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Suriye'de Lübnan’dan gidenler için sınırı geçme prosedürü basitleştirildi
Suriye'de Lübnan’dan gidenler için sınırı geçme prosedürü basitleştirildi
Sputnik Türkiye
Suriye makamlarının Lübnan'dan giden Suriyeli ve Lübnanlılar için devlet sınırını geçme prosedürünü mümkün olduğunca basitleştirdiği bildirildi. 27.09.2024, Sputnik Türkiye
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lübnan
suriye
sınır
kontrol noktası
bm insani işler koordinasyon ofisi
hastane
ambulans
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Humus Vilayeti Sağlık Dairesi Müdürü Ali el-Masri, Sputnik'e verdiği demeçte, Suriye makamlarının son dönemde yoğunlaşan hava saldırıları nedeniyle Lübnan'ı terk etmek zorunda kalan Suriyeli ve Lübnanlılar için devlet sınırını geçme prosedürünü mümkün olduğunca basitleştirdiğini söyledi.El-Masri, “Tüm hastaneler ve acil servisler yüksek alarma geçirildi. Sınır bölgelerindeki tıbbi tesislere ek ilaç ve tıbbi malzeme sağlanıyor. Bize ne beklememiz ve neye hazır olmamızın gerektiğini bildiren sınır noktalarıyla doğrudan bir iletişim hattı kuruldu. Kontrol noktalarında deneyimli ekiplerin olduğu ambulanslar görev yapıyor, bazı noktalarda da gezici klinikler kuruldu” dedi.Aynı çalışmaların Suriye'nin diğer illerinde de yapıldığı belirtildi.BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin raporuna göre, İsrail ile çatışmaların tırmanması nedeniyle halihazırda 90 binden fazla kişi güney Lübnan'daki evlerini terk etmek zorunda kaldı. 9 binden fazla Lübnan vatandaşı ve 20 bin Suriye vatandaşı Suriye topraklarına giriş yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/lubnan-makamlari-bilancoyu-acikladi-israilin-8-ekimden-beri-duzenledigi-saldirilarda-bin-540-kisi-1088487034.html
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lübnan, suriye, sınır, kontrol noktası, bm insani işler koordinasyon ofisi, hastane, ambulans
lübnan, suriye, sınır, kontrol noktası, bm insani işler koordinasyon ofisi, hastane, ambulans

Suriye'de Lübnan’dan gidenler için sınırı geçme prosedürü basitleştirildi

01:17 27.09.2024
© AA / Houssam ShbaroBeyrut
Beyrut - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2024
© AA / Houssam Shbaro
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Suriye makamlarının Lübnan'dan giden Suriyeli ve Lübnanlılar için devlet sınırını geçme prosedürünü mümkün olduğunca basitleştirdiği bildirildi.
Humus Vilayeti Sağlık Dairesi Müdürü Ali el-Masri, Sputnik'e verdiği demeçte, Suriye makamlarının son dönemde yoğunlaşan hava saldırıları nedeniyle Lübnan'ı terk etmek zorunda kalan Suriyeli ve Lübnanlılar için devlet sınırını geçme prosedürünü mümkün olduğunca basitleştirdiğini söyledi.
El-Masri, “Tüm hastaneler ve acil servisler yüksek alarma geçirildi. Sınır bölgelerindeki tıbbi tesislere ek ilaç ve tıbbi malzeme sağlanıyor. Bize ne beklememiz ve neye hazır olmamızın gerektiğini bildiren sınır noktalarıyla doğrudan bir iletişim hattı kuruldu. Kontrol noktalarında deneyimli ekiplerin olduğu ambulanslar görev yapıyor, bazı noktalarda da gezici klinikler kuruldu” dedi.
Aynı çalışmaların Suriye'nin diğer illerinde de yapıldığı belirtildi.
BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin raporuna göre, İsrail ile çatışmaların tırmanması nedeniyle halihazırda 90 binden fazla kişi güney Lübnan'daki evlerini terk etmek zorunda kaldı. 9 binden fazla Lübnan vatandaşı ve 20 bin Suriye vatandaşı Suriye topraklarına giriş yaptı.
Lübnan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2024
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