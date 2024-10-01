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Apartheid sistemi nedir?
Apartheid sistemi nedir?
Sputnik Türkiye
Apartheid rejimi Güney Afrika'da 1948 ile 1994 yılları arasında resmi olarak uygulanan ayrımcı ve ırkçı bir politika sistemiydi. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan... 01.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-01T16:13+0300
2024-10-01T16:13+0300
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apartheid
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Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Meclis'teki konuşmasında "Karşımızda sadece Müslümanlara değil Yahudiler arasında dahi ayrım yapan ırkçı bir Apartheid rejimi var" ifadesini kullandı.Peki Apartheid rejim nedir?Apartheid sistemi nedir?Apartheid, Güney Afrika'da 1948 ile 1994 yılları arasında resmi olarak uygulanan ayrımcı ve ırkçı bir politika sisteminin adı. Bu rejim ile beyaz azınlığın siyasi ve ekonomik üstünlüğünü korumak amacıyla siyah, renkli ve Hintli halkları sistematik olarak ayrımcılığa tabi tutulmuştu.TRT Haber'in aktardığına göre Apartheid rejimi, ırkları tamamen ayıran ve ayrı yaşam standartlarına sahip olmalarını gerektiren yasaları ve uygulamaları içeriyordu. Bu uygulamalar arasında ayrı okullar, ayrı otobüsler, ayrı plajlar ve hatta ayrı oy kullanma gibi bir dizi ayrımcı düzenleme bulunuyordu.Siyah ve diğer ırklardan olanlar, beyazların egemen olduğu bölgelerde yaşamak için izin almak zorundaydılar ve bu izinler sık sık reddedilirdi. Siyahlar, vatandaşlık haklarından yoksun bırakıldı ve siyasi katılım hakları kısıtlandı.Apartheid rejimi, uluslararası alanda büyük eleştirilere maruz kaldı, birçok ülke ve kuruluş tarafından kınandı. Bu eleştiriler, ekonomik yaptırımlar ve uluslararası baskılarla desteklendi. Sonuç olarak, apartheid rejimi 1994 yılında Nelson Mandela'nın liderliğindeki özgürlük mücadelesinin başarısıyla sona erdi ve Güney Afrika, demokratik bir ülke olarak yeniden doğdu.
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Apartheid sistemi nedir?

16:13 01.10.2024
© AAsiyahi
siyahi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2024
© AA
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Apartheid rejimi Güney Afrika'da 1948 ile 1994 yılları arasında resmi olarak uygulanan ayrımcı ve ırkçı bir politika sistemiydi. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail eleştirileri sırasında bu ifadeyi neden kullandı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Meclis'teki konuşmasında "Karşımızda sadece Müslümanlara değil Yahudiler arasında dahi ayrım yapan ırkçı bir Apartheid rejimi var" ifadesini kullandı.
Peki Apartheid rejim nedir?

Apartheid sistemi nedir?

Apartheid, Güney Afrika'da 1948 ile 1994 yılları arasında resmi olarak uygulanan ayrımcı ve ırkçı bir politika sisteminin adı. Bu rejim ile beyaz azınlığın siyasi ve ekonomik üstünlüğünü korumak amacıyla siyah, renkli ve Hintli halkları sistematik olarak ayrımcılığa tabi tutulmuştu.
TRT Haber'in aktardığına göre Apartheid rejimi, ırkları tamamen ayıran ve ayrı yaşam standartlarına sahip olmalarını gerektiren yasaları ve uygulamaları içeriyordu. Bu uygulamalar arasında ayrı okullar, ayrı otobüsler, ayrı plajlar ve hatta ayrı oy kullanma gibi bir dizi ayrımcı düzenleme bulunuyordu.
Siyah ve diğer ırklardan olanlar, beyazların egemen olduğu bölgelerde yaşamak için izin almak zorundaydılar ve bu izinler sık sık reddedilirdi. Siyahlar, vatandaşlık haklarından yoksun bırakıldı ve siyasi katılım hakları kısıtlandı.
Apartheid rejimi, uluslararası alanda büyük eleştirilere maruz kaldı, birçok ülke ve kuruluş tarafından kınandı. Bu eleştiriler, ekonomik yaptırımlar ve uluslararası baskılarla desteklendi. Sonuç olarak, apartheid rejimi 1994 yılında Nelson Mandela'nın liderliğindeki özgürlük mücadelesinin başarısıyla sona erdi ve Güney Afrika, demokratik bir ülke olarak yeniden doğdu.
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