https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/yogun-bakimdaki-emreyi-ezen-servis-soforu-ikinci-kez-tutuklandi-1088540572.html

Yoğun bakımdaki Emre'yi ezen servis şoförü ikinci kez tutuklandı

Yoğun bakımdaki Emre'yi ezen servis şoförü ikinci kez tutuklandı

Sputnik Türkiye

Erzurum'da okul servisinden indiği sırada minibüs şoförü tarafından fark edilmeyerek ezilen Emre Kara yoğun bakımda tedavi görüyor. Emre Kara’ya çarparak... 27.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-27T23:29+0300

2024-09-27T23:29+0300

2024-09-27T23:29+0300

türkiye

emre kara

minibüs

okul servis minibüsü

erzurum

kaza

tutuklama

tutuklama kararı

adli kontrol şartıyla serbest

polis

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Erzurum’da okul servisinin altında kalan ve yoğun bakımda tedavi gören Emre Kara’ya çarpan araç şoförü yeniden gözaltına alındı ve tutuklandı.Erzurum'da okuldan dönerken servisten inen Emre Kara'yı fark etmeyen minibüs şoförü çarparak küçük çocuğu yaralamıştı. Kazayla ilgili elde edilen yeni görüntülerde Emre Kara'nın okul servisinden indikten sonra aracın ön tarafına doğru hareket ederek evinin olduğu siteye gitmeye çalıştığı, o sırada servis aracının hareket ederek önce lastiğinin altında ezildiği, daha sonra aracın altında kaldığı belirtildi. Görüntülerde servis şoförü Bekir A.'nın olayı fark ederek aracı durdurduğu, yaralanan Emre Kara'nın yanına gittiği ve çocuğu kucaklayarak site kapısına bıraktığı görüldü.Servis şoförü tutuklandıMahkeme olayın ilk anında servis şoförünü adli kontrol şartı ile serbest bırakırken itirazlar sonucu ve yeni elde edilen deliller sebebiyle, servis şoförü Bekir A.'yı tekrar tutukladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/3-buyuksehirde-okul-servis-ucretleri-belli-oldu-1087593918.html

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