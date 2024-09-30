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'Donbass'ın Rusya ile Birleşme Günü'nde Putin'den Rus halkına tebrik: 'Hakikat bizim tarafımızda'
'Donbass'ın Rusya ile Birleşme Günü'nde Putin'den Rus halkına tebrik: 'Hakikat bizim tarafımızda'
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin, 'Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri, Zaporojye ve Herson Bölgelerinin Rusya ile Yeniden Birleşme Günü' dolaysıyla... 30.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-30T10:29+0300
2024-09-30T10:29+0300
dünya
rusya
vladimir putin
donbass
novorossiya
donetsk
lugansk
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
lugansk halk cumhuriyeti
donetsk halk cumhuriyeti
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Zaporojye ve Herson bölgelerinin yeniden Rusya topraklarına katılmasının 2. yıldönümünde yayınladığı video mesajda, "Ülkemizin tüm vatandaşlarını gerçekten dönüm noktası niteliğinde olan bu olaydan dolayı yürekten kutluyorum. Bu güne yıllar süren ve zorlu sınamalardan geçerek ulaştık, Donbass'ın 8 yıl boyunca bitmek bilmeyen saldırı, bombardıman ve abluka altında nasıl dayanılmaz koşullarında yaşadığını, Novorossiya sakinlerinin ne tür baskılara maruz kaldığını biliyorduk. Kiev'deki silahlı darbeye karşı çıktılar ve kendilerini tarihi anavatanları olan Rusya'dan sonsuza dek koparmak isteyen neo-Nazi diktatörlüğüne karşı mücadele ettiler" dedi.Rusya'nın kardeşlerini yalnız bırakmadığını, bu ağır çatışmaya barışçıl çözüm bulmaya çalıştığını anımsatan Putin, "Bu müzakerelerin, Ukrayna'yı kendi sömürgesi, Rusya'ya karşı askeri bir sıçrama tahtası haline getiren Batılı elitler tarafından yalan, sahtekarlık ve aldatmacayla sonlandırıldığını biliyorsunuz. Sistematik bir şekilde nefret ve radikal milliyetçilik aşıladılar, Rus olan her şeye karşı düşmanlığı kışkırttılar, 2014 ilkbahar ve yazında olduğu gibi yeniden bir cezalandırma operasyonu düzenlemek için silah tedarik ettiler, paralı askerler ve danışmanlar gönderdiler, Ukrayna ordusunu yeni bir savaşa hazırladılar" dedi.'Özel askeri harekatın gerekliliği ve haklılığı ortaya çıktı'Batılı elitlerin sadece Donbass'ı değil, Kırım ve Rusya'nın diğer bölgelerini de hedef olarak belirlediğinin altını çizen Putin, daha sonra yaşanan gelişmelerin, özel askeri harekatın gerekliliğini ve haklılığını, onun gerçekten özgürleştirici niteliğini tamamen doğruladığını vurguladı.Konuşmasının ikinci bölümünde Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Zaporojye ve Herson bölgelerinin sakinlerine hitap eden Rusya Devlet Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü:'Hakikat bizim tarafımızda'Bu duyguların özel askeri harekatta görev yapanlara güç verdiğini belirten Putin, "Onlar, şu anda Donbass ve Novorossiya'da çarpışarak Kursk, Belgorod, Bryansk'ın sınırlarını savunarak sevdiğimiz devasa, muhteşem Rusya'nın tamamını koruyorlar. Kahramanlarımızla gurur duyuyoruz ve onları desteklemek için her şeyi yapıyoruz. Bu dayanışma ve vatanseverlik ruhundan dolayı ülkenin tüm vatandaşlarına minnet duyuyorum. Hakikat bizim tarafımızda. Belirlenen tüm hedeflere ulaşacağız" diye konuştu. Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Zaporojye ve Herson bölgeleri, 27 Eylül 2022'de yapılan referandumlarda çok yüksek oy oranlarıyla alınan 'Rusya'yla birleşmenin kabulü' kararına istinaden, 30 Eylül 2022'de Kremlin'de düzenlenen resmi törenle fiilen Rus toprakları haline gelmişti.
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lugansk halk cumhuriyeti
donetsk halk cumhuriyeti
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rusya, vladimir putin, donbass, novorossiya, donetsk, lugansk, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), lugansk halk cumhuriyeti, donetsk halk cumhuriyeti, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), zaporojye, zaporojye bölgesi, herson, referandum, referandum, özel askeri harekat, batılı ülkeler, liberal elitler, kırım
rusya, vladimir putin, donbass, novorossiya, donetsk, lugansk, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), lugansk halk cumhuriyeti, donetsk halk cumhuriyeti, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), zaporojye, zaporojye bölgesi, herson, referandum, referandum, özel askeri harekat, batılı ülkeler, liberal elitler, kırım

'Donbass'ın Rusya ile Birleşme Günü'nde Putin'den Rus halkına tebrik: 'Hakikat bizim tarafımızda'

10:29 30.09.2024
putin
putin - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2024
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Rusya Devlet Başkanı Putin, 'Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri, Zaporojye ve Herson Bölgelerinin Rusya ile Yeniden Birleşme Günü' dolaysıyla vatandaşlarına hitaben bir tebrik mesajı yayınladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Zaporojye ve Herson bölgelerinin yeniden Rusya topraklarına katılmasının 2. yıldönümünde yayınladığı video mesajda, "Ülkemizin tüm vatandaşlarını gerçekten dönüm noktası niteliğinde olan bu olaydan dolayı yürekten kutluyorum. Bu güne yıllar süren ve zorlu sınamalardan geçerek ulaştık, Donbass'ın 8 yıl boyunca bitmek bilmeyen saldırı, bombardıman ve abluka altında nasıl dayanılmaz koşullarında yaşadığını, Novorossiya sakinlerinin ne tür baskılara maruz kaldığını biliyorduk. Kiev'deki silahlı darbeye karşı çıktılar ve kendilerini tarihi anavatanları olan Rusya'dan sonsuza dek koparmak isteyen neo-Nazi diktatörlüğüne karşı mücadele ettiler" dedi.

Rusya'nın kardeşlerini yalnız bırakmadığını, bu ağır çatışmaya barışçıl çözüm bulmaya çalıştığını anımsatan Putin, "Bu müzakerelerin, Ukrayna'yı kendi sömürgesi, Rusya'ya karşı askeri bir sıçrama tahtası haline getiren Batılı elitler tarafından yalan, sahtekarlık ve aldatmacayla sonlandırıldığını biliyorsunuz. Sistematik bir şekilde nefret ve radikal milliyetçilik aşıladılar, Rus olan her şeye karşı düşmanlığı kışkırttılar, 2014 ilkbahar ve yazında olduğu gibi yeniden bir cezalandırma operasyonu düzenlemek için silah tedarik ettiler, paralı askerler ve danışmanlar gönderdiler, Ukrayna ordusunu yeni bir savaşa hazırladılar" dedi.

'Özel askeri harekatın gerekliliği ve haklılığı ortaya çıktı'

Batılı elitlerin sadece Donbass'ı değil, Kırım ve Rusya'nın diğer bölgelerini de hedef olarak belirlediğinin altını çizen Putin, daha sonra yaşanan gelişmelerin, özel askeri harekatın gerekliliğini ve haklılığını, onun gerçekten özgürleştirici niteliğini tamamen doğruladığını vurguladı.

Konuşmasının ikinci bölümünde Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Zaporojye ve Herson bölgelerinin sakinlerine hitap eden Rusya Devlet Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Azminiz, kararlılığınız ve dik duruşunuz için, manevi değerlerimizi, tarihi hafızamızı, geleneklerimizi ve kültürümüzü nesilden nesile aktardığınız ve her şeyden önce hepimizin hayattaki ana dayanağı olan Anavatan'a olan büyük sevginiz için teşekkür ederim. Bugün hep birlikte çocuklarımız ve torunlarımız için güvenli, müreffeh bir geleceği, ortak kaderimizi, ulu atalarımızın başarı ve zaferlerinin hatırasını, onların geleneklerine ve vasiyetlerine bağlılığımızı savunuyoruz."

'Hakikat bizim tarafımızda'

Bu duyguların özel askeri harekatta görev yapanlara güç verdiğini belirten Putin, "Onlar, şu anda Donbass ve Novorossiya'da çarpışarak Kursk, Belgorod, Bryansk'ın sınırlarını savunarak sevdiğimiz devasa, muhteşem Rusya'nın tamamını koruyorlar. Kahramanlarımızla gurur duyuyoruz ve onları desteklemek için her şeyi yapıyoruz. Bu dayanışma ve vatanseverlik ruhundan dolayı ülkenin tüm vatandaşlarına minnet duyuyorum. Hakikat bizim tarafımızda. Belirlenen tüm hedeflere ulaşacağız" diye konuştu.

Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Zaporojye ve Herson bölgeleri, 27 Eylül 2022'de yapılan referandumlarda çok yüksek oy oranlarıyla alınan 'Rusya'yla birleşmenin kabulü' kararına istinaden, 30 Eylül 2022'de Kremlin'de düzenlenen resmi törenle fiilen Rus toprakları haline gelmişti.
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