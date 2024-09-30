https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/iran-disisleri-bakanligi-sozcusu-lubnan-ve-gazzeye-gonullu-asker-gondermemize-gerek-yok--1088616594.html
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Lübnan ve Gazze'ye gönüllü asker göndermemize gerek yok
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Lübnan ve Gazze'ye gönüllü asker göndermemize gerek yok
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasir Kenani, Gazze ve Lübnan'a asker gönderilmeyeceğini açıklayarak 'direniş güçlerinin' kendini savunabilecek gücü olduğunu... 30.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-30T14:57+0300
2024-09-30T14:57+0300
2024-09-30T14:57+0300
israil- filistin çatışması
iran
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direniş
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hizbullah
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının bölgede gerilimi arttırdığını ifade eden Kenani, "Siyonist İsrail rejiminin bölgede İran ile bağlantılı hedeflere yönelik gerçekleştirdiği eylemler cevapsız kalmayacak. Aynı şekilde İsrail rejiminin İran milleti, direniş cephesi ve askerlerimize yönelik işlediği cinayetleri karşılıksız bırakmayacağız. Bu konuda uygun yanıtı vereceğiz" ifadelerini kullandı.'Savaştan korkmuyoruz ama savaş arayışında değiliz'Kenani, İran'ın ulusal güvenliğine yönelik tehditlere gereken cevabı vereceğini belirterek, "Savaştan korkmuyoruz ancak savaş arayışında değiliz. Her türlü tehdide karşı ellerimiz bağlı beklemedik ve beklemeyeceğiz. Her kim ulusal güvenliğimizin karşısında olursa eylemlerinin cevabını kesin bir şekilde alacaktır. Boş sözler vermiyoruz. Daha önce macera arayışında olan işgalcilere karşı nasıl pişman edici cevap verdiğimizi gösterdik. Gerekirse kendi ulusal güvenliğimiz ve müttefiklerimizi desteklemek ve korumak için atacağımız adımlardan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.'Direniş güçleri İran'ın vekil güçleri değiller'İran'ın bölgede vekil güç bulundurmadığını ve direniş güçlerinin kendi ülkelerinin ulusal çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini ifade eden Kenani, İran'ın direniş güçlerine destek vermeye devam edeceğini söyleyerek, "Direniş grupları İran'ın vekil güçleri değiller. Ancak üzerimize düşen görev ve sorumlulukları yerine getireceğiz. Filistin halkını korumak için kimseyi beklemiyoruz, İslam Devrimi’nden bugüne kadar bu uğurda ağır bedeller ödedik. Biz söylemlerimizde dürüstüz. Cevap vermesi gerekenler bugün bölgeyi bu kaosa sürükleyenlerdir" açıklamasını yaptı.'Haniye suikastı cevap bulacak'Hamas lideri İsmail Haniye suikastı sonrası ABD'nin ateşkes sözü karşılığında İran'dan karşılık vermemesini istediğine dair soruya cevap veren Kenani, İran'ın Haniye suikastına kesin bir şekilde karşılık vereceğini ve bunun masadan kaldırılmadığını söyledi. Kenani, "Siyonistler cinayetlerinin karşılığını alacaklar. Kimse bundan şüphe etmesin. Karşı karşıya kalacakları cezadan kaçamazlar" ifadelerini kullandı.İran bölgeye gönüllü asker göndermeyecekİran'ın bölgeye askeri güç göndereceği yönündeki iddialara değinen Kenani, "Lübnan ve Filistin başta olmak üzere bölge ülkelerinin siyonist İsrail rejimi karşısında kendilerini koruyabilecek yeterli kapasitede olduklarına inanıyorum. İran'ın bu konuda Gazze ve Lübnan'a gönüllü birlikler göndermesine ihtiyaç yok. Lübnan ve Filistin bölgede dengeli olmayan bir savaş ile karşı karşıyalar ve siyonist İsrail rejimi geçmiş dönemlerde aldığı ağır yenilgiler nedeniyle direniş güçleri ile karşı karşıya gelebilecek cesarette değil. Lübnan halkı geçmişte İsrail rejimini yenebileceğini dünyaya gösterdi. Direniş, işgalci rejim karşısında kendisini koruyabilecek kapasitededir" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/nasrallahin-olmesi-ardindan-hizbullahtan-ilk-savas-aciklamasi--1088606554.html
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Lübnan ve Gazze'ye gönüllü asker göndermemize gerek yok
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasir Kenani, Gazze ve Lübnan'a asker gönderilmeyeceğini açıklayarak 'direniş güçlerinin' kendini savunabilecek gücü olduğunu söyledi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının bölgede gerilimi arttırdığını ifade eden Kenani, "Siyonist İsrail rejiminin bölgede İran ile bağlantılı hedeflere yönelik gerçekleştirdiği eylemler cevapsız kalmayacak. Aynı şekilde İsrail rejiminin İran milleti, direniş cephesi ve askerlerimize yönelik işlediği cinayetleri karşılıksız bırakmayacağız. Bu konuda uygun yanıtı vereceğiz" ifadelerini kullandı.
'Savaştan korkmuyoruz ama savaş arayışında değiliz'
Kenani, İran'ın ulusal güvenliğine yönelik tehditlere gereken cevabı vereceğini belirterek, "Savaştan korkmuyoruz ancak savaş arayışında değiliz. Her türlü tehdide karşı ellerimiz bağlı beklemedik ve beklemeyeceğiz. Her kim ulusal güvenliğimizin karşısında olursa eylemlerinin cevabını kesin bir şekilde alacaktır. Boş sözler vermiyoruz. Daha önce macera arayışında olan işgalcilere karşı nasıl pişman edici cevap verdiğimizi gösterdik. Gerekirse kendi ulusal güvenliğimiz ve müttefiklerimizi desteklemek ve korumak için atacağımız adımlardan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.
'Direniş güçleri İran'ın vekil güçleri değiller'
İran'ın bölgede vekil güç bulundurmadığını ve direniş güçlerinin kendi ülkelerinin ulusal çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini ifade eden Kenani, İran'ın direniş güçlerine destek vermeye devam edeceğini söyleyerek, "Direniş grupları İran'ın vekil güçleri değiller. Ancak üzerimize düşen görev ve sorumlulukları yerine getireceğiz. Filistin halkını korumak için kimseyi beklemiyoruz, İslam Devrimi’nden bugüne kadar bu uğurda ağır bedeller ödedik. Biz söylemlerimizde dürüstüz. Cevap vermesi gerekenler bugün bölgeyi bu kaosa sürükleyenlerdir" açıklamasını yaptı.
'Haniye suikastı cevap bulacak'
Hamas lideri İsmail Haniye suikastı sonrası ABD'nin ateşkes sözü karşılığında İran'dan karşılık vermemesini istediğine dair soruya cevap veren Kenani, İran'ın Haniye suikastına kesin bir şekilde karşılık vereceğini ve bunun masadan kaldırılmadığını söyledi. Kenani, "Siyonistler cinayetlerinin karşılığını alacaklar. Kimse bundan şüphe etmesin. Karşı karşıya kalacakları cezadan kaçamazlar" ifadelerini kullandı.
İran bölgeye gönüllü asker göndermeyecek
İran'ın bölgeye askeri güç göndereceği yönündeki iddialara değinen Kenani, "Lübnan ve Filistin başta olmak üzere bölge ülkelerinin siyonist İsrail rejimi karşısında kendilerini koruyabilecek yeterli kapasitede olduklarına inanıyorum. İran'ın bu konuda Gazze ve Lübnan'a gönüllü birlikler göndermesine ihtiyaç yok. Lübnan ve Filistin bölgede dengeli olmayan bir savaş ile karşı karşıyalar ve siyonist İsrail rejimi geçmiş dönemlerde aldığı ağır yenilgiler nedeniyle direniş güçleri ile karşı karşıya gelebilecek cesarette değil. Lübnan halkı geçmişte İsrail rejimini yenebileceğini dünyaya gösterdi. Direniş, işgalci rejim karşısında kendisini koruyabilecek kapasitededir" dedi.