https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/31-uluslararasi-adana-altin-koza-film-festivalinde-oduller-sahiplerini-buldu-1088567184.html

31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Sputnik Türkiye

Adana Büyükşehir Belediyesince bu yıl 31'incisi düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması ödülleri... 28.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-28T23:51+0300

2024-09-28T23:51+0300

2024-09-28T23:51+0300

türkiye

altın koza

film festivali

adana

zeydan karalar

nuri bilge ceylan

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Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen, sunuculuğunu Özlem Gürses'in yaptığı Büyük Ödül Töreni, sanatçıların kırmızı halıdan geçerek tören alanına gelmesiyle başladı.Vefat eden oyuncular anıldıGeçen yıl vefat eden Türk sinema oyuncularının isimlerinin okunduğu törende, bu yıl festival süresince yapılan etkinliklerden oluşan video gösterisi izlendi, Çetin Akdeniz konser verdi.En İyi Film: "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri"11 filmin yarıştığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 'En İyi Film' ödülüne, yönetmenliğini Murat Fıratoğlu'nun yaptığı 'Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri' filmine verildi.Yönetmen Fıratoğlu'na ödülünü Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Jüri Başkanı Nuri Bilgi Ceylan birlikte verdi.Yönetmen ve senarist Nuri Bilge Ceylan, ödülü verirken yaptığı konuşmada, festivalde bu filme kendi jürileri tarafından başka bir ödül verilmediğine dikkati çekerek "Bu, şu ana kadar hiçbir ödül almamış bir film. Çünkü biraz da şöyle düşünüyorum yani en iyi film ödülünü alan film, zaten bütün parametreleri yine baştan içinde içeriyor yani. Yani onda zaten oyunculuk da iyi olmasa, kurgu da görüntü de diğer şeyler de iyi olmasa zaten en iyi film ödülünü almaz. Yani o çok tuhaf bir şey değil. Bazen eleştirilir, onun için söylüyorum" dedi.Film aynı zamanda Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) jürisi tarafından Cüneyt Cebenoyan En İyi Film Ödülü'ne layık görüldü.En iyi erkek ve kadın oyuncu ödülleriGecede 'En İyi Erkek Oyuncu' ve 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülleri paylaştırıldı.'Ölü Mevsim' filminden Erdem Şenocak ve 'Gecenin Kıyısı' filminden Ahmet Rıfat Şungar 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü alırken 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü' ise 'Ölü Mevsim' filmindeki rolleriyle Funda Eryiğit ve Ece Yaşar arasında paylaşıldı.Festivalde En İyi Yönetmen Ödülü'nü 'Hiçbir Şey Yerinde Değil' filmiyle Burak Çevik aldı.'Bu yıl büyük acılar yaşayan deprem bölgelerine götürdük'Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye markası olan festivalin 31'incisini yapmış olmanın onurunu, gururunu ve sevincini yaşadıklarını söyledi.Festivalde 130 filmin 300 mekanda gösterildiğini ifade eden Karalar, "Her yıl biz sinemayı halkımızın ayağına götürüyoruz. Köye, kasabaya, ilçeye, mahalleye götürüyoruz. Bu yıl büyük acılar yaşayan deprem bölgelerine götürdük. Maraş'a, Malatya'ya, Adıyaman'a, Hatay'a... Bir nebze o kardeşlerimizin acılarını birkaç dakika bile unutturduysak bize ne mutlu. Allah bir daha o acıları bize göstermesin" dedi.Karalar, kente, Yılmaz Güney Müzesi kazandırmak istediklerini ifade etti.'Yılmaz Güney' ödülüFestivalde 'Yılmaz Güney' ödülüne Türker Süer'in yönettiği 'Gecenin Kıyısı' filmi layık görüldü.Ödülü veren Jüri Başkanı Ceylan, daha önce de festivalde bu ödülü verdiğini, o zaman da Adana'da bir Yılmaz Güney Müzesi olması gerektiğini söylediğini hatta olmamasına şaşırdığını söyledi.Ceylan, şunları dile getirdi:ÖdüllerTörende ayrıca Belgesel Film Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması, Adana Kısa Film Yarışması ve Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışmasının kazananlarına ödülleri verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240327/nuri-bilge-ceylan-belki-de-artik-hic-film-cekmem-bilmiyorum-1082090355.html

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