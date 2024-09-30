https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/serhat-akina-yapilan-silahli-saldiriya-iliskin-6-supheliden-5i-tutuklandi-1088622551.html

Serhat Akın'a yapılan silahlı saldırıya ilişkin 6 şüpheliden 5'i tutuklandı

Serhat Akın'a yapılan silahlı saldırıya ilişkin 6 şüpheliden 5'i tutuklandı

Sputnik Türkiye

Beykoz'da eski milli futbolcu Serhat Akın'a yönelik silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. 30.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-30T16:47+0300

2024-09-30T16:47+0300

2024-09-30T17:11+0300

spor

serhat akın

silahlı saldırı

tutuklama

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Beykoz'da eski milli futbolcu Serhat Akın'a yönelik silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından "iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmaları talebiyle hakimliğe gönderilmişti.Beykoz'da eski milli futbolcu Serhat Akın'a yönelik silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.Soruşturma ne aşamada?Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Serhat Akın'ın silahlı saldırıda ayağından yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, olayda motosikleti kullandığı iddia edilen O.M, silahla ateş ettiği öne sürülen O.D. ile E.Ü, İ.T, Y.G. ve M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.Şüpheliler, işlemlerinin ardından Beykoz Adliyesi'ne götürüldü. Soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarılan 6 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından "iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Şüphelilerin, hakimlikteki işlemleri sürüyor.Şüpheli 250 bin lira karşılığında saldırıyı düzenlediğini söylediSilahla ateş ettiği öne sürülen şüpheli O.D'nin, emniyetteki ifadesinde, yurt dışında firari durumda bulunan H.Ş'nin kendisini arayarak 250 bin lira karşılığında Serhat Akın'ı vurmasını istediğini, kendisinin de bunun üzerine olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.O.D'nin saldırı sonrası 250 bin lirayı alarak motosikleti kullanan O.M. ile paylaştığı tespit edildi.Öte yandan firari şüpheli H.Ş'nin geçen haziran ayında Kumburgaz'da gerçekleşen silahla öldürme olayının da faili olduğu belirtildi.Hakkında yakalama kararı bulunan şüpheliler H.Ş. ile M.A'nın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.Serhat Akın kimdir?Erzincan kökenli eski millî futbolcu, evli ve iki çocuk babası Niyazi Serhat Akın, 5 Haziran 1981 tarihinde dünyaya geldi.1991 yılında futbola Almanya'da 10 yaşındayken Karlsruher SC takımın altyapısına girerek başladı. 2000 yılına kadar burada oynadı. 2000 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu ve Türkiye millî takımına kadar yükseldi. Fenerbahçe'nin ardından RSC Anderlecht'e transfer olmuştur. 2006-2007 sezonunda Almanya'nın 1. FC Köln takımına kiralık olarak transfer olmuş diğer sezon RSC Anderlecht'e geri dönmüştür. 15 Ağustos 2008 tarihinde Süper Lig'e yeni dahil olan Kocaelispor'la anlaşan futbolcu, burada 1 yıllık sözleşmeye imza atmıştır. Ligin 15. haftasında Kocaelispor'dan para alamadığı ve beklediği ilgiyi göremediği için sözleşmesini tek taraflı fesh etmiştir. Ligin takımlarından Kayserispor ve Beşiktaş kendisi ile ilgilenmiş fakat Konyaspor ile 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştır.2011-2012 sezonu için Yusuf Şimşek'in Futbolcu-Antrenör olarak görev yaptığı Turgutluspor'la anlaşmıştır. 2012-13 sezonu yaz transfer döneminde Yusuf Şimşek'in Teknik direktörlük yaptığı Denizlispor ile anlaşmıştır. 2013-14 sezonunun başında Almanya 3. lig ekiplerinden BAK 07'ye transfer olmuştur.1999 yılında 4 defa Türkiye U-17 formasını giydi. Aynı yıl içerisinde 3 defa da Türkiye U-18 formasını giydi ve bu maçlarda 4 gol kaydetti. 2000 yılından 2002 yılına kadar 22 defa formasını giydiği ümit millî takım'da 12 gol attı. 2002-2006 yılları arasında Türkiye A millî takım formasını 16 defa giydi ve bu maçlarda 3 kez rakip fileleri havalandırdı. Babası'nın Erzincan'lı olması sebebiyle millî takım da genelde 24 numarayı giymiştir

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