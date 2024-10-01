https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/1088647663.html

Türkiye’deki özel okulların bilinmeyen rakamları

Türkiye’deki özel okulların bilinmeyen rakamları

Sputnik Türkiye

İPA, “Eğitim Kurumlarında Özelleşme ve Dönüşümün Eğitim Hakkı Üzerinden Değerlendirilmesi” raporunu yayımladı. Raporu Yazı-Yorum'da değerlendiren gazeteci... 01.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-01T11:05+0300

2024-10-01T11:05+0300

2024-10-01T13:00+0300

fethi yilmaz’la yazi-yorum

radyo

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eğitim öğretim

özel okul

istanbul planlama ajansı (ipa)

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Türkiye’deki özel okulların bilinmeyen rakamları Sputnik Türkiye Fethi Yılmaz'la Yazı-Yorum programında bugünün konu başlıkları: Türkiye’deki özel okulların bilinmeyen rakamları Okul öncesi eğitim özellerin elinde İlkokullarda sınıfların durumu ne? Ortaokullarda devlet okul sayısını geçen özel okullar hangi bölgelerde? İstanbul’da özel lise sayısı devlet lisesi sayısını geçti Özel okullarda okuyan çocuklar neden vakıf üniversitesini tercih ediyor? Teknik ve meslek liselerinin artışa geçmesinin nedeni? Günün öne çıkan köşe yazıları

İstanbul Planlama Ajansı (İPA), eğitimi konu edinen “Eğitim Kurumlarında Özelleşme ve Dönüşümün Eğitim Hakkı Üzerinden Değerlendirilmesi”başlıklı raporunu yayımladı. Türkiye ve İstanbul’da devlet ve özel okulların incelendiği raporda, eğitime erişim, tercih ve dağılımlar ele alındı.Raporda İstanbul’da özel okulların artışının Türkiye genelinden çok daha fazla olduğu vurgulandı.Radyo Sputnik’te yayınlanan Yazı-Yorum programında İPA’nın raporunu değerlendiren Fethi Yılmaz, Türkiye’deki özel okulların bilinmeyen rakamlarını ortaya koydu.2022-2023 yılı itibarıyla Türkiye’de okul öncesi kurumlar arasında özel öğretim kurumlarının oranının yüzde 19.76 olduğunu söyleyen Fethi Yılmaz, “Bu oran İstanbul’da yaklaşık yüzde 44” dedi ve şöyle devam etti:Türkiye’deki özel liselerin oranına da değinen Yılmaz, “Türkiye’deki özel liselerin oranı yüzde 46.2. İstanbul’da ise liselerin yüzde 68.10’u özel lise. Bunun en önemli nedeni dershanelerin liseye çevrilmesi. Bu rakam dikkat çekici çünkü İstanbul’da oran yüzde 68. Yani devlet liselerinden çok daha fazla” dedi.Fethi Yılmaz, 10 yıl önce bu rakamın Türkiye genelinde yüzde 8.5, İstanbul’da ise yüzde 12’nin biraz üstünde olduğunu belirtti.Meslek ve teknik liselerin oranı 10 yılda yüzde 0.79’dan 6.5’a yükseldiTürkiye’deki meslek ve teknik liselerinin de 10 yıl önce Türkiye’deki oranının yüzde 0.79 olduğunu söyleyen Yılmaz, “2022-2023 verilerine göre ise bu oran yüzde 6.5 olmuş. Bu yeterli bir artış değil ama önemli bir artış” diye ekledi.Dünyadaki eğitim sürecinden bahseden Fethi Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

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2024

Fethi Yılmaz https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg

Fethi Yılmaz https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg

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