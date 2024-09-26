Ağrı Dağı'nda 'dorukların benekli meleği' görüntülendi

© AA / Bülent Mavzer Kelebek türünün yüksek rakımlarda yaşamasından dolayı bu ismi aldığını dile getiren Türkoğlu "Bu kelebek, ülkemizde 1500 ile 3 bin 500 rakımları arasında görülebilen önemli bir türdür. Ağrı Dağı'nın 4 bin 200 rakımında görülmesi, Ağrı Dağı ve Iğdır için güzel bir envanter kaydı olmuştur. Bu da Ağrı Dağı'nın yaban hayatı için ne kadar önemli olduğunun açık bir kanıtıdır. Dağ, yaban hayatı için bölgenin en önemli merkezidir." dedi.