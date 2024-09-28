https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/belarus-disisleri-bricse-katilim-basvurumuzun-cok-yakin-gelecekte-degerlendirilmesini-bekliyoruz-1088548696.html
Belarus Dışişleri: BRICS’e katılım başvurumuzun çok yakın gelecekte değerlendirilmesini bekliyoruz
Belarus Dışişleri: BRICS’e katılım başvurumuzun çok yakın gelecekte değerlendirilmesini bekliyoruz
Sputnik Türkiye
Belarus Dışişleri Bakanı Rıjenkov, Minsk'in BRICS’e katılım başvurusunun çok yakın gelecekte değerlendirilmesini beklediğini belirtti. 28.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-28T12:25+0300
2024-09-28T12:25+0300
2024-09-28T12:25+0300
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brics
katılım
başvuru
değerlendirme
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Belarus Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov, New York’ta düzenlenen BM Genel Kurulu yüksek düzey haftası kapsamında Sputnik’e verdiği demeçte Belarus’un BRICS’e katılım başvurusunun çok yakın gelecekte değerlendirilmesini beklediğini söyledi.Rıjenkov, “(Başvurunun) çok yakın gelecekte değerlendirilmesini bekliyoruz. Şu anda tam teşekküllü BRICS üyeleri söz konusu olup, bir sonraki genişleme dalgası sözüm ona ortak ülke statüsünü etkileyecek” diye konuştu.Rıjenkov, BRICS'in bugün küresel ülkeler çoğunluğunun en dinamik şekilde gelişen kuruluşlarından biri olduğunu vurguladı.
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belarus, belarus dışişleri bakanlığı, brics, katılım, başvuru, değerlendirme
belarus, belarus dışişleri bakanlığı, brics, katılım, başvuru, değerlendirme
Belarus Dışişleri: BRICS’e katılım başvurumuzun çok yakın gelecekte değerlendirilmesini bekliyoruz
Belarus Dışişleri Bakanı Rıjenkov, Minsk'in BRICS’e katılım başvurusunun çok yakın gelecekte değerlendirilmesini beklediğini belirtti.
Belarus Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov, New York’ta düzenlenen BM Genel Kurulu yüksek düzey haftası kapsamında Sputnik’e verdiği demeçte Belarus’un BRICS’e katılım başvurusunun çok yakın gelecekte değerlendirilmesini beklediğini söyledi.
Rıjenkov, “(Başvurunun) çok yakın gelecekte değerlendirilmesini bekliyoruz. Şu anda tam teşekküllü BRICS üyeleri söz konusu olup, bir sonraki genişleme dalgası sözüm ona ortak ülke statüsünü etkileyecek” diye konuştu.
Rıjenkov, BRICS'in bugün küresel ülkeler çoğunluğunun en dinamik şekilde gelişen kuruluşlarından biri olduğunu vurguladı.