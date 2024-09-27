https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/preveze-deniz-zaferinin-486-yil-donumu-kutlaniyor-istanbulda-turk-donanmasindan-gecit-toreni--1088509003.html

Preveze Deniz Zaferi'nin 486 yıl dönümü kutlanıyor: İstanbul'da Türk Donanması'ndan geçit töreni

Preveze Deniz Zaferi'nin 486 yıl dönümü kutlanıyor: İstanbul'da Türk Donanması'ndan geçit töreni

Sputnik Türkiye

İstanbul Boğazı'nda Türk denizcilik tarihinin en büyük zaferlerinden biri olan Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ıncı yıl dönümü Türk savaş gemileriyle kutlandı. 27.09.2024, Sputnik Türkiye

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donanma

filo

preveze deniz savaşı

multimedya

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Preveze Deniz Zaferi’nin 486’ncı yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü, İstanbul Boğazı’ndaki geçit töreniyle kutlandı.

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donanma, filo, preveze deniz savaşı, фото