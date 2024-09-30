Taliban'dan İsrail'e uyarı: 'Güç yoluyla hiçbir şey elde edemeyeceksiniz'
© AAKabil Üniversitesi Psikoloji 3'üncü sınıf öğrencisi Lime Suheyl, kampüse alınmayacağını bile bile, kız öğrencilerin görünürlüğünü artırmak istediğini ve bu nedenle iki arkadaşı ile birlikte giriş kapısının önünde beklediğini söyledi. Üniversite eğitimine büyük umutlarla başladığını aktaran Suheyl şu ifadeleri kullandı: "Tüm arzularımız yok oldu. Toplumdan silindik. Varlığımız yok. Kim olduğumuz, hedef ve isteklerimizin olup olmadığı kimsenin umurunda değil. Burada erkeklerin içeri girdiğini, bize ise izin verilmediğini görmek kötü ve umut kırıcı bir his veriyor."
© AA
Abone ol
İsrail Filistin'in ardından Lübnan'a çok şiddetli saldırılar düzenlerken Taliban'ın etkili isimlerinden biri olan Şahin'den Tel Aviv'e uyarı geldi.
Taliban'ın Doha Siyasi Büro Başkanı Muhammed Süheyl Şahin, İsrail'in güç yoluyla hiçbir şey elde edemeyeceğini vurguladı.
Sputnik'e demeç veren Şahin, şimdiye dek hiçbir sorunun güç yoluyla çözülmediğinin altını çizerek İsrail'in de Filistin sorununda bu yöntemle başarılı olamayacağı uyarısında bulundu.
Şahin, "İsrail, Filistin sorununu güç kullanarak, Hasan Nasrallah gibi ünlü kişilere saldırarak çözemez. Bu savaş uzun sürecek. Adalet yerini bulana ve hak sahiplerine hakları teslim edilinceye dek savaş bitmeyecek ve Filistin sorunu çözülmeyecek" dedi.
Daha önce İsrail ordusu, Beyrut’un güneyindeki Dahiya bölgesindeki binaların altında bulunan Lübnan Hizbullah hareketinin ana karargahına nokta hedefli hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.
Saldırıda Hizbullah lideri Hasan Nasrullah'ın yanı sıra örgütün güney cephesi komutanı Ali Karki ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan’ın da öldürüldüğü açıklanmıştı.
İsrail ordusu, bu gece de 2006'dan bu yana ilk kez Beyrut'un Dahiye bölgesi dışında bir yeri vurmuş, Lübnan'ın başkenti Beyrut’un Kola Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırısında çok katlı bir binada bulunan bir daireyi hedef almıştı.
Sputnik'e demeç veren Şahin, şimdiye dek hiçbir sorunun güç yoluyla çözülmediğinin altını çizerek İsrail'in de Filistin sorununda bu yöntemle başarılı olamayacağı uyarısında bulundu.
Şahin, "İsrail, Filistin sorununu güç kullanarak, Hasan Nasrallah gibi ünlü kişilere saldırarak çözemez. Bu savaş uzun sürecek. Adalet yerini bulana ve hak sahiplerine hakları teslim edilinceye dek savaş bitmeyecek ve Filistin sorunu çözülmeyecek" dedi.
Daha önce İsrail ordusu, Beyrut’un güneyindeki Dahiya bölgesindeki binaların altında bulunan Lübnan Hizbullah hareketinin ana karargahına nokta hedefli hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.
Saldırıda Hizbullah lideri Hasan Nasrullah'ın yanı sıra örgütün güney cephesi komutanı Ali Karki ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan’ın da öldürüldüğü açıklanmıştı.
İsrail ordusu, bu gece de 2006'dan bu yana ilk kez Beyrut'un Dahiye bölgesi dışında bir yeri vurmuş, Lübnan'ın başkenti Beyrut’un Kola Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırısında çok katlı bir binada bulunan bir daireyi hedef almıştı.