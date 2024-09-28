https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/chpli-kedi-sero-20-yasinda-hayatini-kaybetti-1088556177.html
CHP'nin kedisi Şero, 20 yaşında hayatını kaybetti
CHP'nin kedisi Şero, 20 yaşında hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
CHP Genel Merkezi'nin maskotu kedi Şero, hayatını kaybetti. Merkez binasının bahçesinde yapılan törenle defnedilen Şero'nun cenazesine CHP Genel Başkanı Özgür... 28.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-28T16:56+0300
2024-09-28T16:56+0300
2024-09-28T16:57+0300
yaşam
türkiye
chp genel merkezi
chp genel başkanlığı
özgür özel
kedi
chp'nin kedisi şero
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CHP Genel Merkezi’nin fenomen kedisi Şerafettin (Şero) tedavi gördüğü klinikte öldü. 20 yaşında ölen Şero, bir törenle CHP Genel Merkezi'nin bahçesinde gömüldü.Merkezi kendine yuva edinen yaşı gereği zaman zaman tedavi görmesi gerekiyordu. Tedavi gördüğü kliniğin başhekimi Tarkan Özçetin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Şero'nun ileri yaşı ve yaşa bağlı sağlık sorunları nedeniyle bir süredir hastanede gözetim altında oldupunu ve tüm müdahalelere rağmen öldüğünü' açıkladı.Binanın bahçesinde yapılan defin törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'de katıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230313/kilicdaroglundan-serolu-paylasim-yas-mamayi-luks-olmaktan-cikaracagim-1068164393.html
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türkiye, chp genel merkezi, chp genel başkanlığı, özgür özel, kedi, chp'nin kedisi şero
türkiye, chp genel merkezi, chp genel başkanlığı, özgür özel, kedi, chp'nin kedisi şero
CHP'nin kedisi Şero, 20 yaşında hayatını kaybetti
16:56 28.09.2024 (güncellendi: 16:57 28.09.2024)
CHP Genel Merkezi'nin maskotu kedi Şero, hayatını kaybetti. Merkez binasının bahçesinde yapılan törenle defnedilen Şero'nun cenazesine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'de katıldı.
CHP Genel Merkezi’nin fenomen kedisi Şerafettin (Şero) tedavi gördüğü klinikte öldü. 20 yaşında ölen Şero, bir törenle CHP Genel Merkezi'nin bahçesinde gömüldü.
Merkezi kendine yuva edinen yaşı gereği zaman zaman tedavi görmesi gerekiyordu. Tedavi gördüğü kliniğin başhekimi Tarkan Özçetin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Şero'nun ileri yaşı ve yaşa bağlı sağlık sorunları nedeniyle bir süredir hastanede gözetim altında oldupunu ve tüm müdahalelere rağmen öldüğünü' açıkladı.
Binanın bahçesinde yapılan defin törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'de katıldı.