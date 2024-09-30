Tilki ile farenin karşılaştığı anlar görenleri gülümsetti

Kanada'da inanılmaz bir an fotoğraflaştırıldı.
Kanada'da inanılmaz bir an fotoğraflaştırıldı.
Kanada’nın Toronto kentindeki Lakefron Promenade Parkı bir tilkinin fotoğraflarını çeken kameraman, çok ilginç bir an yakaladı.
Kanada’nın Toronto kentindeki Lakefron Promenade Parkı bir tilkinin fotoğraflarını çeken kameraman, çok ilginç bir an yakaladı.
Fotoğrafta bir tilkinin belki de ilk kez bir fare ile karşılaştığı görüldü.
Fotoğrafta bir tilkinin belki de ilk kez bir fare ile karşılaştığı görüldü.
Farenin korkuyla karşısında sıçradığı tilkinin de benzer şekilde refleksi görüntülendi.
Farenin korkuyla karşısında sıçradığı tilkinin de benzer şekilde refleksi görüntülendi.
Tilki ve farenin birbirine yakın bir şekilde baktığı anlar ise viral oldu.
Tilki ve farenin birbirine yakın bir şekilde baktığı anlar ise viral oldu.
Fotoğraf sosyal medyada da çok beğenildi.
Fotoğraf sosyal medyada da çok beğenildi.