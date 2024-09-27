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Yoğun bakımdaki Emre'yi ezen servis şoförü ikinci kez tutuklandı
Yoğun bakımdaki Emre'yi ezen servis şoförü ikinci kez tutuklandı
Sputnik Türkiye
Erzurum'da okul servisinden indiği sırada minibüs şoförü tarafından fark edilmeyerek ezilen Emre Kara yoğun bakımda tedavi görüyor. Emre Kara’ya çarparak... 27.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-27T23:29+0300
2024-09-27T23:29+0300
türkiye
emre kara
minibüs
okul servis minibüsü
erzurum
kaza
tutuklama
tutuklama kararı
adli kontrol şartıyla serbest
polis
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Erzurum’da okul servisinin altında kalan ve yoğun bakımda tedavi gören Emre Kara’ya çarpan araç şoförü yeniden gözaltına alındı ve tutuklandı.Erzurum'da okuldan dönerken servisten inen Emre Kara'yı fark etmeyen minibüs şoförü çarparak küçük çocuğu yaralamıştı. Kazayla ilgili elde edilen yeni görüntülerde Emre Kara'nın okul servisinden indikten sonra aracın ön tarafına doğru hareket ederek evinin olduğu siteye gitmeye çalıştığı, o sırada servis aracının hareket ederek önce lastiğinin altında ezildiği, daha sonra aracın altında kaldığı belirtildi. Görüntülerde servis şoförü Bekir A.'nın olayı fark ederek aracı durdurduğu, yaralanan Emre Kara'nın yanına gittiği ve çocuğu kucaklayarak site kapısına bıraktığı görüldü.Servis şoförü tutuklandıMahkeme olayın ilk anında servis şoförünü adli kontrol şartı ile serbest bırakırken itirazlar sonucu ve yeni elde edilen deliller sebebiyle, servis şoförü Bekir A.'yı tekrar tutukladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/3-buyuksehirde-okul-servis-ucretleri-belli-oldu-1087593918.html
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emre kara, minibüs, okul servis minibüsü, erzurum, kaza, tutuklama, tutuklama kararı, adli kontrol şartıyla serbest, polis, okul, okul servisi, yoğun bakım
emre kara, minibüs, okul servis minibüsü, erzurum, kaza, tutuklama, tutuklama kararı, adli kontrol şartıyla serbest, polis, okul, okul servisi, yoğun bakım

Yoğun bakımdaki Emre'yi ezen servis şoförü ikinci kez tutuklandı

23:29 27.09.2024
© İHA / MEHMET EMİN KIZILCA-AW296644Emre Kara
Emre Kara - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2024
© İHA / MEHMET EMİN KIZILCA-AW296644
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Erzurum'da okul servisinden indiği sırada minibüs şoförü tarafından fark edilmeyerek ezilen Emre Kara yoğun bakımda tedavi görüyor. Emre Kara’ya çarparak yaralanmasına sebep olan araç şoförü itiraz üzerine yeniden gözaltına alındı ve tutuklandı.
Erzurum’da okul servisinin altında kalan ve yoğun bakımda tedavi gören Emre Kara’ya çarpan araç şoförü yeniden gözaltına alındı ve tutuklandı.
Erzurum'da okuldan dönerken servisten inen Emre Kara'yı fark etmeyen minibüs şoförü çarparak küçük çocuğu yaralamıştı. Kazayla ilgili elde edilen yeni görüntülerde Emre Kara'nın okul servisinden indikten sonra aracın ön tarafına doğru hareket ederek evinin olduğu siteye gitmeye çalıştığı, o sırada servis aracının hareket ederek önce lastiğinin altında ezildiği, daha sonra aracın altında kaldığı belirtildi. Görüntülerde servis şoförü Bekir A.'nın olayı fark ederek aracı durdurduğu, yaralanan Emre Kara'nın yanına gittiği ve çocuğu kucaklayarak site kapısına bıraktığı görüldü.

Servis şoförü tutuklandı

Mahkeme olayın ilk anında servis şoförünü adli kontrol şartı ile serbest bırakırken itirazlar sonucu ve yeni elde edilen deliller sebebiyle, servis şoförü Bekir A.'yı tekrar tutukladı.
Okul servisi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2024
EKONOMİ
3 büyükşehirde okul servis ücretleri belli oldu
3 Eylül, 15:53
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