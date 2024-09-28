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ABD Başkanı Joe Biden ve Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris'den İsrail'e destek mesajları
ABD Başkanı Joe Biden ve Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris'den İsrail'e destek mesajları
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Biden yaptığı açıklamada, Hizbullah lideri Nasrallah'ın İsrail ordusu tarafından öldürülmesinin ardından, 'ABD'nin Hizbullah, Hamas, Husi ve İran... 28.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-28T22:17+0300
2024-09-28T22:17+0300
dünya
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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Lübnan'da düzenlediği saldırıda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah öldürmesine ilişkin açıklamada bulundu.Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın, "Hasan Nasrallah ve liderliğini yaptığı terörist grup Hizbullah, 40 yıllık bir terör döneminde yüzlerce Amerikalıyı öldürmekten sorumluydu" ifadesine yer verilirken söz konusu açıklamada ABD'nin, 'Hizbullah, Hamas, Husiler ve İran destekli diğer terörist gruplara karşı İsrail'in savunma hakkını tam olarak desteklediği' cümlesi kaydedildi.Biden, dün Ortadoğu'daki ABD askeri birliklerinin daha da güçlendirilmesi talimatının 'saldırganlığı caydırmayı ve daha geniş bir bölgesel savaş riskini azaltmayı' amaçladığını öne sürdü.Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:'Ellerinde Amerikan kanı olan bir terörist' Demokrat başkan adayı Kamala Harris, İsrail'in Hasan Nasrallah'ı öldürmesinin ardından Hizbullah liderinin 'ellerinde Amerikan kanı olan bir terörist' olduğunu söyledi.Başkan Joe Biden'ın sözlerini onaylayan Harris, 'onlarca yıldır Hizbullah'a liderlik ederek Ortadoğu'yu istikrarsızlaştıran Nasrallah'ın, dünyanın dört bir yanında sayısız masum insanın öldürülmesine yol açtığını ve İsrail'in kendini savunma hakkını her zaman destekleyeceğini' dile getirdi.Rusya Dışişleri Bakanlığı, Nasrallah'ın öldürülmesini kınamıştıRusya Dışişleri Bakanlığı, Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah’ın öldürülmesini şiddetle kınayarak İsrail'e saldırıları durdurma çağrısı yapmıştı. Rus Dışişleri açıklamasında, 'İsrail'in işlediği bu siyasi cinayeti şiddetle kınadıklarını, bu güç eyleminin, Lübnan ve tüm Ortadoğu için daha da dramatik sonuçlar doğuracağını' duyurmuştu.'Ortadoğu yeniden büyük bir savaşın eşiğinde'Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün yapılan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) oturumunda, Ortadoğu’nun yine ‘bazılarının gerçekten çok istediği’ büyük bir savaşın eşiğinde olduğunu ifade etmişti.ABD'nin İsrail'e desteğini durdurmasının Ortadoğu'daki çatışmayı hızlı ve etkili bir şekilde sona erdireceğini söyleyen Lavrov, ABD temsilcilerine "seçim sizin" demişti. Bakan Lavrov, açıklamasında ayrıca, "Ya Güvenlik Konseyi'nin çatışmaların durdurulmasına yönelik çalışmalarını engellemeye devam edersiniz ya da barıştan, uluslararası toplumun yanında yer alarak savaşın sona ermesini talep edersiniz. İsrail'e tam desteğiniz olmadan çatışma hızlı ve etkili bir şekilde sona erdirilebilir" cümlelerini kaydetmişti.
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abd, rusya, joe biden, kamala harris, hizbullah lideri hasan nasrallah, israil, lübnan, filistin, sergey lavrov, hamas, husi

ABD Başkanı Joe Biden ve Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris'den İsrail'e destek mesajları

22:17 28.09.2024
© AA / Amos Ben-Gershom (GPO) / HandoutABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile bir araya geldi
ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2024
© AA / Amos Ben-Gershom (GPO) / Handout
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ABD Başkanı Biden yaptığı açıklamada, Hizbullah lideri Nasrallah'ın İsrail ordusu tarafından öldürülmesinin ardından, 'ABD'nin Hizbullah, Hamas, Husi ve İran destekli diğer terörist gruplara karşı İsrail'in savunmasını tam olarak desteklediğini' belirtti. Demokratların yeni adayı Harris de açıklamasında Biden'ı destekledi.
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Lübnan'da düzenlediği saldırıda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah öldürmesine ilişkin açıklamada bulundu.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın, "Hasan Nasrallah ve liderliğini yaptığı terörist grup Hizbullah, 40 yıllık bir terör döneminde yüzlerce Amerikalıyı öldürmekten sorumluydu" ifadesine yer verilirken söz konusu açıklamada ABD'nin, 'Hizbullah, Hamas, Husiler ve İran destekli diğer terörist gruplara karşı İsrail'in savunma hakkını tam olarak desteklediği' cümlesi kaydedildi.
Biden, dün Ortadoğu'daki ABD askeri birliklerinin daha da güçlendirilmesi talimatının 'saldırganlığı caydırmayı ve daha geniş bir bölgesel savaş riskini azaltmayı' amaçladığını öne sürdü.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

Sonuç olarak, amacımız diplomatik yollarla hem Gazze'de hem de Lübnan'da devam eden çatışmaları azaltmaktır. Gazze'de, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından desteklenen bir ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için bir anlaşma peşindeyiz. Lübnan'da, İsrail ve Güney Lübnan'daki insanların güvenli bir şekilde evlerine dönmelerini sağlayacak bir anlaşma için görüşmelerde bulunuyoruz. Bu anlaşmaların tamamlanması, İsrail'e yönelik tehditlerin ortadan kaldırılması ve daha geniş Ortadoğu bölgesinin daha fazla istikrar kazanmasının zamanı geldi.

'Ellerinde Amerikan kanı olan bir terörist'

Demokrat başkan adayı Kamala Harris, İsrail'in Hasan Nasrallah'ı öldürmesinin ardından Hizbullah liderinin 'ellerinde Amerikan kanı olan bir terörist' olduğunu söyledi.
Başkan Joe Biden'ın sözlerini onaylayan Harris, 'onlarca yıldır Hizbullah'a liderlik ederek Ortadoğu'yu istikrarsızlaştıran Nasrallah'ın, dünyanın dört bir yanında sayısız masum insanın öldürülmesine yol açtığını ve İsrail'in kendini savunma hakkını her zaman destekleyeceğini' dile getirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Nasrallah'ın öldürülmesini kınamıştı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah’ın öldürülmesini şiddetle kınayarak İsrail'e saldırıları durdurma çağrısı yapmıştı.
Rus Dışişleri açıklamasında, 'İsrail'in işlediği bu siyasi cinayeti şiddetle kınadıklarını, bu güç eyleminin, Lübnan ve tüm Ortadoğu için daha da dramatik sonuçlar doğuracağını' duyurmuştu.

'Ortadoğu yeniden büyük bir savaşın eşiğinde'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün yapılan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) oturumunda, Ortadoğu’nun yine ‘bazılarının gerçekten çok istediği’ büyük bir savaşın eşiğinde olduğunu ifade etmişti.
ABD'nin İsrail'e desteğini durdurmasının Ortadoğu'daki çatışmayı hızlı ve etkili bir şekilde sona erdireceğini söyleyen Lavrov, ABD temsilcilerine "seçim sizin" demişti.
Bakan Lavrov, açıklamasında ayrıca, "Ya Güvenlik Konseyi'nin çatışmaların durdurulmasına yönelik çalışmalarını engellemeye devam edersiniz ya da barıştan, uluslararası toplumun yanında yer alarak savaşın sona ermesini talep edersiniz. İsrail'e tam desteğiniz olmadan çatışma hızlı ve etkili bir şekilde sona erdirilebilir" cümlelerini kaydetmişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2024
İsrail- Filistin çatışması
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