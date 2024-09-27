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Myanmar askeri yönetimin barış teklifi reddedildi
Myanmar askeri yönetimin barış teklifi reddedildi
Sputnik Türkiye
Myanmar'da askeri yönetimin, 2021'de iktidarı ele geçirmesinden beri silahlı gruplara ilk defa barış çağrısında bulundu. Askeri yönetimin çağrısı reddedildi. 27.09.2024, Sputnik Türkiye
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Myanmar'da üç yıldan uzun bir süredir devam eden iç savaşta sıkıntıda olan Myanmar askeri yönetiminin barış teklifi, silahlı gruplar tarafından reddedildi.Askeri yönetim, 2021'de iktidarı ele geçirmesinden beri yaptığı ilk barış teklifinde 'terörist isyancı grupları, siyasi sorunları siyasi olarak çözmek için iletişim kurma' çağrısında bulunarak, 'isyancı grupları gelecek yıl yapılması planlanan seçimlere katılmaya' çağırdı.Askeri yönetimin yaptığı barış teklifi silahlı grup tarafından reddedildi. Sürgündeki, Ulusal Birlik Hükümeti (NUG), 'yapılan teklifin dikkate alınmaya değer olmadığını ve cuntanın zaten seçim yapma yetkisinin olmadığını' söyledi.Birden fazla cephede mücadele eden ve 'yaygın bir isyanı durdurmak için' çabalayan askeri yönetimin, bazı raporlara göre artık Myanmar topraklarının yarısından azını kontrol ettiğini ileri sürülüyor.Askeri yönetim, Perşembe günü yaptığı açıklamada, silahlı grupların 'kalıcı barış ve kalkınma sağlamak için parti siyaseti ve seçim yolunu' izlemesi gerektiğini söyledi.Myanmar'daki askeri darbeMyanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu (MNDAA), Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusu'ndan silahlı grupları bünyesinde toplayan 'Üç Kardeşler İttifakı', Myanmar ordusuna karşı silahlı eylemler başlatmıştı.
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asya & pasifik, asya, myanmar, çatışma, barış, ateşkes
asya & pasifik, asya, myanmar, çatışma, barış, ateşkes
Myanmar askeri yönetimin barış teklifi reddedildi
16:08 27.09.2024 (güncellendi: 16:10 27.09.2024)
Myanmar'da askeri yönetimin, 2021'de iktidarı ele geçirmesinden beri silahlı gruplara ilk defa barış çağrısında bulundu. Askeri yönetimin çağrısı reddedildi.
Myanmar'da üç yıldan uzun bir süredir devam eden iç savaşta sıkıntıda olan Myanmar askeri yönetiminin barış teklifi, silahlı gruplar tarafından reddedildi.
Askeri yönetim, 2021'de iktidarı ele geçirmesinden beri yaptığı ilk barış teklifinde 'terörist isyancı grupları, siyasi sorunları siyasi olarak çözmek için iletişim kurma' çağrısında bulunarak, 'isyancı grupları gelecek yıl yapılması planlanan seçimlere katılmaya' çağırdı.
Askeri yönetimin yaptığı barış teklifi silahlı grup tarafından reddedildi. Sürgündeki, Ulusal Birlik Hükümeti (NUG), 'yapılan teklifin dikkate alınmaya değer olmadığını ve cuntanın zaten seçim yapma yetkisinin olmadığını' söyledi.
Birden fazla cephede mücadele eden ve 'yaygın bir isyanı durdurmak için' çabalayan askeri yönetimin, bazı raporlara göre artık Myanmar topraklarının yarısından azını kontrol ettiğini ileri sürülüyor.
Askeri yönetim, Perşembe günü yaptığı açıklamada, silahlı grupların 'kalıcı barış ve kalkınma sağlamak için parti siyaseti ve seçim yolunu' izlemesi gerektiğini söyledi.
Myanmar'daki askeri darbe
Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.
Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.
Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu (MNDAA), Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusu'ndan silahlı grupları bünyesinde toplayan 'Üç Kardeşler İttifakı', Myanmar ordusuna karşı silahlı eylemler başlatmıştı.