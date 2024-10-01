https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/bakan-yumakli-saat-verdi-gidada-yeni-donem-basliyor-1088646025.html

Bakan Yumaklı saat verdi: Gıdada yeni dönem başlıyor

Bakan Yumaklı saat verdi: Gıdada yeni dönem başlıyor

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıdada yeni döneme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, taklit, tağşiş ve hileli gıdaların internet sitesinden... 01.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-01T11:30+0300

2024-10-01T11:30+0300

2024-10-01T11:30+0300

türkiye

gıda

gıda ürünü

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul’da "Güvenilir Gıdada Yeni Dönem" konulu basın toplantısı düzenledi.Bakan Yumaklı, "Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar ile taklit ve tağşiş yapılan gıdalar guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet sitesinde Gıda Kamuoyu Duyurusu sekmesi altında yayınlanacak" dedi."Yeni sistemde uzun bürokratik süreçler yerine; sonuç daha hızlı şekilde sisteme girilecek" diyen Bakan Yumaklı, "Sistem yarın saat 09.00’da açılıyor" diye konuştu.

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gıda, gıda ürünü