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Mustafa Hekimoğlu kimdir, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?
Mustafa Hekimoğlu kimdir, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?
Sputnik Türkiye
Beşiktaş’ta Ajax deplasmanında sahaya ilk 11’de çıkan Mustafa Hekimoğlu’nun kariyeri ve başarıları merak ediliyor. Peki Mustafa Hekimoğlu kimdir, kaç yaşında... 27.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-27T09:56+0300
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Beşiktaş’ta Ajax deplasmanında sahaya ilk 11’de çıkan Mustafa Hekimoğlu’nun kariyeri ve başarıları merak ediliyor. Mustafa Hekimoğlu kimdir?22 Nisan 2007 yılında İstanbul’da dünyaya gelen oyuncu etkili sağ ayağı ve son vuruşlarıyla dikkat çekiyor. Mustafa Hekimoğlu ayrıca 1.86 cm boyuyla hava topu hakimiyetiyle beğeni topladı.2017- 2023 yılları arasında Beşiktaş altyapısında forma giyen oyuncu 23/24 sezonunda önce U16 ardından ise U19 forması giydi. 27 Kasım’da ise A Takım’a yükseldi.U19 Süper Lig’de 10 maçta 4 gol atan oyuncu Süper Lig’de ise geçtiğimiz sezon 117 dakika sahada kaldı ve gol-asist katkısı veremedi.Mustafa Erhan Hekimoğlu ilk resmî maçına 14 Aralık 2023 tarihinde UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubunda oynanan ve Beşiktaş'ın 2-0 kazandığı Lugano-Beşiktaş maçının 61. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Jackson Muleka'nın yerine girerek çıktı.Hekimoğlu, 2024 Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0 mağlup ettikleri tarihi karşılaşmada, 85. dakikada oyuna girdi ve takımının beşinci golünü attı. Bu gol, aynı zamanda Hekimoğlu'nun kariyerindeki ilk resmî gol oldu.8 Mart 2022 tarihinde Türkiye U15 takımıyla ilk maçına çıkan oyuncu U16,U17,18 takımlarında toplam 25 maçta süre aldı. Bu maçlarda ise 9 gollük katkı verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/besiktas-ajax-macinda-4-0-maglup-oldu-1088487957.html
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Mustafa Hekimoğlu kimdir, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

09:56 27.09.2024
© AA / Nikos OikonomouMustafa Hekimoğlu
Mustafa Hekimoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2024
© AA / Nikos Oikonomou
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Beşiktaş’ta Ajax deplasmanında sahaya ilk 11’de çıkan Mustafa Hekimoğlu’nun kariyeri ve başarıları merak ediliyor. Peki Mustafa Hekimoğlu kimdir, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?
Beşiktaş’ta Ajax deplasmanında sahaya ilk 11’de çıkan Mustafa Hekimoğlu’nun kariyeri ve başarıları merak ediliyor.

Mustafa Hekimoğlu kimdir?

22 Nisan 2007 yılında İstanbul’da dünyaya gelen oyuncu etkili sağ ayağı ve son vuruşlarıyla dikkat çekiyor. Mustafa Hekimoğlu ayrıca 1.86 cm boyuyla hava topu hakimiyetiyle beğeni topladı.

2017- 2023 yılları arasında Beşiktaş altyapısında forma giyen oyuncu 23/24 sezonunda önce U16 ardından ise U19 forması giydi. 27 Kasım’da ise A Takım’a yükseldi.

U19 Süper Lig’de 10 maçta 4 gol atan oyuncu Süper Lig’de ise geçtiğimiz sezon 117 dakika sahada kaldı ve gol-asist katkısı veremedi.

Mustafa Erhan Hekimoğlu ilk resmî maçına 14 Aralık 2023 tarihinde UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubunda oynanan ve Beşiktaş'ın 2-0 kazandığı Lugano-Beşiktaş maçının 61. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Jackson Muleka'nın yerine girerek çıktı.

Hekimoğlu, 2024 Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0 mağlup ettikleri tarihi karşılaşmada, 85. dakikada oyuna girdi ve takımının beşinci golünü attı. Bu gol, aynı zamanda Hekimoğlu'nun kariyerindeki ilk resmî gol oldu.

8 Mart 2022 tarihinde Türkiye U15 takımıyla ilk maçına çıkan oyuncu U16,U17,18 takımlarında toplam 25 maçta süre aldı. Bu maçlarda ise 9 gollük katkı verdi.
UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında, Beşiktaş ile Ajax takımları Hollanda'nın Amsterdam şehrinde yer alan Johan Cruijff Arena'da karşılaştı. Karşılaşmada, Ajax'lı oyuncu Kenneth Taylor (8) da rakipleri ile mücadele etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2024
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Beşiktaş, Ajax maçında 4-0 mağlup oldu
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