Tekirdağ'da sağanak yağışla ortaya çıkan şimşekler görüntülendi

© AA / Uğur ArslanTekirdağ'da bazı noktalarda şimşekler görüntülendi.
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© AA / Uğur Arslan
Tekirdağ'da bazı noktalarda şimşekler görüntülendi.
© AA / Uğur ArslanMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından gece saatlerinde başlayan yağmur, birçok cadde ve sokakta su baskınlarına neden oldu.
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© AA / Uğur Arslan
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından gece saatlerinde başlayan yağmur, birçok cadde ve sokakta su baskınlarına neden oldu.
© AA / Uğur ArslanTekirdağ'da aniden bastıran şiddetli yağış hayatı zorlaştırdı.
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© AA / Uğur Arslan
Tekirdağ'da aniden bastıran şiddetli yağış hayatı zorlaştırdı.
© AA / Uğur ArslanTekirdağ'da akşam saatlerinde yağan yağmurla birlikte kentin bazı noktalarında şimşek çaktı.
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© AA / Uğur Arslan
Tekirdağ'da akşam saatlerinde yağan yağmurla birlikte kentin bazı noktalarında şimşek çaktı.