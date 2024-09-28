https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/hamastan-hizbullaha-taziye-mesaji-dayanismayi-surdurecegiz-1088557540.html
Hamas'tan Hizbullah'a taziye mesajı: 'Dayanışmayı sürdüreceğiz'
Hamas'tan Hizbullah'a taziye mesajı: 'Dayanışmayı sürdüreceğiz'
Sputnik Türkiye
Hamas, İsrail saldırısında ölen Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah için taziye mesajı yayımladı. 28.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-28T16:34+0300
2024-09-28T16:34+0300
2024-09-28T16:34+0300
israil- filistin çatışması
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hizbullah lideri hasan nasrallah
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israil
israil-filistin
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Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Nasrallah'ın İsrail'e karşı Filistin halkına ve direnişine yardımcı olma yolunda öldüğü kaydedildi.Lübnan halkına, Hizbullah'a ve Lübnan'daki direniş gruplarına 'en içten taziye mesajlarının' iletildiği ifade edilen açıklamada, Nasrallah'ın öldürüldüğü saldırı kınandı.İsrail'in saldırısıyla, tüm uluslararası değer, norm ve sözleşmeleri hiçe saydığı aktarılan açıklamada, "Nasrallah'ın öldürülmesinin uluslararası barış ve güvenliği açıkça tehdit eden İsrail'in vahşetini bir kez daha kanıtlayan, korkak bir terör eylemi olduğu" değerlendirmesinde bulunuldu.Hamas'ın Hizbullah ile dayanışma içinde olduğu vurgulanan açıklamada ayrıca Lübnan ve Filistin'e yapılan saldırılardan doğan sonuçların tüm sorumluluğunun İsrail ve ABD'ye ait olduğu kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/cumhurbaskani-erdogandan-lubnana-taziye-mesaji--1088557029.html
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hamas, hizbullah, hizbullah lideri hasan nasrallah, taziye, israil, israil-filistin
hamas, hizbullah, hizbullah lideri hasan nasrallah, taziye, israil, israil-filistin
Hamas'tan Hizbullah'a taziye mesajı: 'Dayanışmayı sürdüreceğiz'
Hamas, İsrail saldırısında ölen Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah için taziye mesajı yayımladı.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Nasrallah'ın İsrail'e karşı Filistin halkına ve direnişine yardımcı olma yolunda öldüğü kaydedildi.
Lübnan halkına, Hizbullah'a ve Lübnan'daki direniş gruplarına 'en içten taziye mesajlarının' iletildiği ifade edilen açıklamada, Nasrallah'ın öldürüldüğü saldırı kınandı.
İsrail'in saldırısıyla, tüm uluslararası değer, norm ve sözleşmeleri hiçe saydığı aktarılan açıklamada, "Nasrallah'ın öldürülmesinin uluslararası barış ve güvenliği açıkça tehdit eden İsrail'in vahşetini bir kez daha kanıtlayan, korkak bir terör eylemi olduğu" değerlendirmesinde bulunuldu.
Hamas'ın Hizbullah ile dayanışma içinde olduğu vurgulanan açıklamada ayrıca Lübnan ve Filistin'e yapılan saldırılardan doğan sonuçların tüm sorumluluğunun İsrail ve ABD'ye ait olduğu kaydedildi.