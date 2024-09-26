https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/bakanlik-fahis-fiyat-artisi-yapan-emlakcilari-tek-tek-inceleme-altina-aldi-1088460764.html

Bakanlık, fahiş fiyat artışı yapan emlakçıları tek tek inceleme altına aldı

Bakanlık, fahiş fiyat artışı yapan emlakçıları tek tek inceleme altına aldı

Sputnik Türkiye

Kredi faiz oranlarındaki düşüş olacağı haberlerinin ardından emlak fiyatlarını bir anda yükselten emlak işletmeleri, Ticaret Bakanlığı'nın takibinde. Bakanlık... 26.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-26T12:01+0300

2024-09-26T12:01+0300

2024-09-26T12:02+0300

ekonomi

ticaret bakanlığı

emlak

emlak fiyatları

emlakçı

fiyat artışı

ceza

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/09/19/1049236320_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_54808f673179f8d67356d8b34afb6e21.jpg

Ticaret Bakanlığı, geçen hafta Ziraat Bankasınca uygulanan konut kredisi faiz oranında düşüş olacağı haberleri üzerine, bir ilanın fiyatının 7 milyon 250 bin liradan 9 milyon liraya yükseltildiği yönündeki sosyal medya paylaşımları üzerine inceleme başlatmıştı. İnceleme sonucunda, söz konusu artışı yapan emlak işletmesi tespit edilirken, Adana'da faaliyet gösteren işletmeye 100 bin lira para cezası verilmişti.İlan sitelerindeki ilanlar inceleniyorBakanlık, bu ve benzeri fiyat manipülasyonlarının önüne geçmek ve tüketici haklarını korumak amacıyla emlak sektörüne yönelik denetimler yoğun şekilde sürdürülüyor. Bakanlık, ilan sitelerinde yer alan taşınmaz ilanları da yakından takip ediyor.Son günlerde özellikle konut kredisi faiz oranlarında düşüş olacağına yönelik haberler üzerine bazı emlak ilanlarında fiyat artışlarına gidildiği, bazı ilanlarda da faizler düşmeye başladığında fiyat artışına gidileceğine yönelik ifadelere yer verildiği belirlendi. Bu ilanların hepsi titizlikle incelenerek gerekli tedbirler alındı.İlan fiyatında fahiş artış yapan 890 emlak işletmesine cezaBakanlık, ilan sitelerinden düzenli olarak fiyat değişimlerine ilişkin veriler alıyor ve ilan fiyatlarında fahiş artış yaparak haksız ticari uygulamada bulunan emlak işletmelerine idari yaptırımlar uyguluyor.Bu kapsamda, ilan fiyatında fahiş artış yaptığı belirlenen 890 emlak işletmesine son 1 yıl içinde 89 milyon lira para cezası verildi.İlerleyen dönemde de kredi faiz oranlarındaki düşüşü fırsata çevirmeye çalışan emlak işletmelerine göz açtırılmayacak. İlanlar sıkı bir şekilde takip edilerek mevzuata aykırı hareket edenlere 15 bin 846 liradan 475 bin 380 liraya kadar para cezası uygulanabilecek.Vatandaşlara bu işletmeleri bakanlığa bildirin çağrısıVatandaşların taşınmaz fiyatlarında manipülasyon yapmaya veya faiz düşüşü gibi durumları fırsata çevirmeye çalışan işletmelere prim vermemesi, bu işletmeleri Bakanlığa bildirmeleri de önem taşıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/maliyeden-yeni-duzenlemeler-sifir-arac-alanlari-da-ilgilendiriyor-1088412045.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ticaret bakanlığı, emlak, emlak fiyatları, emlakçı, fiyat artışı, ceza