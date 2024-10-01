https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/bakan-yumakli-saat-verdi-gidada-yeni-donem-basliyor-1088646025.html
Bakan Yumaklı saat verdi: Gıdada yeni dönem başlıyor
Bakan Yumaklı saat verdi: Gıdada yeni dönem başlıyor
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıdada yeni döneme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, taklit, tağşiş ve hileli gıdaların internet sitesinden... 01.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-01T11:30+0300
2024-10-01T11:30+0300
2024-10-01T11:30+0300
türkiye
gıda
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul’da "Güvenilir Gıdada Yeni Dönem" konulu basın toplantısı düzenledi.Bakan Yumaklı, "Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar ile taklit ve tağşiş yapılan gıdalar guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet sitesinde Gıda Kamuoyu Duyurusu sekmesi altında yayınlanacak" dedi."Yeni sistemde uzun bürokratik süreçler yerine; sonuç daha hızlı şekilde sisteme girilecek" diyen Bakan Yumaklı, "Sistem yarın saat 09.00’da açılıyor" diye konuştu.
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gıda, gıda ürünü
Bakan Yumaklı saat verdi: Gıdada yeni dönem başlıyor
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıdada yeni döneme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, taklit, tağşiş ve hileli gıdaların internet sitesinden yayınlanacağını ve sistemin yarın saat 09.00 itibarıyla açılacağını belirtti.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul’da "Güvenilir Gıdada Yeni Dönem" konulu basın toplantısı düzenledi.
Bakan Yumaklı, "Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar ile taklit ve tağşiş yapılan gıdalar guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet sitesinde Gıda Kamuoyu Duyurusu sekmesi altında yayınlanacak" dedi.
"Yeni sistemde uzun bürokratik süreçler yerine; sonuç daha hızlı şekilde sisteme girilecek" diyen Bakan Yumaklı, "Sistem yarın saat 09.00’da açılıyor" diye konuştu.