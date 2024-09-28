https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/belarus-disisleri-bricse-katilim-basvurumuzun-cok-yakin-gelecekte-degerlendirilmesini-bekliyoruz-1088548696.html

Belarus Dışişleri: BRICS’e katılım başvurumuzun çok yakın gelecekte değerlendirilmesini bekliyoruz

Belarus Dışişleri: BRICS’e katılım başvurumuzun çok yakın gelecekte değerlendirilmesini bekliyoruz

Sputnik Türkiye

Belarus Dışişleri Bakanı Rıjenkov, Minsk'in BRICS’e katılım başvurusunun çok yakın gelecekte değerlendirilmesini beklediğini belirtti. 28.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-28T12:25+0300

2024-09-28T12:25+0300

2024-09-28T12:25+0300

dünya

belarus

belarus dışişleri bakanlığı

brics

katılım

başvuru

değerlendirme

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/07/1087763125_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c8229bdf70f222705022c9f27720f20c.jpg

Belarus Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov, New York’ta düzenlenen BM Genel Kurulu yüksek düzey haftası kapsamında Sputnik’e verdiği demeçte Belarus’un BRICS’e katılım başvurusunun çok yakın gelecekte değerlendirilmesini beklediğini söyledi.Rıjenkov, “(Başvurunun) çok yakın gelecekte değerlendirilmesini bekliyoruz. Şu anda tam teşekküllü BRICS üyeleri söz konusu olup, bir sonraki genişleme dalgası sözüm ona ortak ülke statüsünü etkileyecek” diye konuştu.Rıjenkov, BRICS'in bugün küresel ülkeler çoğunluğunun en dinamik şekilde gelişen kuruluşlarından biri olduğunu vurguladı.

belarus

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

belarus, belarus dışişleri bakanlığı, brics, katılım, başvuru, değerlendirme