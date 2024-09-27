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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/bilgisayar-korsanlari-kursk-bolgesine-saldiran-ukraynali-askerlerin-bilgilerini-yayinladi-1088511520.html
Bilgisayar korsanları, Kursk Bölgesi'ne saldıran Ukraynalı askerlerin bilgilerini yayınladı
Bilgisayar korsanları, Kursk Bölgesi'ne saldıran Ukraynalı askerlerin bilgilerini yayınladı
Sputnik Türkiye
Rusya'nın sınırdaki Kursk Bölgesi'ne sızan Ukrayna ordusu askerlerinin kişisel bilgileri hackerlar tarafından açık kaynakta yayınlandı. 27.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-27T12:48+0300
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hacker
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özel askeri harekat
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Bilgisayar korsanlarından (hackerlar) oluşan NemeZida adlı grup, Rusya'nın Kursk Bölgesi'ne sızan 800'den fazla Ukrayna askerinin bilgilerini paylaştı.Paylaşılan verilerde Kursk Bölgesi'ne sızanlar arasında Ukrayna askerlerinin yanı sıra Türkiye, İsrail, Ermenistan, Gürcistan, Ürdün, Kazakistan, Moldova, Suriye gibi çeşitli ülkelerden yaklaşık 200 paralı askerin de bulunduğu ortaya çıktı.Ukraynalı askerlerin 82. Çıkartma ve Taarruz Tugayı, 61. Mekanize Tugay'a bağlı askerler ile İHA operatörleri olduğu görüldü.Ukrayna ordusuna teslim olma çağrısıDiğer taraftan RahDit adlı bir başka hacker grubu, Volga radyosunun frekansının anons edildiği bir şarkı eşliğinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne teslim olma çağrısında bulundu. RaHDit düzenli olarak benzer eylemler gerçekleştiriyor. Daha önce siber uzayda Rusya'ya karşı savaşan NATO subaylarına ilişkin veriler, o dönemde 20'den fazla ülkede gizli görev yapanlar da dahil Ukrayna Dış İstihbarat Servisi'nin 1500 aktif çalışanına ilişkin bilgiler, RaHDit tarafından erişime açık sitelerde yayınlanmıştı. RaHDit, özel askeri harekatın hemen başında Ukrayna hükümetine ait 755 internet sitesinin tamamını aynı anda devre dışı bırakmıştı. Grubun bir üyesi, Sputnik'e verdiği demeçte Ukrayna ordusunun eylemlerine ilişkin elde ettikleri verileri Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne ilettikleri bir kanal kurduklarını söylemişti.
ukrayna
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ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, hacker, bilgisayar, bilgisayar korsanı, özel askeri harekat, kursk, kursk bölgesi, rusya, rusya silahlı kuvvetleri, nato

Bilgisayar korsanları, Kursk Bölgesi'ne saldıran Ukraynalı askerlerin bilgilerini yayınladı

12:48 27.09.2024
© Sputnik / Natalia Seliverstova / Multimedya arşivine gidinLines with digits on computer and laptop screens
Lines with digits on computer and laptop screens - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2024
© Sputnik / Natalia Seliverstova
/
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Rusya'nın sınırdaki Kursk Bölgesi'ne sızan Ukrayna ordusu askerlerinin kişisel bilgileri hackerlar tarafından açık kaynakta yayınlandı.
Bilgisayar korsanlarından (hackerlar) oluşan NemeZida adlı grup, Rusya'nın Kursk Bölgesi'ne sızan 800'den fazla Ukrayna askerinin bilgilerini paylaştı.

Paylaşılan verilerde Kursk Bölgesi'ne sızanlar arasında Ukrayna askerlerinin yanı sıra Türkiye, İsrail, Ermenistan, Gürcistan, Ürdün, Kazakistan, Moldova, Suriye gibi çeşitli ülkelerden yaklaşık 200 paralı askerin de bulunduğu ortaya çıktı.

Ukraynalı askerlerin 82. Çıkartma ve Taarruz Tugayı, 61. Mekanize Tugay'a bağlı askerler ile İHA operatörleri olduğu görüldü.

Ukrayna ordusuna teslim olma çağrısı

Diğer taraftan RahDit adlı bir başka hacker grubu, Volga radyosunun frekansının anons edildiği bir şarkı eşliğinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne teslim olma çağrısında bulundu.

RaHDit düzenli olarak benzer eylemler gerçekleştiriyor. Daha önce siber uzayda Rusya'ya karşı savaşan NATO subaylarına ilişkin veriler, o dönemde 20'den fazla ülkede gizli görev yapanlar da dahil Ukrayna Dış İstihbarat Servisi'nin 1500 aktif çalışanına ilişkin bilgiler, RaHDit tarafından erişime açık sitelerde yayınlanmıştı.

RaHDit, özel askeri harekatın hemen başında Ukrayna hükümetine ait 755 internet sitesinin tamamını aynı anda devre dışı bırakmıştı.

Grubun bir üyesi, Sputnik'e verdiği demeçte Ukrayna ordusunun eylemlerine ilişkin elde ettikleri verileri Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne ilettikleri bir kanal kurduklarını söylemişti.
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