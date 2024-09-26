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Almanya Başsavcılığı, Kuzey Akım soruşturmasının detaylarını açıklamayı reddetti
Almanya Başsavcılığı, Kuzey Akım soruşturmasının detaylarını açıklamayı reddetti
Sputnik Türkiye
Rusya ile Almanya'yı Baltık Denizi üzerinden birbirine bağlayan boru hatlarında yaşanan patlamaların 2. yıldönümünde Almanya'dan açıklama geldi. 26.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-26T12:39+0300
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Almanya Başsavcılığı, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarındaki patlamalara ilişkin soruşturmanın detaylarını açıklamayı reddetti.Sputnik'e demeç veren Almanya Başsavcılığı Sözcüsü Ines Peterson, 2 yıldır süren soruşturma hakkında şu anda herhangi bir bilgi paylaşmayacaklarını belirtti.Peterson, "Size söyleyebileceğim tek şey soruşturmanın devam ettiğidir. Şu anda daha fazla bilgi verilmeyecektir" dedi.Peterson, Rus adli makamlarıyla soruşturma kapsamında işbirliği yapılıp yapılmadığının sorulması üzerine de, "İlkesel olarak, uluslararası adli yardımlaşma konularında açıklama yapmıyoruz" yanıtını verdi.Patlamaların üzerinden 2 yıl geçtiRusya'nın Avrupa'ya doğalgaz ihraç ettiği Kuzey Akım'ın iki hattında, 26 Eylül 2022 tarihinde patlamalar meydana gelmişti.Batı medyası, sabotajın ‘Ukrayna yanlısı bir grup’ tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini yazmıştı. Sabotajda, Rügen Adası'ndaki Brege limanına kayıtlı Andromeda adlı yelkenli yatın kullanıldığı ve yatta su altında kullanılmaya uygun oktojen patlayıcı kalıntılarının bulunduğu belirtilmişti.Yatın, 2016 yılında kurulan ve iki Ukraynalı adına kayıtlı olan Varşova merkezli Feeria Lwowa şirketi tarafından kiralandığı ifade edilirken Almanya Başsavcılığı, Ukraynalı dalış eğitmeni Volodymyr Juravlev hakkında tutuklama emri çıkartmıştı. Ayrıca zanlının, evli çift olan Svetlana ve Yevgeniy Uspenskiy adında suç ortaklarının da bulunduğu öne sürülmüştü.ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi, Almanya’nın Kuzey Akım’la ilgili yürüttüğü soruşturmanın eski Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy ve yardımcıları üzerinde yoğunlaştığını bildirmişti. Haberde ayrıca CIA'in, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den sabotaj emrini iptal etmesini talep ettiği, Zelenskiy'in bunu kabul ettiği ancak Zalujnıy'ın emre itaat etmediği iddia edilmişti.Danimarka ve İsveç, soruşturmaları sonlandırmıştıKuzey Akım boru hatlarına saldırılar, Rusya ile Almanya'yı Baltık Denizi üzerinden birbirine bağlayan boru hatlarında büyük hasara yol açmıştı.Boru hatlarında meydan gelen patlamalar Danimarka'nın Baltık Denizi'ndeki Bornholm Adası yakınlarında kaydedilmişti.Alman basınında sabotaj olarak nitelenen saldırılarla ilgili Almanya'nın yanı sıra Danimarka ve İsveç'teki kurumlarca soruşturma başlatılmış ancak Danimarka ve İsveç soruşturmaları sonlandırmıştı.Alman basınında yer alan önceki haberlerde, 5 erkek ve bir kadından oluşan grubun, Eylül 2022'de Almanya'nın kuzeyindeki Rostock kentinde sahte pasaportlarla bir yat kiraladığı ve Kuzey Akım boru hatlarına sabotaj düzenlediği ileri sürülmüştü.
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almanya, almanya federal başsavcılığı, başsavcılık, kuzey akım, kuzey akım-1, kuzey akım-2, kuzey akım 2, soruşturma, uluslararası soruşturma, patlama
almanya, almanya federal başsavcılığı, başsavcılık, kuzey akım, kuzey akım-1, kuzey akım-2, kuzey akım 2, soruşturma, uluslararası soruşturma, patlama

Almanya Başsavcılığı, Kuzey Akım soruşturmasının detaylarını açıklamayı reddetti

12:39 26.09.2024
© AP Photo / Dmitry LovetskyIn this April 9, 2010 file photo, a Russian construction worker speaks on a mobile phone in Portovaya Bay some 170 km (106 miles) northwest of St. Petersburg, Russia, during a ceremony marking the start of construction for the Nord Stream pipeline.
In this April 9, 2010 file photo, a Russian construction worker speaks on a mobile phone in Portovaya Bay some 170 km (106 miles) northwest of St. Petersburg, Russia, during a ceremony marking the start of construction for the Nord Stream pipeline. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2024
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
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Rusya ile Almanya'yı Baltık Denizi üzerinden birbirine bağlayan boru hatlarında yaşanan patlamaların 2. yıldönümünde Almanya'dan açıklama geldi.
Almanya Başsavcılığı, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarındaki patlamalara ilişkin soruşturmanın detaylarını açıklamayı reddetti.

Sputnik'e demeç veren Almanya Başsavcılığı Sözcüsü Ines Peterson, 2 yıldır süren soruşturma hakkında şu anda herhangi bir bilgi paylaşmayacaklarını belirtti.

Peterson, "Size söyleyebileceğim tek şey soruşturmanın devam ettiğidir. Şu anda daha fazla bilgi verilmeyecektir" dedi.

Peterson, Rus adli makamlarıyla soruşturma kapsamında işbirliği yapılıp yapılmadığının sorulması üzerine de, "İlkesel olarak, uluslararası adli yardımlaşma konularında açıklama yapmıyoruz" yanıtını verdi.

Patlamaların üzerinden 2 yıl geçti

Rusya'nın Avrupa'ya doğalgaz ihraç ettiği Kuzey Akım'ın iki hattında, 26 Eylül 2022 tarihinde patlamalar meydana gelmişti.

Batı medyası, sabotajın Ukrayna yanlısı bir grup tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini yazmıştı. Sabotajda, Rügen Adası'ndaki Brege limanına kayıtlı Andromeda adlı yelkenli yatın kullanıldığı ve yatta su altında kullanılmaya uygun oktojen patlayıcı kalıntılarının bulunduğu belirtilmişti.

Yatın, 2016 yılında kurulan ve iki Ukraynalı adına kayıtlı olan Varşova merkezli Feeria Lwowa şirketi tarafından kiralandığı ifade edilirken Almanya Başsavcılığı, Ukraynalı dalış eğitmeni Volodymyr Juravlev hakkında tutuklama emri çıkartmıştı. Ayrıca zanlının, evli çift olan Svetlana ve Yevgeniy Uspenskiy adında suç ortaklarının da bulunduğu öne sürülmüştü.
ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi, Almanya’nın Kuzey Akım’la ilgili yürüttüğü soruşturmanın eski Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy ve yardımcıları üzerinde yoğunlaştığını bildirmişti. Haberde ayrıca CIA'in, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den sabotaj emrini iptal etmesini talep ettiği, Zelenskiy'in bunu kabul ettiği ancak Zalujnıy'ın emre itaat etmediği iddia edilmişti.

Danimarka ve İsveç, soruşturmaları sonlandırmıştı

Kuzey Akım boru hatlarına saldırılar, Rusya ile Almanya'yı Baltık Denizi üzerinden birbirine bağlayan boru hatlarında büyük hasara yol açmıştı.

Boru hatlarında meydan gelen patlamalar Danimarka'nın Baltık Denizi'ndeki Bornholm Adası yakınlarında kaydedilmişti.

Alman basınında sabotaj olarak nitelenen saldırılarla ilgili Almanya'nın yanı sıra Danimarka ve İsveç'teki kurumlarca soruşturma başlatılmış ancak Danimarka ve İsveç soruşturmaları sonlandırmıştı.

Alman basınında yer alan önceki haberlerde, 5 erkek ve bir kadından oluşan grubun, Eylül 2022'de Almanya'nın kuzeyindeki Rostock kentinde sahte pasaportlarla bir yat kiraladığı ve Kuzey Akım boru hatlarına sabotaj düzenlediği ileri sürülmüştü.
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