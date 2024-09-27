https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/isparta-belediye-baskaninin-aci-gunu-15-yil-once-attan-duserek-agir-yaralanan-kizi-hayatini-1088524653.html
Isparta Belediye Başkanı'nın acı günü: 1.5 yıl önce attan düşerek ağır yaralanan kızı hayatını kaybetti
Isparta Belediye Başkanı'nın acı günü: 1.5 yıl önce attan düşerek ağır yaralanan kızı hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in attan düşerek ağır yaralanan kızı Mürevvet Başdeğirmen, yaklaşık 1.5 yıldır tedavi gördüğü hastanede hayatını... 27.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-27T16:28+0300
2024-09-27T16:28+0300
2024-09-27T16:28+0300
yaşam
isparta
şükrü başdeğirmen
kaza
kaza sebebi
at
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Isparta Deregümü Köyü'nde çiftlikten aldığı atıyla gezintiye çıkan Mürüvvet Başdeğirmen, 12 Mayıs 2023'te attan düşerek ağır yaralanmıştı. Beyin kanaması teşhisiyle hemen Süleyman Demirel Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan 35 yaşındaki Başdeğirmen'in tedavisi (35), 1.5 yıldır aynı hastanede sürdürülüyordu. Başdeğirmen tüm müdahalelere rağmen tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Başdeğirmen'in cenazesinin yarın öğle namazı sonrası defnedileceği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230516/isparta-belediye-baskaninin-kizi-attan-duserek-beyin-kanamasi-gecirdi-1071160333.html
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isparta, şükrü başdeğirmen, kaza, kaza sebebi, at
isparta, şükrü başdeğirmen, kaza, kaza sebebi, at
Isparta Belediye Başkanı'nın acı günü: 1.5 yıl önce attan düşerek ağır yaralanan kızı hayatını kaybetti
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in attan düşerek ağır yaralanan kızı Mürevvet Başdeğirmen, yaklaşık 1.5 yıldır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Isparta Deregümü Köyü'nde çiftlikten aldığı atıyla gezintiye çıkan Mürüvvet Başdeğirmen, 12 Mayıs 2023'te attan düşerek ağır yaralanmıştı.
Beyin kanaması teşhisiyle hemen Süleyman Demirel Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan 35 yaşındaki Başdeğirmen'in tedavisi (35), 1.5 yıldır aynı hastanede sürdürülüyordu. Başdeğirmen tüm müdahalelere rağmen tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Başdeğirmen'in cenazesinin yarın öğle namazı sonrası defnedileceği öğrenildi.