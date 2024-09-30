https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/donbassin-rusya-ile-birlesme-gununde-putinden-rus-halkina-tebrik-hakikat-bizim-tarafimizda-1088598440.html

'Donbass'ın Rusya ile Birleşme Günü'nde Putin'den Rus halkına tebrik: 'Hakikat bizim tarafımızda'

'Donbass'ın Rusya ile Birleşme Günü'nde Putin'den Rus halkına tebrik: 'Hakikat bizim tarafımızda'

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Putin, 'Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri, Zaporojye ve Herson Bölgelerinin Rusya ile Yeniden Birleşme Günü' dolaysıyla... 30.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-30T10:29+0300

2024-09-30T10:29+0300

2024-09-30T10:29+0300

dünya

rusya

vladimir putin

donbass

novorossiya

donetsk

lugansk

lugansk halk cumhuriyeti (lhc)

lugansk halk cumhuriyeti

donetsk halk cumhuriyeti

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Zaporojye ve Herson bölgelerinin yeniden Rusya topraklarına katılmasının 2. yıldönümünde yayınladığı video mesajda, "Ülkemizin tüm vatandaşlarını gerçekten dönüm noktası niteliğinde olan bu olaydan dolayı yürekten kutluyorum. Bu güne yıllar süren ve zorlu sınamalardan geçerek ulaştık, Donbass'ın 8 yıl boyunca bitmek bilmeyen saldırı, bombardıman ve abluka altında nasıl dayanılmaz koşullarında yaşadığını, Novorossiya sakinlerinin ne tür baskılara maruz kaldığını biliyorduk. Kiev'deki silahlı darbeye karşı çıktılar ve kendilerini tarihi anavatanları olan Rusya'dan sonsuza dek koparmak isteyen neo-Nazi diktatörlüğüne karşı mücadele ettiler" dedi.Rusya'nın kardeşlerini yalnız bırakmadığını, bu ağır çatışmaya barışçıl çözüm bulmaya çalıştığını anımsatan Putin, "Bu müzakerelerin, Ukrayna'yı kendi sömürgesi, Rusya'ya karşı askeri bir sıçrama tahtası haline getiren Batılı elitler tarafından yalan, sahtekarlık ve aldatmacayla sonlandırıldığını biliyorsunuz. Sistematik bir şekilde nefret ve radikal milliyetçilik aşıladılar, Rus olan her şeye karşı düşmanlığı kışkırttılar, 2014 ilkbahar ve yazında olduğu gibi yeniden bir cezalandırma operasyonu düzenlemek için silah tedarik ettiler, paralı askerler ve danışmanlar gönderdiler, Ukrayna ordusunu yeni bir savaşa hazırladılar" dedi.'Özel askeri harekatın gerekliliği ve haklılığı ortaya çıktı'Batılı elitlerin sadece Donbass'ı değil, Kırım ve Rusya'nın diğer bölgelerini de hedef olarak belirlediğinin altını çizen Putin, daha sonra yaşanan gelişmelerin, özel askeri harekatın gerekliliğini ve haklılığını, onun gerçekten özgürleştirici niteliğini tamamen doğruladığını vurguladı.Konuşmasının ikinci bölümünde Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Zaporojye ve Herson bölgelerinin sakinlerine hitap eden Rusya Devlet Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü:'Hakikat bizim tarafımızda'Bu duyguların özel askeri harekatta görev yapanlara güç verdiğini belirten Putin, "Onlar, şu anda Donbass ve Novorossiya'da çarpışarak Kursk, Belgorod, Bryansk'ın sınırlarını savunarak sevdiğimiz devasa, muhteşem Rusya'nın tamamını koruyorlar. Kahramanlarımızla gurur duyuyoruz ve onları desteklemek için her şeyi yapıyoruz. Bu dayanışma ve vatanseverlik ruhundan dolayı ülkenin tüm vatandaşlarına minnet duyuyorum. Hakikat bizim tarafımızda. Belirlenen tüm hedeflere ulaşacağız" diye konuştu. Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Zaporojye ve Herson bölgeleri, 27 Eylül 2022'de yapılan referandumlarda çok yüksek oy oranlarıyla alınan 'Rusya'yla birleşmenin kabulü' kararına istinaden, 30 Eylül 2022'de Kremlin'de düzenlenen resmi törenle fiilen Rus toprakları haline gelmişti.

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donetsk

lugansk

lugansk halk cumhuriyeti

donetsk halk cumhuriyeti

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

zaporojye

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