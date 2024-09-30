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Tilki ile farenin karşılaştığı anlar görenleri gülümsetti
Tilki ile farenin karşılaştığı anlar görenleri gülümsetti
Sputnik Türkiye
Kanada'nın Toronto kentinde bir parkta tilki ile farenin karşılaşması fotoğraflandı. 30.09.2024, Sputnik Türkiye
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tilki, fare, hayvan, kanada, dostluk, fotoğraf, fotoğraf, fotoğraf yarışması, фото
tilki, fare, hayvan, kanada, dostluk, fotoğraf, fotoğraf, fotoğraf yarışması, фото

Tilki ile farenin karşılaştığı anlar görenleri gülümsetti

12:57 30.09.2024 (güncellendi: 13:06 30.09.2024)
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Kanada'nın Toronto kentinde bir parkta tilki ile farenin karşılaşması fotoğraflandı.
© Mert Alper Dervış

Kanada'da inanılmaz bir an fotoğraflaştırıldı.

Kanada&#x27;da inanılmaz bir an fotoğraflaştırıldı. - Sputnik Türkiye
1/6
© Mert Alper Dervış

Kanada'da inanılmaz bir an fotoğraflaştırıldı.

© Mert Alper Dervış

Kanada’nın Toronto kentindeki Lakefron Promenade Parkı bir tilkinin fotoğraflarını çeken kameraman, çok ilginç bir an yakaladı.

Kanada’nın Toronto kentindeki Lakefron Promenade Parkı bir tilkinin fotoğraflarını çeken kameraman, çok ilginç bir an yakaladı. - Sputnik Türkiye
2/6
© Mert Alper Dervış

Kanada’nın Toronto kentindeki Lakefron Promenade Parkı bir tilkinin fotoğraflarını çeken kameraman, çok ilginç bir an yakaladı.

© Mert Alper Dervış

Fotoğrafta bir tilkinin belki de ilk kez bir fare ile karşılaştığı görüldü.

Fotoğrafta bir tilkinin belki de ilk kez bir fare ile karşılaştığı görüldü. - Sputnik Türkiye
3/6
© Mert Alper Dervış

Fotoğrafta bir tilkinin belki de ilk kez bir fare ile karşılaştığı görüldü.

© Mert Alper Dervış

Farenin korkuyla karşısında sıçradığı tilkinin de benzer şekilde refleksi görüntülendi.

Farenin korkuyla karşısında sıçradığı tilkinin de benzer şekilde refleksi görüntülendi. - Sputnik Türkiye
4/6
© Mert Alper Dervış

Farenin korkuyla karşısında sıçradığı tilkinin de benzer şekilde refleksi görüntülendi.

© Mert Alper Dervış

Tilki ve farenin birbirine yakın bir şekilde baktığı anlar ise viral oldu.

Tilki ve farenin birbirine yakın bir şekilde baktığı anlar ise viral oldu. - Sputnik Türkiye
5/6
© Mert Alper Dervış

Tilki ve farenin birbirine yakın bir şekilde baktığı anlar ise viral oldu.

© Mert Alper Dervış

Fotoğraf sosyal medyada da çok beğenildi.

Fotoğraf sosyal medyada da çok beğenildi. - Sputnik Türkiye
6/6
© Mert Alper Dervış

Fotoğraf sosyal medyada da çok beğenildi.

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