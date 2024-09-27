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Preveze Deniz Zaferi'nin 486 yıl dönümü kutlanıyor: İstanbul'da Türk Donanması'ndan geçit töreni
Preveze Deniz Zaferi'nin 486 yıl dönümü kutlanıyor: İstanbul'da Türk Donanması'ndan geçit töreni
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İstanbul Boğazı'nda Türk denizcilik tarihinin en büyük zaferlerinden biri olan Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ıncı yıl dönümü Türk savaş gemileriyle kutlandı. 27.09.2024, Sputnik Türkiye
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Preveze Deniz Zaferi’nin 486’ncı yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü, İstanbul Boğazı’ndaki geçit töreniyle kutlandı.
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donanma, filo, preveze deniz savaşı, фото
donanma, filo, preveze deniz savaşı, фото

Preveze Deniz Zaferi'nin 486 yıl dönümü kutlanıyor: İstanbul'da Türk Donanması'ndan geçit töreni

11:55 27.09.2024
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İstanbul Boğazı'nda Türk denizcilik tarihinin en büyük zaferlerinden biri olan Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ıncı yıl dönümü Türk savaş gemileriyle kutlandı.
Preveze Deniz Zaferi’nin 486’ncı yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü, İstanbul Boğazı’ndaki geçit töreniyle kutlandı.
© Cemal Yurttaş

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Preveze Deniz Zafer'nin 486'ncı yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü kapsamında, 16 gemi ile İstanbul Boğazı'nda geçit töreni icra edildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Preveze Deniz Zafer&#x27;nin 486&#x27;ncı yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü&#x27;nü kapsamında, 16 gemi ile İstanbul Boğazı&#x27;nda geçit töreni icra edildi. - Sputnik Türkiye
1/6
© Cemal Yurttaş

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Preveze Deniz Zafer'nin 486'ncı yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü kapsamında, 16 gemi ile İstanbul Boğazı'nda geçit töreni icra edildi.

© Cemal Yurttaş

Kutlamalar çerçevesinde Karadeniz’den boğaza giriş yapan savaş gemilerine, Türkiye’nin ilk amfibi hücum gemisi TCG Anadolu da eşlik etti.

Kutlamalar çerçevesinde Karadeniz’den boğaza giriş yapan savaş gemilerine, Türkiye’nin ilk amfibi hücum gemisi TCG Anadolu da eşlik etti. - Sputnik Türkiye
2/6
© Cemal Yurttaş

Kutlamalar çerçevesinde Karadeniz’den boğaza giriş yapan savaş gemilerine, Türkiye’nin ilk amfibi hücum gemisi TCG Anadolu da eşlik etti.

© Cemal Yurttaş

Korvetler, denizaltılar, hücüm botları ve birçok geminin Boğaz'daki geçişe katıldığı görüldü.

Korvetler, denizaltılar, hücüm botları ve birçok geminin Boğaz&#x27;daki geçişe katıldığı görüldü. - Sputnik Türkiye
3/6
© Cemal Yurttaş

Korvetler, denizaltılar, hücüm botları ve birçok geminin Boğaz'daki geçişe katıldığı görüldü.

© Cemal Yurttaş

Gemiler Barbaros Hayrettin Paşa'nın Türbesi'ne selam vermeye gitti.

Gemiler Barbaros Hayrettin Paşa&#x27;nın Türbesi&#x27;ne selam vermeye gitti. - Sputnik Türkiye
4/6
© Cemal Yurttaş

Gemiler Barbaros Hayrettin Paşa'nın Türbesi'ne selam vermeye gitti.

© Cemal Yurttaş

13 gemi ile 13 ziyaret Türkiye genelinde yapılacak.

13 gemi ile 13 ziyaret Türkiye genelinde yapılacak. - Sputnik Türkiye
5/6
© Cemal Yurttaş

13 gemi ile 13 ziyaret Türkiye genelinde yapılacak.

© Cemal Yurttaş

Bu etkinlik kapsamında gemiler bugün saat 16.00’ya kadar halka açık olacak.

Bu etkinlik kapsamında gemiler bugün saat 16.00’ya kadar halka açık olacak. - Sputnik Türkiye
6/6
© Cemal Yurttaş

Bu etkinlik kapsamında gemiler bugün saat 16.00’ya kadar halka açık olacak.

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