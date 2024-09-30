Taliban'dan İsrail'e uyarı: 'Güç yoluyla hiçbir şey elde edemeyeceksiniz'

© AA Kabil Üniversitesi Psikoloji 3'üncü sınıf öğrencisi Lime Suheyl, kampüse alınmayacağını bile bile, kız öğrencilerin görünürlüğünü artırmak istediğini ve bu nedenle iki arkadaşı ile birlikte giriş kapısının önünde beklediğini söyledi. Üniversite eğitimine büyük umutlarla başladığını aktaran Suheyl şu ifadeleri kullandı: "Tüm arzularımız yok oldu. Toplumdan silindik. Varlığımız yok. Kim olduğumuz, hedef ve isteklerimizin olup olmadığı kimsenin umurunda değil. Burada erkeklerin içeri girdiğini, bize ise izin verilmediğini görmek kötü ve umut kırıcı bir his veriyor."