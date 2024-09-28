https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/hamastan-hizbullaha-taziye-mesaji-dayanismayi-surdurecegiz-1088557540.html

Hamas'tan Hizbullah'a taziye mesajı: 'Dayanışmayı sürdüreceğiz'

Hamas'tan Hizbullah'a taziye mesajı: 'Dayanışmayı sürdüreceğiz'

Sputnik Türkiye

Hamas, İsrail saldırısında ölen Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah için taziye mesajı yayımladı. 28.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-28T16:34+0300

2024-09-28T16:34+0300

2024-09-28T16:34+0300

israil- filistin çatışması

hamas

hizbullah

hizbullah lideri hasan nasrallah

taziye

israil

israil-filistin

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Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Nasrallah'ın İsrail'e karşı Filistin halkına ve direnişine yardımcı olma yolunda öldüğü kaydedildi.Lübnan halkına, Hizbullah'a ve Lübnan'daki direniş gruplarına 'en içten taziye mesajlarının' iletildiği ifade edilen açıklamada, Nasrallah'ın öldürüldüğü saldırı kınandı.İsrail'in saldırısıyla, tüm uluslararası değer, norm ve sözleşmeleri hiçe saydığı aktarılan açıklamada, "Nasrallah'ın öldürülmesinin uluslararası barış ve güvenliği açıkça tehdit eden İsrail'in vahşetini bir kez daha kanıtlayan, korkak bir terör eylemi olduğu" değerlendirmesinde bulunuldu.Hamas'ın Hizbullah ile dayanışma içinde olduğu vurgulanan açıklamada ayrıca Lübnan ve Filistin'e yapılan saldırılardan doğan sonuçların tüm sorumluluğunun İsrail ve ABD'ye ait olduğu kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/cumhurbaskani-erdogandan-lubnana-taziye-mesaji--1088557029.html

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hamas, hizbullah, hizbullah lideri hasan nasrallah, taziye, israil, israil-filistin