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Depremde 96 kişinin yaşamını yitirdiği apartmanın müteahhidine 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezası
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Apartman görevlisi 12 milyon lira tazminat kazandı, site tepkili: 'Bizimle alakası yok'
Apartman görevlisi 12 milyon lira tazminat kazandı, site tepkili: 'Bizimle alakası yok'
Sputnik Türkiye
Adana’da bir sitede yaşanan tartışmada apartman görevlisi Rıdvan U., site sakini Caner Ş. tarafından silahla vuruldu. Rıdvan U., saldırının iş kazası olduğu... 27.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-27T13:06+0300
2024-09-27T13:06+0300
türkiye
apartman
kapıcı
apartman görevlisi
tazminat
iş kazası
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Apartman görevlisi Rıdvan U., site sakini Caner Ş. tarafından Adavista Sitesi bahçesinde 25 Kasım 2019’da silahla yaralanmasının ardından saldırının iş kazası olduğu gerekçesiyle maddi ve manevi tazminat talebiyle mahkemeye başvurdu.İnceleme sonrasında Adana 13’üncü İş Mahkemesi’nde açılan dava kapsamında, konunun iş kazası olup olmadığının tespitine yönelik Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) rapor talep edildi.SGK’nin mahkemeye sunduğu raporda, 25 Kasım 2019’da Rıdvan U.’nun yaralanmasıyla sonuçlanan olayın iş kazası sayılması gerektiği ve Caner Ş.’nin yüzde 90, davacının ise yüzde 10 kusurlu olduğu belirtildi.Ayrıca dava dosyasına Kocatepe Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezin’den alınan Rıdvan U.’nun bakıma muhtaç olduğu tespitine yönelik rapor da eklendi.Olayın ardından tutuklanan Caner Ş.’nin yargılamasının Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce yapıldığı ve kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 8 yıl 8 ay, silahla tehditten de 3 yıl 2 ay olmak üzere toplamda 11 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldığı bilgisi de Adana 13. İş Mahkemesi’nce görülen davanın dosyasına girdi.Mahkeme iş kazası dediAlınan raporlar, SGK kayıtları, tespitler ve yazılan müzekkerelere verilen cevaplar doğrultusunda 11 Haziran’da taraflar arasındaki davayı karara bağlayan Adana 13. İş Mahkemesi, 5 yıl önce sitede yaşanan tartışma sonucu eski apartman görevlisi Rıdvan U.’nun site sakini Caner Ş. tarafından silahla yaralanmasının iş kazası olduğuna karar verdi.Mahkeme, site maliklerinin tam kusurlu olduğuna hükmetti.7 milyon maddi tazminatGerekçeli kararda, “Davalı tarafça SGK'de belirlenen kusur ve maluliyet oranı süresinde somut verilere dayanılarak itiraz edilmediğinden yeniden kusur raporu alınmasına yer olmadığına karar verilmiştir. Davacı Rıdvan U.’nun 25 Kasım 2019’da meydana gelen iş kazası neticesinde 7 milyon 140 bin 47 lira maddi tazminat talebinin kabul edilebilir olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca Rıdvan U'nun 200 bin liralık manevi tazminat talebinin de kabulüne karar verilmiştir. Adavista Sitesi maliklerinin davacı Rıdvan U'ya 25 Kasım 2019’dan itibaren işleyecek yasal faizleriyle 7 milyon 140 bin 47 lira maddi, 200 bin lira da manevi tazminat ödemesine karar verilmiştir.” ifadeleri yer aldı.Site sakinlerinin istinafa taşıdığı dava dosyasının incelemesi sürüyor.Sanık Caner Ş.’nin ise bir süre cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlik hükümleri kapsamında salıverildiği öğrenildi.Site sakinleri karar tepkili: MağduruzSite sakinleri, 2000 Evler Mahallesi’ndeki sitenin bahçesinde toplanarak karara tepki gösterdi.Sakinlerden Ayhan Türker, eski kapıcı Rıdvan U. ile sitede yaşayan Caner Ş. arasında 2019’da tartışma yaşandığını söyledi.Tartışma sonucu Caner Ş.’nin Rıdvan U.’yu silahla yaraladığını, tedavisinin ardından kapıcılarının siteyi iş kazası nedeniyle mahkemeye verdiğini anlatan Türker, “Bizim hiç haberimiz olmadan 12 milyon lira icra gelmiş. Hane başına 60’ar bin lira düşüyor. Daha da devamı var diyorlar. Hepimiz mağdur durumdayız.” diye konuştu.Site sakinlerinden Gizem Karademir de eski kapıcıların yaklaşık 5 yıl önce silahla yaralanmasından dolayı üzüldüklerini ancak bu olayın iki kişi arasında geçtiğini dile getirdi.Yaşadıkları sitede 210 daire olduğunu ve her daireye 60 bin liraya yakın icra geldiğini belirten Karademir, “Eski kapıcımız gerçekten iş kazası geçirmedi çünkü cam silerken, çöp atarken veya eli kesilip de bizimle alakalı mağduriyet yaşamadı. 12 milyon lira tazminat talep ediliyor. Çok yüksek bir miktar. Bunun devamının geleciğin de düşünüyoruz. Bu konudaki mağduriyetimizin duyurulmasını istiyoruz.” ifadelerini kullandı.Caner Ş’nin Rıdvan U’yu 25 Kasım 2019’da tabancayla yaralaması güvenlik kamerasınca da kaydedilmiş, olayın ardından Caner Ş. tutuklanmıştı.
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apartman, kapıcı, apartman görevlisi, tazminat, iş kazası
apartman, kapıcı, apartman görevlisi, tazminat, iş kazası

Apartman görevlisi 12 milyon lira tazminat kazandı, site tepkili: 'Bizimle alakası yok'

13:06 27.09.2024
© AAApartman görevlisi 12 milyon lira tazminat kazandı, site ayağa kalktı: “İş kazası geçirmedi, bizimle alakası yok”
Apartman görevlisi 12 milyon lira tazminat kazandı, site ayağa kalktı: “İş kazası geçirmedi, bizimle alakası yok” - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2024
© AA
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Adana’da bir sitede yaşanan tartışmada apartman görevlisi Rıdvan U., site sakini Caner Ş. tarafından silahla vuruldu. Rıdvan U., saldırının iş kazası olduğu gerekçesiyle tazminat talebiyle mahkemeye başvurdu. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) mahkemeye sunduğu raporda, olayın iş kazası sayılması gerektiği vurgulandı.
Apartman görevlisi Rıdvan U., site sakini Caner Ş. tarafından Adavista Sitesi bahçesinde 25 Kasım 2019’da silahla yaralanmasının ardından saldırının iş kazası olduğu gerekçesiyle maddi ve manevi tazminat talebiyle mahkemeye başvurdu.

İnceleme sonrasında Adana 13’üncü İş Mahkemesi’nde açılan dava kapsamında, konunun iş kazası olup olmadığının tespitine yönelik Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) rapor talep edildi.

SGK’nin mahkemeye sunduğu raporda, 25 Kasım 2019’da Rıdvan U.’nun yaralanmasıyla sonuçlanan olayın iş kazası sayılması gerektiği ve Caner Ş.’nin yüzde 90, davacının ise yüzde 10 kusurlu olduğu belirtildi.

Ayrıca dava dosyasına Kocatepe Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezin’den alınan Rıdvan U.’nun bakıma muhtaç olduğu tespitine yönelik rapor da eklendi.

Olayın ardından tutuklanan Caner Ş.’nin yargılamasının Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce yapıldığı ve kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 8 yıl 8 ay, silahla tehditten de 3 yıl 2 ay olmak üzere toplamda 11 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldığı bilgisi de Adana 13. İş Mahkemesi’nce görülen davanın dosyasına girdi.

Mahkeme iş kazası dedi

Alınan raporlar, SGK kayıtları, tespitler ve yazılan müzekkerelere verilen cevaplar doğrultusunda 11 Haziran’da taraflar arasındaki davayı karara bağlayan Adana 13. İş Mahkemesi, 5 yıl önce sitede yaşanan tartışma sonucu eski apartman görevlisi Rıdvan U.’nun site sakini Caner Ş. tarafından silahla yaralanmasının iş kazası olduğuna karar verdi.

Mahkeme, site maliklerinin tam kusurlu olduğuna hükmetti.

7 milyon maddi tazminat

Gerekçeli kararda, “Davalı tarafça SGK'de belirlenen kusur ve maluliyet oranı süresinde somut verilere dayanılarak itiraz edilmediğinden yeniden kusur raporu alınmasına yer olmadığına karar verilmiştir. Davacı Rıdvan U.’nun 25 Kasım 2019’da meydana gelen iş kazası neticesinde 7 milyon 140 bin 47 lira maddi tazminat talebinin kabul edilebilir olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca Rıdvan U'nun 200 bin liralık manevi tazminat talebinin de kabulüne karar verilmiştir. Adavista Sitesi maliklerinin davacı Rıdvan U'ya 25 Kasım 2019’dan itibaren işleyecek yasal faizleriyle 7 milyon 140 bin 47 lira maddi, 200 bin lira da manevi tazminat ödemesine karar verilmiştir.” ifadeleri yer aldı.

Site sakinlerinin istinafa taşıdığı dava dosyasının incelemesi sürüyor.

Sanık Caner Ş.’nin ise bir süre cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlik hükümleri kapsamında salıverildiği öğrenildi.

Site sakinleri karar tepkili: Mağduruz

Site sakinleri, 2000 Evler Mahallesi’ndeki sitenin bahçesinde toplanarak karara tepki gösterdi.

Sakinlerden Ayhan Türker, eski kapıcı Rıdvan U. ile sitede yaşayan Caner Ş. arasında 2019’da tartışma yaşandığını söyledi.

Tartışma sonucu Caner Ş.’nin Rıdvan U.’yu silahla yaraladığını, tedavisinin ardından kapıcılarının siteyi iş kazası nedeniyle mahkemeye verdiğini anlatan Türker, “Bizim hiç haberimiz olmadan 12 milyon lira icra gelmiş. Hane başına 60’ar bin lira düşüyor. Daha da devamı var diyorlar. Hepimiz mağdur durumdayız.” diye konuştu.

Site sakinlerinden Gizem Karademir de eski kapıcıların yaklaşık 5 yıl önce silahla yaralanmasından dolayı üzüldüklerini ancak bu olayın iki kişi arasında geçtiğini dile getirdi.

Yaşadıkları sitede 210 daire olduğunu ve her daireye 60 bin liraya yakın icra geldiğini belirten Karademir, “Eski kapıcımız gerçekten iş kazası geçirmedi çünkü cam silerken, çöp atarken veya eli kesilip de bizimle alakalı mağduriyet yaşamadı. 12 milyon lira tazminat talep ediliyor. Çok yüksek bir miktar. Bunun devamının geleciğin de düşünüyoruz. Bu konudaki mağduriyetimizin duyurulmasını istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Caner Ş’nin Rıdvan U’yu 25 Kasım 2019’da tabancayla yaralaması güvenlik kamerasınca da kaydedilmiş, olayın ardından Caner Ş. tutuklanmıştı.
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