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Ağrı Dağı'nda 'dorukların benekli meleği' görüntülendi
Ağrı Dağı'nda 'dorukların benekli meleği' görüntülendi
Sputnik Türkiye
Ağrı Dağı'nda, "dorukların benekli meleği" olarak adlandırılan benekli kelebek türü görüntülendi. 26.09.2024, Sputnik Türkiye
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fotoğraf, ağrı dağı, benek, dorukların benekli meleği, kelebek, фото
fotoğraf, ağrı dağı, benek, dorukların benekli meleği, kelebek, фото

Ağrı Dağı'nda 'dorukların benekli meleği' görüntülendi

12:47 26.09.2024 (güncellendi: 12:49 26.09.2024)
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Ağrı Dağı'nda, "dorukların benekli meleği" olarak adlandırılan benekli kelebek türü görüntülendi.
© AA / Bülent MavzerYüksek rakımda yaşam sürmesi nedeniyle "dorukların benekli meleği" olarak isimlendirilen benekli kelebek, Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın 4 bin 200 rakımında AA ekibince kayıt altına alındı. ( Bülent Mavzer - Anadolu Ajansı )
Yüksek rakımda yaşam sürmesi nedeniyle dorukların benekli meleği olarak isimlendirilen benekli kelebek, dağın 4 bin 200 rakımında kayıt altına alındı. - Sputnik Türkiye
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© AA / Bülent Mavzer
Yüksek rakımda yaşam sürmesi nedeniyle "dorukların benekli meleği" olarak isimlendirilen benekli kelebek, Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın 4 bin 200 rakımında AA ekibince kayıt altına alındı. ( Bülent Mavzer - Anadolu Ajansı )
© AA / Bülent MavzerYüksek rakımda yaşam sürmesi nedeniyle "dorukların benekli meleği" olarak isimlendirilen benekli kelebek, Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın 4 bin 200 rakımında AA ekibince kayıt altına alındı. ( Bülent Mavzer - Anadolu Ajansı )
Yaban hayatı uzmanı Mete Türkoğlu, bu kelebek türünün elde edilen görselleriyle Iğdır için ilk kayıt olarak envantere işlendiğini söyledi. - Sputnik Türkiye
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© AA / Bülent Mavzer
Yüksek rakımda yaşam sürmesi nedeniyle "dorukların benekli meleği" olarak isimlendirilen benekli kelebek, Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın 4 bin 200 rakımında AA ekibince kayıt altına alındı. ( Bülent Mavzer - Anadolu Ajansı )
© AA / Bülent MavzerKelebek türünün yüksek rakımlarda yaşamasından dolayı bu ismi aldığını dile getiren Türkoğlu "Bu kelebek, ülkemizde 1500 ile 3 bin 500 rakımları arasında görülebilen önemli bir türdür. Ağrı Dağı'nın 4 bin 200 rakımında görülmesi, Ağrı Dağı ve Iğdır için güzel bir envanter kaydı olmuştur. Bu da Ağrı Dağı'nın yaban hayatı için ne kadar önemli olduğunun açık bir kanıtıdır. Dağ, yaban hayatı için bölgenin en önemli merkezidir." dedi.
Kelebek türünün yüksek rakımlarda yaşamasından dolayı bu ismi aldığını dile getiren Türkoğlu Bu kelebek, ülkemizde 1500 ile 3 bin 500 rakımları arasında görülebilen önemli bir türdür. Ağrı Dağı'nın 4 bin 200 rakımında görülmesi, Ağrı Dağı ve Iğdır için güzel bir envanter kaydı olmuştur. Bu da Ağrı Dağı'nın yaban hayatı için ne kadar önemli olduğunun açık bir kanıtıdır. Dağ, yaban hayatı için bölgenin en önemli merkezidir. dedi. - Sputnik Türkiye
3/4
© AA / Bülent Mavzer
Kelebek türünün yüksek rakımlarda yaşamasından dolayı bu ismi aldığını dile getiren Türkoğlu "Bu kelebek, ülkemizde 1500 ile 3 bin 500 rakımları arasında görülebilen önemli bir türdür. Ağrı Dağı'nın 4 bin 200 rakımında görülmesi, Ağrı Dağı ve Iğdır için güzel bir envanter kaydı olmuştur. Bu da Ağrı Dağı'nın yaban hayatı için ne kadar önemli olduğunun açık bir kanıtıdır. Dağ, yaban hayatı için bölgenin en önemli merkezidir." dedi.
© AA / Bülent MavzerYüksek rakımda yaşam sürmesi nedeniyle "dorukların benekli meleği" olarak isimlendirilen benekli kelebek, Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın 4 bin 200 rakımında AA ekibince kayıt altına alındı. ( Bülent Mavzer - Anadolu Ajansı )
Türkiye’de kelebekler üzerine çalışan birçok akademisyen ve gönüllünün bölgeye gelerek bu türleri araştırdığını anlatan Türkoğlu, Dorukların benekli meleğinin Ağrı Dağı'nda yaşaması, dağın flora açısından zengin bitki örtüsüne sahip olmasından kaynaklanıyor. Özellikle bunların habitatlarına baktığımızda taşlı ve açık arazide yaşadıklarını görüyoruz. Lahana, hardal gibi bitkilerle besleniyor. Bunların Ağrı Dağı'nda var olması, bu türün ve diğer hayvanların yaşamasına olanak sağlıyor. ifadelerini kullandı. - Sputnik Türkiye
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© AA / Bülent Mavzer
Yüksek rakımda yaşam sürmesi nedeniyle "dorukların benekli meleği" olarak isimlendirilen benekli kelebek, Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın 4 bin 200 rakımında AA ekibince kayıt altına alındı. ( Bülent Mavzer - Anadolu Ajansı )
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