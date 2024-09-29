https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/sosyal-medyada-tehlikeli-uyku-akimi-agizlarini-bantlayarak-uyuyorlar-1088570323.html

Sosyal medyada tehlikeli uyku akımı: Ağızlarını bantlayarak uyuyorlar

Sosyal medyada tehlikeli uyku akımı: Ağızlarını bantlayarak uyuyorlar

Sputnik Türkiye

Gençlerin 'iyi bir gece uykusu' arayışı tehlikeli bir sosyal medya akımına dönüştü. Burundan nefes almak için uyurken ağzın bantlanması, boğulma gibi daha... 29.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-29T10:24+0300

2024-09-29T10:24+0300

2024-09-29T10:24+0300

dünya

uyku düzeni

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boğulma

sosyal medya akımı

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Uyku kalitesini yükseltme, sosyal medyada çeşitli uygulamalarla son aylarda artıyor ve gençler uykularını iyileştirmek için 'ağız bantlama' veya sağlıklı uyku sağladığı iddia edilen kokteyl içme gibi tehlikeli yöntemlere başvuruyor. Bilimsel temeli olmayan bu uygulamalar, sosyal medyada yüz milyonlarca kez izleniyor ve paylaşılıyor. Genellikle horlama ve uyku apnesi sebebiyle uyurken ağızdan nefes almayı engellemek için kullanılan ağız bantlarının, tehlikeli sonuçlar doğurabileceği konusunda uzmanlar uyarıyor. Ağız bantlama, boğulma gibi daha ciddi sonuçlar yaratabilir ve 'uyku apnesi' adı verilen ciddi bir uyku bozukluğunun ana semptomlarını maskeliyor olabilir. Uzmanlar, uyku apnesi olan kişilerin ağız bantlama sonrası boğulma yaşayabileceğini, nefes almayı durdurabileceğinin altını çizdi.

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uyku düzeni, sağlıklı uyku, uyku apnesi, uykusuz, uykusuzluk, sleepmaxxing, boğulma, sosyal medya akımı