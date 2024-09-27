https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/milli-egitim-bakani-tekin-mufredatimizi--minimum-yuzde-35-oraninda-hafiflettik-1088513334.html
Milli Eğitim Bakanı Tekin: 'Müfredatımızı minimum yüzde 35 oranında hafiflettik'
Milli Eğitim Bakanı Tekin: 'Müfredatımızı minimum yüzde 35 oranında hafiflettik'
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni eğitim müfredatıyla ilgili konuştu. Eski müfredatın 'şişkinliğine' vurgu yapan Tekin, bunun artık hafifletildiğini dile... 27.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-27T13:15+0300
2024-09-27T13:15+0300
2024-09-27T13:15+0300
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milli eğitim bakanlığı
yusuf tekin
eğitim
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lise müfredatı
eğitim müfredatı
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Adıyaman'da temaslarını sürdüren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim müfredatındaki değişikliklerle ilgili bilgi verdi. Tekin, 2023-2025 eğitim öğretim yılında 1, 5 ve 9'ncu sınıflarda yeni müfredata başladıklarını, 4 yıl sonra bütün eğitim kademelerinde ve tüm sınıflarda yeni müfredatın hayata geçirileceğini söyledi.'Çocuğumuz ve öğretmenimizin başarısız oluyor' eleştirilerini yanıtladıBakan Tekin, şöyle devam etti:Tekin, yeni müfredata saygı, merhamet ve millet sevgisi gibi kavramları da yerleştirdiklerini dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/milli-egitim-bakani-tekin-vatanseverlik-kavraminin-cocuklarimiza-kazandirilmasindan-niye-rahatsiz-1088391116.html
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milli eğitim bakanlığı, yusuf tekin, eğitim, müfredat, lise müfredatı, eğitim müfredatı
milli eğitim bakanlığı, yusuf tekin, eğitim, müfredat, lise müfredatı, eğitim müfredatı
Milli Eğitim Bakanı Tekin: 'Müfredatımızı minimum yüzde 35 oranında hafiflettik'
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni eğitim müfredatıyla ilgili konuştu. Eski müfredatın 'şişkinliğine' vurgu yapan Tekin, bunun artık hafifletildiğini dile getirdi.
Adıyaman'da temaslarını sürdüren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim müfredatındaki değişikliklerle ilgili bilgi verdi. Tekin, 2023-2025 eğitim öğretim yılında 1, 5 ve 9'ncu sınıflarda yeni müfredata başladıklarını, 4 yıl sonra bütün eğitim kademelerinde ve tüm sınıflarda yeni müfredatın hayata geçirileceğini söyledi.
'Çocuğumuz ve öğretmenimizin başarısız oluyor' eleştirilerini yanıtladı
Bakan Tekin, şöyle devam etti:
"Eğitim kazanımlarımızı, müfredatımızı, programlarımızı tamamen beceriye dönüştürdük. Eleştiri olarak söylemiyorum bundan 20-30 sene önce çocuklarımızın tek bilgi kaynağı okul ve ders kitaplarıydı. Bilgiye erişim zordu, o yüzden çocuklarımıza sürekli müfredatın içerisine 'şu da olsun, bu da olsun, bunu da koyalım' diye müfredatımız şişti. Ortalama bizimle muadil ülkelerdeki müfredatın 2 katına ülkemizin müfredatı ulaştı. Müfredat 2 katına ulaşınca çocuğumuz ve öğretmenimiz başarısız oluyor. Çünkü kısıtlı zamanda anlatabileceğinin iki katı kadar şey anlatmasını istiyoruz.
'Eğitim sistemimiz, okullarımız başarısız hale geliyor' diye eleştiri oluyor. Dünyanın diğer ülkelerinde ne öğretiliyorsa biz de çocuklarımıza onu öğretelim deyip yeni müfredat hazırladık. Müfredatımızı hafiflettik minimum yüzde 35 oranında hafifledi, müfredatımızı sadeleştirdik. Hafiflettik diyorum bunu yaparken çıkardığımız bir şey yok. Bu konu bilimsel değildir diye çıkarmıyoruz, şunun için çıkarıyoruz. Bu çocuğa pedagojik olarak bu yaş grubuna bu bilgi uygun değil. Bu bilgiyi gitsin ön lisans, lisans veya başka programlarda alsın. "
Tekin, yeni müfredata saygı, merhamet ve millet sevgisi gibi kavramları da yerleştirdiklerini dile getirdi.