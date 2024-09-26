Ağrı Dağı'nda 'dorukların benekli meleği' görüntülendi

© AA / Bülent MavzerYüksek rakımda yaşam sürmesi nedeniyle "dorukların benekli meleği" olarak isimlendirilen benekli kelebek, Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın 4 bin 200 rakımında AA ekibince kayıt altına alındı. ( Bülent Mavzer - Anadolu Ajansı )
1/4
© AA / Bülent Mavzer
Yüksek rakımda yaşam sürmesi nedeniyle "dorukların benekli meleği" olarak isimlendirilen benekli kelebek, Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın 4 bin 200 rakımında AA ekibince kayıt altına alındı. ( Bülent Mavzer - Anadolu Ajansı )
© AA / Bülent MavzerYüksek rakımda yaşam sürmesi nedeniyle "dorukların benekli meleği" olarak isimlendirilen benekli kelebek, Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın 4 bin 200 rakımında AA ekibince kayıt altına alındı. ( Bülent Mavzer - Anadolu Ajansı )
2/4
© AA / Bülent Mavzer
Yüksek rakımda yaşam sürmesi nedeniyle "dorukların benekli meleği" olarak isimlendirilen benekli kelebek, Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın 4 bin 200 rakımında AA ekibince kayıt altına alındı. ( Bülent Mavzer - Anadolu Ajansı )
© AA / Bülent MavzerKelebek türünün yüksek rakımlarda yaşamasından dolayı bu ismi aldığını dile getiren Türkoğlu "Bu kelebek, ülkemizde 1500 ile 3 bin 500 rakımları arasında görülebilen önemli bir türdür. Ağrı Dağı'nın 4 bin 200 rakımında görülmesi, Ağrı Dağı ve Iğdır için güzel bir envanter kaydı olmuştur. Bu da Ağrı Dağı'nın yaban hayatı için ne kadar önemli olduğunun açık bir kanıtıdır. Dağ, yaban hayatı için bölgenin en önemli merkezidir." dedi.
3/4
© AA / Bülent Mavzer
Kelebek türünün yüksek rakımlarda yaşamasından dolayı bu ismi aldığını dile getiren Türkoğlu "Bu kelebek, ülkemizde 1500 ile 3 bin 500 rakımları arasında görülebilen önemli bir türdür. Ağrı Dağı'nın 4 bin 200 rakımında görülmesi, Ağrı Dağı ve Iğdır için güzel bir envanter kaydı olmuştur. Bu da Ağrı Dağı'nın yaban hayatı için ne kadar önemli olduğunun açık bir kanıtıdır. Dağ, yaban hayatı için bölgenin en önemli merkezidir." dedi.
© AA / Bülent MavzerYüksek rakımda yaşam sürmesi nedeniyle "dorukların benekli meleği" olarak isimlendirilen benekli kelebek, Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın 4 bin 200 rakımında AA ekibince kayıt altına alındı. ( Bülent Mavzer - Anadolu Ajansı )
4/4
© AA / Bülent Mavzer
Yüksek rakımda yaşam sürmesi nedeniyle "dorukların benekli meleği" olarak isimlendirilen benekli kelebek, Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın 4 bin 200 rakımında AA ekibince kayıt altına alındı. ( Bülent Mavzer - Anadolu Ajansı )