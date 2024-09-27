Bogotá Uluslararası Sanat Fuarı'nda farklı ülkeden sanatçılar bir araya geldi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Miyobun en düşük olduğu ülkelerden biri Paraguay
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Fenerbahçe, Ergin Ataman tepkisinde haklı'
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Beyazıt Karataş: Bütün kara propagandalara rağmen S-400'ler görevinin başında
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Reyhan Karaca, Radyo Sputnik'in konuğu oldu
12:06
84 dk
HABER MASASI
Sağlıklı beslenmede sık yaptığımız hatalar nelerdir ?
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka çiplerinde geldiğimiz son nokta
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Dr. Hazar Vural Jane: Saldırılar İsrail’e zafer getirmez
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘İsrail medyasının iddiaları, askeri hamlelere meşruiyet kazandırmak için ortaya atılmış olabilir’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
'Ahmak Davası' neden köpürtülüyor?
17:35
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
ÖZEL HABER
Prof. Bengi Başer: Topuk kanına karşı çıkmak çocukların hayatına mal olabilir
19:19
6 dk
ÖZEL HABER
Erdoğan'ın Netanyahu için yaptığı 'Hitler' açıklamasının arka planı ne?
19:38
18 dk
ÖZEL HABER
SAYIŞTAY açıkladı: Merkez Bankası kanuna uymadı
20:19
4 dk
ÖZEL HABER
Erdoğan'ın Netanyahu için yaptığı 'Hitler' açıklamasının arka planı ne?
06:39
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Dünya Ticaret Örgütü mal, hizmetler ve fikri mülkiyet alanındaki hususları da kapsıyor'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
FETÖ, Hava Kuvvetleri'nde nasıl örgütlendi?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Soner Olgun, stüdyo konuğumuz oldu
12:05
84 dk
HABER MASASI
Sık yapılan beslenme hataları..
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
BU DÜNYADAN TUNCEL KURTİZ GEÇTİ
En güzel savaş karşıtı şiirleri ondan dinledik
15:15
7 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
ÖZEL HABER
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin usulsüzlükleri Sayıştay raporunda
15:39
3 dk
ÖZEL HABER
Prof. Bengi Başer: Topuk kanına karşı çıkmak çocukların hayatına mal olabilir
15:50
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Moskova’daki ABD Büyükelçiliği binasına Russia Today logosu yansıtıldı
19:09
1 dk
ÖZEL HABER
Erdoğan'ın Netanyahu için yaptığı 'Hitler' açıklamasının arka planı ne?
19:30
18 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/1088517575.html
Bogotá Uluslararası Sanat Fuarı'nda farklı ülkeden sanatçılar bir araya geldi
Bogotá Uluslararası Sanat Fuarı'nda farklı ülkeden sanatçılar bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Latin Amerika'nın önemli kültürel etkinliklerinden birisi olan Bogota Uluslararası Sanat Fuarı, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da kapılarını ziyaretçilerine... 27.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-27T14:22+0300
2024-09-27T14:22+0300
multimedya
fotoğraf
bogota
bogota uluslararası sanat fuarı
fuar
sanat
eser
sanat eseri
resim
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1b/1088515873_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8c101fd59f89aa6b32742a9ef73f4d85.jpg
bogota
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1b/1088515873_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_81891952b2ddcf15b2dc5cd510859f47.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, fotoğraf, bogota, bogota uluslararası sanat fuarı, fuar, sanat, eser, sanat eseri, resim, resim sergisi
фото, fotoğraf, bogota, bogota uluslararası sanat fuarı, fuar, sanat, eser, sanat eseri, resim, resim sergisi

Bogotá Uluslararası Sanat Fuarı'nda farklı ülkeden sanatçılar bir araya geldi

14:22 27.09.2024
Abone ol
Latin Amerika'nın önemli kültürel etkinliklerinden birisi olan Bogota Uluslararası Sanat Fuarı, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da kapılarını ziyaretçilerine açtı. Fuar, 26-29 Eylül'de Kongre Merkezi'nde gerçekleşiyor.
© AA / Juancho Torres

Bogota Uluslararası Sanat Fuarı, sanat galerilerini, sanatçıları ve vatandaşları kültürel ve sanatsal yenilik çerçevesiyle bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Bogota Uluslararası Sanat Fuarı, sanat galerilerini, sanatçıları ve vatandaşları kültürel ve sanatsal yenilik çerçevesiyle bir araya getirmeyi amaçlıyor. - Sputnik Türkiye
1/9
© AA / Juancho Torres

Bogota Uluslararası Sanat Fuarı, sanat galerilerini, sanatçıları ve vatandaşları kültürel ve sanatsal yenilik çerçevesiyle bir araya getirmeyi amaçlıyor.

© AA / Juancho Torres

Sanat Fuarı, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da ziyaretçilerini ağırlıyor.

Sanat Fuarı, Kolombiya&#x27;nın başkenti Bogota&#x27;da ziyaretçilerini ağırlıyor. - Sputnik Türkiye
2/9
© AA / Juancho Torres

Sanat Fuarı, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da ziyaretçilerini ağırlıyor.

© AA / Juancho Torres

Fuar, bu yıl 70 yılı aşkın süredir sanat kariyerine devam eden 95 yaşındaki Kolombiyalı sanatçı David Manzur'a saygı temasıyla düzenlendi.

Fuar, bu yıl 70 yılı aşkın süredir sanat kariyerine devam eden 95 yaşındaki Kolombiyalı sanatçı David Manzur&#x27;a saygı temasıyla düzenlendi. - Sputnik Türkiye
3/9
© AA / Juancho Torres

Fuar, bu yıl 70 yılı aşkın süredir sanat kariyerine devam eden 95 yaşındaki Kolombiyalı sanatçı David Manzur'a saygı temasıyla düzenlendi.

© AA / Juancho Torres

Almanya, Arjantin, Brezilya, Küba, Şili, ABD, Fransa gibi farklı ülkelerden sanatçı ve galeriler Uluslararası Sanat Fuarı'na katıldı.

Almanya, Arjantin, Brezilya, Küba, Şili, ABD, Fransa gibi farklı ülkelerden sanatçı ve galeriler Uluslararası Sanat Fuarı&#x27;na katıldı. - Sputnik Türkiye
4/9
© AA / Juancho Torres

Almanya, Arjantin, Brezilya, Küba, Şili, ABD, Fransa gibi farklı ülkelerden sanatçı ve galeriler Uluslararası Sanat Fuarı'na katıldı.

© AA / Juancho Torres

Bogotá Ticaret Odası'nın sanat programı, 26-29 Eylül tarihleri ​​arasında Ágora Bogotá – Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Bogotá Ticaret Odası&#x27;nın sanat programı, 26-29 Eylül tarihleri ​​arasında Ágora Bogotá – Kongre Merkezi&#x27;nde gerçekleştiriliyor. - Sputnik Türkiye
5/9
© AA / Juancho Torres

Bogotá Ticaret Odası'nın sanat programı, 26-29 Eylül tarihleri ​​arasında Ágora Bogotá – Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

© AA / Juancho Torres

Fuarda, uzman bir komite tarafından seçilen ulusal ve uluslararası galerileri bir araya getirilerek sergileniyor.

Fuarda, uzman bir komite tarafından seçilen ulusal ve uluslararası galerileri bir araya getirilerek sergileniyor. - Sputnik Türkiye
6/9
© AA / Juancho Torres

Fuarda, uzman bir komite tarafından seçilen ulusal ve uluslararası galerileri bir araya getirilerek sergileniyor.

© AA / Juancho Torres

Fuarda öne çıkanlar arasında; 50 yıllık deneyime sahip Ruth Benzacar (Arjantin), Latin Amerika barok imgelerinin queer bir şekilde benimsenmesini inceleyen yenilikçi bir teklif sunuyor.

Fuarda öne çıkanlar arasında; 50 yıllık deneyime sahip Ruth Benzacar (Arjantin), Latin Amerika barok imgelerinin queer bir şekilde benimsenmesini inceleyen yenilikçi bir teklif sunuyor. - Sputnik Türkiye
7/9
© AA / Juancho Torres

Fuarda öne çıkanlar arasında; 50 yıllık deneyime sahip Ruth Benzacar (Arjantin), Latin Amerika barok imgelerinin queer bir şekilde benimsenmesini inceleyen yenilikçi bir teklif sunuyor.

© AA / Juancho Torres

Aninat (Şili), çağdaş sanat ve yeni medya üzerine tartışma ve düşünme için bir alan sunmakta.

Aninat (Şili), çağdaş sanat ve yeni medya üzerine tartışma ve düşünme için bir alan sunmakta. - Sputnik Türkiye
8/9
© AA / Juancho Torres

Aninat (Şili), çağdaş sanat ve yeni medya üzerine tartışma ve düşünme için bir alan sunmakta.

© AA / Juancho Torres

Fuarda, Espacio Continuo, günlük yaşamı ve insan deneyimini yansıtan projeler sunarken León Tovar Gallery ve Mor Charpentier, avangart Latin Amerika sanatını ve evrensel insan temalarını inceleyen eserler sergiliyor.

Fuarda, Espacio Continuo, günlük yaşamı ve insan deneyimini yansıtan projeler sunarken León Tovar Gallery ve Mor Charpentier, avangart Latin Amerika sanatını ve evrensel insan temalarını inceleyen eserler sergiliyor. - Sputnik Türkiye
9/9
© AA / Juancho Torres

Fuarda, Espacio Continuo, günlük yaşamı ve insan deneyimini yansıtan projeler sunarken León Tovar Gallery ve Mor Charpentier, avangart Latin Amerika sanatını ve evrensel insan temalarını inceleyen eserler sergiliyor.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала