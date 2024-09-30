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''Diyanet'in önünde kendimizi mi yakalım?''

''Diyanet'in önünde kendimizi mi yakalım?''

Sputnik Türkiye

Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları gazeteci Hüsnü Mahalli, gazeteci Güler Kömürcü, emekli askeri hakim Ahmet Zeki Üçok ve Bosna Hersek'te bir... 30.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-30T17:33+0300

2024-09-30T17:33+0300

2024-10-01T11:18+0300

mustafa hoş ile yol arkadaşi

mustafa hoş

ahmet zeki üçok

güler kömürcü

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''Diyanet'in önünde kendimizi mi yakalım?'' Sputnik Türkiye Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları gazeteci Hüsnü Mahalli, gazeteci Güler kömürcü, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, emekli askeri hakim Ahmet Zeki Üçok, Bosna Hersek'te bir fidye çetesinden kurtarılan Deniz Eliş ve yürüyüşteki Fernas işçileri olacak. Programda İsrail'in Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'a düzenlediği suikast, Ordu'daki Perşembeye Yaylası'ndaki siyanürlü madene karşı protestolar, kılıçlı yeminin ardından hedef haline gelen genç teğmenler konuşulacak.

Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının bugünkü konukları emekli askeri hakim Ahmet Zeki Üçok, gazeteci Hüsnü Mahalli, gazeteci Güler Kömürcü ve Bosna Hersek'te fidye çetesi tarafından kaçırılan ve daha sonra kurtarılıp tekrar Türkiye'ye getirilen Deniz Eliş oldu. 'İhraç edeceksen Sahil Güvenlik Komutanı Ahmet Kendir'i ihraç et' Üçok, kılıçlı yemin töreni sonrası ihraç edilebilecekleri konuşulan teğmenler ve iki Yunan sahil güvenlik botunun Türk karasularını ihlal etmesi hakkında konuştu. Üçok, şunları söyledi: 'PYD/YPG'nin Fırat'ın doğusundaki en büyük destekçisi İsrail' Gazeteci Hüsnü Mahalli ise, Ortadoğu'daki son durum hakkında yorumlarda bulundu. İsrail'in Türkiye'ye saldırıp saldırmayacağı sorusunu da cevaplayan Mahalli şunları söyledi: ''Beyefendi, tasmasını takar mısınız' dedim. Adam bana yumruk attı.'Gazeteci Güler Kömürcü ise, Maçka Parkı'nda bir köpeğin tasmasının takılmasını gerektiğini söylediği için sahibi tarafından darp edildiğini anlattı. Kömürcü şu ifadeleri kullandı: ''Silah ve kesici aletler vardı'Deniz Eliş ise Bosna Hersek'te çete tarafından gördüğü şiddeti Sputnik'te anlattı. Eliş şöyle konuştu: Eliş, babasının hasta olduğunu söyleyerek ailesini aradığını, bu şekilde Konsolosluk'la iletişim kurduğunu, ardından tuvalet bahanesiyle ormana doğru gittiğini, koşarak izini kaybettirip yolda karşılaştığı insanlara polisi arattığını ve bu şekilde kurtulduğunu da sözlerine ekledi.

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2024

Mustafa Hoş https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg

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аудио, mustafa hoş, ahmet zeki üçok, güler kömürcü