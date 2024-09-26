https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/1088481141.html

'Ahmak Davası' neden köpürtülüyor?

'Ahmak Davası' neden köpürtülüyor?

Sputnik Türkiye

Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının bugünkü konukları intihar ettiği iddia edilen fenomen Kübra Aykut'un kuzenleri Kamuran Aykut ve Aylin Sakoğlu, CHP Grup... 26.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-26T17:34+0300

2024-09-26T17:34+0300

2024-09-27T09:49+0300

mustafa hoş ile yol arkadaşi

mustafa hoş

gökhan günaydın

kübra aykut

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'Ahmak Davası' neden köpürtülüyor? Sputnik Türkiye Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının bugünkü konukları intihar ettiği iddia edilen fenomen Kübra Aykut'un kuzenleri Kamuran Aykut ve Aylin Sakoğlu, CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın ve Soma'dan Ankara'ya yürüyüş başlatan Fernas Madencilik işçileri olacak. Programda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun siyasi yasakla yargılandığı Ahmak Davası, Fernas Madencilik yürüyüşünde son durum, Narin Güran cinayeti araştırmalarının geldiği nokta ve fenomen Kübra Aykut'un ölümü konuşulacak.

Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü bölümüne, intihar ettiği iddia edilen sosyal medya fenomeni Kübra Aykut'un kuzenleri Kamuran Aykut ile Aylin Sakoğlu, yürüyüşteki Fernas işçileri ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın katıldı. Fernas işçileri, Manisa Soma'dan Ankara'ya başlattıkları yolculuğun seyri hakkında bilgi verirken Aykut ve Sakoğlu, Kübra Aykut'un cenazesine, Dilan ve Engin Polat'ın çok sayıda koruma ile beraber katıldığını söyledi. CHP, Ahmak Davası'na karşı hazırlıklı Günaydın ise, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, siyasi yasakla yargılandığı Ahmak Davası hakkında konuştu. CHP'nin, mahkemelerin vereceği bütün kararlara karşı planının bulunduğunu belirten Günaydın, davanın, Erdoğan'ın "rakip seçme davası" olduğunu söyledi. Hoş'un, CHP'nin eylem planına bakıldığında Türkiye'nin geleceğini nasıl gördüğü sorusuna cevap veren Günaydın, şu ifadeleri kullandı:

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2024

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аудио, mustafa hoş, gökhan günaydın, kübra aykut