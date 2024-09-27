https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/suriyede-lubnandan-gidenler-icin-siniri-gecme-proseduru-basitlestirildi-1088490136.html

Suriye'de Lübnan’dan gidenler için sınırı geçme prosedürü basitleştirildi

Suriye'de Lübnan’dan gidenler için sınırı geçme prosedürü basitleştirildi

Sputnik Türkiye

Suriye makamlarının Lübnan'dan giden Suriyeli ve Lübnanlılar için devlet sınırını geçme prosedürünü mümkün olduğunca basitleştirdiği bildirildi. 27.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-27T01:17+0300

2024-09-27T01:17+0300

2024-09-27T01:16+0300

lübnan

suriye

sınır

kontrol noktası

bm insani işler koordinasyon ofisi

hastane

ambulans

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Humus Vilayeti Sağlık Dairesi Müdürü Ali el-Masri, Sputnik'e verdiği demeçte, Suriye makamlarının son dönemde yoğunlaşan hava saldırıları nedeniyle Lübnan'ı terk etmek zorunda kalan Suriyeli ve Lübnanlılar için devlet sınırını geçme prosedürünü mümkün olduğunca basitleştirdiğini söyledi.El-Masri, “Tüm hastaneler ve acil servisler yüksek alarma geçirildi. Sınır bölgelerindeki tıbbi tesislere ek ilaç ve tıbbi malzeme sağlanıyor. Bize ne beklememiz ve neye hazır olmamızın gerektiğini bildiren sınır noktalarıyla doğrudan bir iletişim hattı kuruldu. Kontrol noktalarında deneyimli ekiplerin olduğu ambulanslar görev yapıyor, bazı noktalarda da gezici klinikler kuruldu” dedi.Aynı çalışmaların Suriye'nin diğer illerinde de yapıldığı belirtildi.BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin raporuna göre, İsrail ile çatışmaların tırmanması nedeniyle halihazırda 90 binden fazla kişi güney Lübnan'daki evlerini terk etmek zorunda kaldı. 9 binden fazla Lübnan vatandaşı ve 20 bin Suriye vatandaşı Suriye topraklarına giriş yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/lubnan-makamlari-bilancoyu-acikladi-israilin-8-ekimden-beri-duzenledigi-saldirilarda-bin-540-kisi-1088487034.html

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lübnan, suriye, sınır, kontrol noktası, bm insani işler koordinasyon ofisi, hastane, ambulans