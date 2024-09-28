https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/moodys-israilin-kredi-notunu-dusurdu-1088541850.html

Moody's İsrail'in kredi notunu düşürdü

Moody's İsrail'in kredi notunu düşürdü

Sputnik Türkiye

Moody's'ten yapılan açıklamada, İsrail'in kredi notunun revize edildiği bildirildi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İsrail'in kredi notunu... 28.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-28T00:22+0300

2024-09-28T00:22+0300

2024-09-28T00:22+0300

ekonomi

israil

moody's

kredi notu

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in döviz ve yerel para cinsinden kredi notunun 'A2'den 'Baa1'e düşürüldüğü, kredi notu görünümünün ise negatif olarak devam ettiği belirtildi. Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında, not indiriminin temel nedeninin jeopolitik riskin önemli ölçüde artarak çok yüksek seviyelere ulaşması ve bunun İsrail'in hem kısa hem de uzun vadede kredibilitesi için olumsuz sonuçlar doğurması olduğu vurgulandı.Gazze'de ateşkes olasılığının azaldığı belirtilen açıklamada, iç siyasi risklerin jeopolitik risklerle birlikte arttığı ifade edilirken, uzun vadede İsrail ekonomisinin askeri çatışmadan dolayı daha önce beklenenden daha kalıcı bir şekilde zayıflayacağının değerlendirildiği bildirildi.Açıklamada, artan güvenlik riskleri nedeniyle önceki çatışmalarda olduğu gibi hızlı ve güçlü bir ekonomik toparlanmanın artık beklenmediği ifade edildi. Gecikmiş ve daha yavaş bir ekonomik toparlanmanın, ülkedeki kamu maliyesini daha kalıcı bir şekilde etkileyeceği vurgulandı.Açıklamada, devam eden negatif görünümün de Moody's'in aşağı yönlü risklerin devam ettiğine dair görüşünü yansıttığı vurgulandı.Bugüne kadar İsrail'in kredi notu ne kadar düştü?Moody's, Ekim 2023'te İsrail'in 'A1' olan kredi notunu olası bir düşüş için incelemeye almıştı.Şubat ayında da ülkenin kredi notunu 'A1'den 'A2'ye indiren Moody's, not görünümünü 'negatif' olarak revize etmişti.

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israil, moody's, kredi notu