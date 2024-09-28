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31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
Sputnik Türkiye
Adana Büyükşehir Belediyesince bu yıl 31'incisi düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması ödülleri... 28.09.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
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film festivali
adana
zeydan karalar
nuri bilge ceylan
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Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen, sunuculuğunu Özlem Gürses'in yaptığı Büyük Ödül Töreni, sanatçıların kırmızı halıdan geçerek tören alanına gelmesiyle başladı.Vefat eden oyuncular anıldıGeçen yıl vefat eden Türk sinema oyuncularının isimlerinin okunduğu törende, bu yıl festival süresince yapılan etkinliklerden oluşan video gösterisi izlendi, Çetin Akdeniz konser verdi.En İyi Film: "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri"11 filmin yarıştığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 'En İyi Film' ödülüne, yönetmenliğini Murat Fıratoğlu'nun yaptığı 'Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri' filmine verildi.Yönetmen Fıratoğlu'na ödülünü Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Jüri Başkanı Nuri Bilgi Ceylan birlikte verdi.Yönetmen ve senarist Nuri Bilge Ceylan, ödülü verirken yaptığı konuşmada, festivalde bu filme kendi jürileri tarafından başka bir ödül verilmediğine dikkati çekerek "Bu, şu ana kadar hiçbir ödül almamış bir film. Çünkü biraz da şöyle düşünüyorum yani en iyi film ödülünü alan film, zaten bütün parametreleri yine baştan içinde içeriyor yani. Yani onda zaten oyunculuk da iyi olmasa, kurgu da görüntü de diğer şeyler de iyi olmasa zaten en iyi film ödülünü almaz. Yani o çok tuhaf bir şey değil. Bazen eleştirilir, onun için söylüyorum" dedi.Film aynı zamanda Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) jürisi tarafından Cüneyt Cebenoyan En İyi Film Ödülü'ne layık görüldü.En iyi erkek ve kadın oyuncu ödülleriGecede 'En İyi Erkek Oyuncu' ve 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülleri paylaştırıldı.'Ölü Mevsim' filminden Erdem Şenocak ve 'Gecenin Kıyısı' filminden Ahmet Rıfat Şungar 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü alırken 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü' ise 'Ölü Mevsim' filmindeki rolleriyle Funda Eryiğit ve Ece Yaşar arasında paylaşıldı.Festivalde En İyi Yönetmen Ödülü'nü 'Hiçbir Şey Yerinde Değil' filmiyle Burak Çevik aldı.'Bu yıl büyük acılar yaşayan deprem bölgelerine götürdük'Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye markası olan festivalin 31'incisini yapmış olmanın onurunu, gururunu ve sevincini yaşadıklarını söyledi.Festivalde 130 filmin 300 mekanda gösterildiğini ifade eden Karalar, "Her yıl biz sinemayı halkımızın ayağına götürüyoruz. Köye, kasabaya, ilçeye, mahalleye götürüyoruz. Bu yıl büyük acılar yaşayan deprem bölgelerine götürdük. Maraş'a, Malatya'ya, Adıyaman'a, Hatay'a... Bir nebze o kardeşlerimizin acılarını birkaç dakika bile unutturduysak bize ne mutlu. Allah bir daha o acıları bize göstermesin" dedi.Karalar, kente, Yılmaz Güney Müzesi kazandırmak istediklerini ifade etti.'Yılmaz Güney' ödülüFestivalde 'Yılmaz Güney' ödülüne Türker Süer'in yönettiği 'Gecenin Kıyısı' filmi layık görüldü.Ödülü veren Jüri Başkanı Ceylan, daha önce de festivalde bu ödülü verdiğini, o zaman da Adana'da bir Yılmaz Güney Müzesi olması gerektiğini söylediğini hatta olmamasına şaşırdığını söyledi.Ceylan, şunları dile getirdi:ÖdüllerTörende ayrıca Belgesel Film Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması, Adana Kısa Film Yarışması ve Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışmasının kazananlarına ödülleri verildi.
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31. uluslararası adana altın koza film festivali, 31. uluslararası adana altın koza film festivali ödülleri, altın koza film festivali, altın koza film festivali ödülleri, altın koza film festivali kazananlar, altın koza film festivali en iyi film, altın koza film festivali en iyi yönetmen ödülü, altın koza film festivali 2024, altın koza film festivali 2024 kazananlar
31. uluslararası adana altın koza film festivali, 31. uluslararası adana altın koza film festivali ödülleri, altın koza film festivali, altın koza film festivali ödülleri, altın koza film festivali kazananlar, altın koza film festivali en iyi film, altın koza film festivali en iyi yönetmen ödülü, altın koza film festivali 2024, altın koza film festivali 2024 kazananlar

31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

23:51 28.09.2024
© AA / Eren BozkurtAdana Büyükşehir Belediyesince bu yıl 31'incisi düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin Büyük Ödül Töreni Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Adana Büyükşehir Belediyesince bu yıl 31'incisi düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin Büyük Ödül Töreni Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2024
© AA / Eren Bozkurt
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Adana Büyükşehir Belediyesince bu yıl 31'incisi düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması ödülleri sahiplerine verildi.
Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen, sunuculuğunu Özlem Gürses'in yaptığı Büyük Ödül Töreni, sanatçıların kırmızı halıdan geçerek tören alanına gelmesiyle başladı.

Vefat eden oyuncular anıldı

Geçen yıl vefat eden Türk sinema oyuncularının isimlerinin okunduğu törende, bu yıl festival süresince yapılan etkinliklerden oluşan video gösterisi izlendi, Çetin Akdeniz konser verdi.

En İyi Film: "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri"

11 filmin yarıştığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 'En İyi Film' ödülüne, yönetmenliğini Murat Fıratoğlu'nun yaptığı 'Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri' filmine verildi.
Yönetmen Fıratoğlu'na ödülünü Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Jüri Başkanı Nuri Bilgi Ceylan birlikte verdi.
Yönetmen ve senarist Nuri Bilge Ceylan, ödülü verirken yaptığı konuşmada, festivalde bu filme kendi jürileri tarafından başka bir ödül verilmediğine dikkati çekerek "Bu, şu ana kadar hiçbir ödül almamış bir film. Çünkü biraz da şöyle düşünüyorum yani en iyi film ödülünü alan film, zaten bütün parametreleri yine baştan içinde içeriyor yani. Yani onda zaten oyunculuk da iyi olmasa, kurgu da görüntü de diğer şeyler de iyi olmasa zaten en iyi film ödülünü almaz. Yani o çok tuhaf bir şey değil. Bazen eleştirilir, onun için söylüyorum" dedi.
Film aynı zamanda Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) jürisi tarafından Cüneyt Cebenoyan En İyi Film Ödülü'ne layık görüldü.

En iyi erkek ve kadın oyuncu ödülleri

Gecede 'En İyi Erkek Oyuncu' ve 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülleri paylaştırıldı.
'Ölü Mevsim' filminden Erdem Şenocak ve 'Gecenin Kıyısı' filminden Ahmet Rıfat Şungar 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü alırken 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü' ise 'Ölü Mevsim' filmindeki rolleriyle Funda Eryiğit ve Ece Yaşar arasında paylaşıldı.
Festivalde En İyi Yönetmen Ödülü'nü 'Hiçbir Şey Yerinde Değil' filmiyle Burak Çevik aldı.

'Bu yıl büyük acılar yaşayan deprem bölgelerine götürdük'

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye markası olan festivalin 31'incisini yapmış olmanın onurunu, gururunu ve sevincini yaşadıklarını söyledi.
Festivalde 130 filmin 300 mekanda gösterildiğini ifade eden Karalar, "Her yıl biz sinemayı halkımızın ayağına götürüyoruz. Köye, kasabaya, ilçeye, mahalleye götürüyoruz. Bu yıl büyük acılar yaşayan deprem bölgelerine götürdük. Maraş'a, Malatya'ya, Adıyaman'a, Hatay'a... Bir nebze o kardeşlerimizin acılarını birkaç dakika bile unutturduysak bize ne mutlu. Allah bir daha o acıları bize göstermesin" dedi.
Karalar, kente, Yılmaz Güney Müzesi kazandırmak istediklerini ifade etti.

'Yılmaz Güney' ödülü

Festivalde 'Yılmaz Güney' ödülüne Türker Süer'in yönettiği 'Gecenin Kıyısı' filmi layık görüldü.
Ödülü veren Jüri Başkanı Ceylan, daha önce de festivalde bu ödülü verdiğini, o zaman da Adana'da bir Yılmaz Güney Müzesi olması gerektiğini söylediğini hatta olmamasına şaşırdığını söyledi.
Ceylan, şunları dile getirdi:

Yılmaz Güney tabii çok benim sevdiğim birisi. Bunu defalarca söylemişimdir çeşitli yerlerde. Kendisinden, sinemasından çok etkilendiğim, çok şey öğrendim sinemasından...Sadece beni değil Türk sinemasında bir sürü insan ve dünya sinemasında da çok önemli yönetmenleri etkilemiş, heveslendirmiş değişik bir isim. Sadece sineması değil; kişiliği, karakteri, eksileri, artıları, belki yanlışları, doğrularıyla efsane bir insan. Ben onun kişiliğinden de o tuhaflıklarında da belki çok şey öğrendim insan doğası hakkında. Onunla ilgili yazılmış her şeyi hemen hemen okumuşumdur.

Ödüller

En İyi Film ödülü: "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri" - Murat Fıratoğlu
Yılmaz Güney Ödülü: "Gecenin Kıyısı" - Türker Süer
Jüri Özel Ödülü: "Hiçbir Şey Yerinde Değil" - Burak Çevik
Adana İzleyici Ödülü: "Hakkı" - Hikmet Kerem Özcan
En İyi Yönetmen Ödülü: "Hiçbir Şey Yerinde Değil" - Burak Çevik
En İyi Senaryo Ödülü: "Ölü Mevsim" - Selen Örcan - Doğuş Algün ve "Döngü" - Erkan Tahhuşoğlu
En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: "Ölü Mevsim" - Funda Eryiğit - Ece Yaşar
En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: "Ölü Mevsim" - Erdem Şenocak ve "Gecenin Kıyısı" - Ahmet Rıfat Şungar
En İyi Müzik Ödülü: "Yeni Şafak Solarken" - Son of Philip
En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: "Yeni Şafak Solarken" - Peter Zeitlinger
En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: "Hiçbir Şey Yerinde Değil" - Erim Gayretli
En İyi Kurgu Ödülü: "Gecenin Kıyısı" - Rainer Nigrelli
Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: "Ölü Mevsim" - Nesrin Uçarlar
Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: "Ölü Mevsim" - Serkan Ercan
Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü: "Hakkı" - Tuana Almacı
Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü: "Umut" - Ömer Akalın
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Cüneyt Cebenoyan En İyi Film Ödülü: "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri" - Murat Fıratoğlu
Film Yönetmenleri Derneği (Film-Yön) En İyi Yönetmen Ödülü: "Döngü" - Erkan Tahhuşoğlu ve "Hakkı"- Hikmet Kerem Özcan
Törende ayrıca Belgesel Film Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması, Adana Kısa Film Yarışması ve Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışmasının kazananlarına ödülleri verildi.
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