https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/sosyal-medyada-tehlikeli-uyku-akimi-agizlarini-bantlayarak-uyuyorlar-1088570323.html
Sosyal medyada tehlikeli uyku akımı: Ağızlarını bantlayarak uyuyorlar
Sosyal medyada tehlikeli uyku akımı: Ağızlarını bantlayarak uyuyorlar
Sputnik Türkiye
Gençlerin 'iyi bir gece uykusu' arayışı tehlikeli bir sosyal medya akımına dönüştü. Burundan nefes almak için uyurken ağzın bantlanması, boğulma gibi daha... 29.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-29T10:24+0300
2024-09-29T10:24+0300
2024-09-29T10:24+0300
dünya
uyku düzeni
sağlıklı uyku
uyku apnesi
uykusuz
uykusuzluk
sleepmaxxing
boğulma
sosyal medya akımı
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Uyku kalitesini yükseltme, sosyal medyada çeşitli uygulamalarla son aylarda artıyor ve gençler uykularını iyileştirmek için 'ağız bantlama' veya sağlıklı uyku sağladığı iddia edilen kokteyl içme gibi tehlikeli yöntemlere başvuruyor. Bilimsel temeli olmayan bu uygulamalar, sosyal medyada yüz milyonlarca kez izleniyor ve paylaşılıyor. Genellikle horlama ve uyku apnesi sebebiyle uyurken ağızdan nefes almayı engellemek için kullanılan ağız bantlarının, tehlikeli sonuçlar doğurabileceği konusunda uzmanlar uyarıyor. Ağız bantlama, boğulma gibi daha ciddi sonuçlar yaratabilir ve 'uyku apnesi' adı verilen ciddi bir uyku bozukluğunun ana semptomlarını maskeliyor olabilir. Uzmanlar, uyku apnesi olan kişilerin ağız bantlama sonrası boğulma yaşayabileceğini, nefes almayı durdurabileceğinin altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/konyada-erkek-kardesinin-sac-kesimini-begenmeyen-kadin-berber-oldu-1088570667.html
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uyku düzeni, sağlıklı uyku, uyku apnesi, uykusuz, uykusuzluk, sleepmaxxing, boğulma, sosyal medya akımı
uyku düzeni, sağlıklı uyku, uyku apnesi, uykusuz, uykusuzluk, sleepmaxxing, boğulma, sosyal medya akımı
Sosyal medyada tehlikeli uyku akımı: Ağızlarını bantlayarak uyuyorlar
Gençlerin 'iyi bir gece uykusu' arayışı tehlikeli bir sosyal medya akımına dönüştü. Burundan nefes almak için uyurken ağzın bantlanması, boğulma gibi daha ciddi sonuçları olabilir. Ağız bantlamanın bilimsel bir kanıtı yok ve 'uyku apnesi' adı verilen ciddi bir uyku bozukluğunu maskeliyor olabilir.
Uyku kalitesini yükseltme, sosyal medyada çeşitli uygulamalarla son aylarda artıyor ve gençler uykularını iyileştirmek için 'ağız bantlama' veya sağlıklı uyku sağladığı iddia edilen kokteyl içme gibi tehlikeli yöntemlere başvuruyor. Bilimsel temeli olmayan bu uygulamalar, sosyal medyada yüz milyonlarca kez izleniyor ve paylaşılıyor.
Genellikle horlama ve uyku apnesi sebebiyle uyurken ağızdan nefes almayı engellemek için kullanılan ağız bantlarının, tehlikeli sonuçlar doğurabileceği konusunda uzmanlar uyarıyor. Ağız bantlama, boğulma gibi daha ciddi sonuçlar yaratabilir ve 'uyku apnesi' adı verilen ciddi bir uyku bozukluğunun ana semptomlarını maskeliyor olabilir. Uzmanlar, uyku apnesi olan kişilerin ağız bantlama sonrası boğulma yaşayabileceğini, nefes almayı durdurabileceğinin altını çizdi.