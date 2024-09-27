Bogotá Uluslararası Sanat Fuarı'nda farklı ülkeden sanatçılar bir araya geldi

Bogota Uluslararası Sanat Fuarı, sanat galerilerini, sanatçıları ve vatandaşları kültürel ve sanatsal yenilik çerçevesiyle bir araya getirmeyi amaçlıyor.
Bogota Uluslararası Sanat Fuarı, sanat galerilerini, sanatçıları ve vatandaşları kültürel ve sanatsal yenilik çerçevesiyle bir araya getirmeyi amaçlıyor.
Sanat Fuarı, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da ziyaretçilerini ağırlıyor.
Sanat Fuarı, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da ziyaretçilerini ağırlıyor.
Fuar, bu yıl 70 yılı aşkın süredir sanat kariyerine devam eden 95 yaşındaki Kolombiyalı sanatçı David Manzur'a saygı temasıyla düzenlendi.
Fuar, bu yıl 70 yılı aşkın süredir sanat kariyerine devam eden 95 yaşındaki Kolombiyalı sanatçı David Manzur'a saygı temasıyla düzenlendi.
Almanya, Arjantin, Brezilya, Küba, Şili, ABD, Fransa gibi farklı ülkelerden sanatçı ve galeriler Uluslararası Sanat Fuarı'na katıldı.
Almanya, Arjantin, Brezilya, Küba, Şili, ABD, Fransa gibi farklı ülkelerden sanatçı ve galeriler Uluslararası Sanat Fuarı'na katıldı.
Bogotá Ticaret Odası'nın sanat programı, 26-29 Eylül tarihleri arasında Ágora Bogotá – Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.
Bogotá Ticaret Odası'nın sanat programı, 26-29 Eylül tarihleri arasında Ágora Bogotá – Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.
Fuarda, uzman bir komite tarafından seçilen ulusal ve uluslararası galerileri bir araya getirilerek sergileniyor.
Fuarda, uzman bir komite tarafından seçilen ulusal ve uluslararası galerileri bir araya getirilerek sergileniyor.
Fuarda öne çıkanlar arasında; 50 yıllık deneyime sahip Ruth Benzacar (Arjantin), Latin Amerika barok imgelerinin queer bir şekilde benimsenmesini inceleyen yenilikçi bir teklif sunuyor.
Fuarda öne çıkanlar arasında; 50 yıllık deneyime sahip Ruth Benzacar (Arjantin), Latin Amerika barok imgelerinin queer bir şekilde benimsenmesini inceleyen yenilikçi bir teklif sunuyor.
Aninat (Şili), çağdaş sanat ve yeni medya üzerine tartışma ve düşünme için bir alan sunmakta.
Aninat (Şili), çağdaş sanat ve yeni medya üzerine tartışma ve düşünme için bir alan sunmakta.
Fuarda, Espacio Continuo, günlük yaşamı ve insan deneyimini yansıtan projeler sunarken León Tovar Gallery ve Mor Charpentier, avangart Latin Amerika sanatını ve evrensel insan temalarını inceleyen eserler sergiliyor.
Fuarda, Espacio Continuo, günlük yaşamı ve insan deneyimini yansıtan projeler sunarken León Tovar Gallery ve Mor Charpentier, avangart Latin Amerika sanatını ve evrensel insan temalarını inceleyen eserler sergiliyor.