https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/chpli-kedi-sero-20-yasinda-hayatini-kaybetti-1088556177.html

CHP'nin kedisi Şero, 20 yaşında hayatını kaybetti

CHP'nin kedisi Şero, 20 yaşında hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

CHP Genel Merkezi'nin maskotu kedi Şero, hayatını kaybetti. Merkez binasının bahçesinde yapılan törenle defnedilen Şero'nun cenazesine CHP Genel Başkanı Özgür... 28.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-28T16:56+0300

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yaşam

türkiye

chp genel merkezi

chp genel başkanlığı

özgür özel

kedi

chp'nin kedisi şero

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CHP Genel Merkezi’nin fenomen kedisi Şerafettin (Şero) tedavi gördüğü klinikte öldü. 20 yaşında ölen Şero, bir törenle CHP Genel Merkezi'nin bahçesinde gömüldü.Merkezi kendine yuva edinen yaşı gereği zaman zaman tedavi görmesi gerekiyordu. Tedavi gördüğü kliniğin başhekimi Tarkan Özçetin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Şero'nun ileri yaşı ve yaşa bağlı sağlık sorunları nedeniyle bir süredir hastanede gözetim altında oldupunu ve tüm müdahalelere rağmen öldüğünü' açıkladı.Binanın bahçesinde yapılan defin törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'de katıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230313/kilicdaroglundan-serolu-paylasim-yas-mamayi-luks-olmaktan-cikaracagim-1068164393.html

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türkiye, chp genel merkezi, chp genel başkanlığı, özgür özel, kedi, chp'nin kedisi şero