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SEYİR HALİ
Ali Çağatay, her sabah Türkiye ve dünya gündemiyle, radyo mikrofonunun başına geçiyor. Son dakika haberleri, gazete manşetleri, köşe yazıları, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
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Miyobun en düşük olduğu ülkelerden biri Paraguay
Miyobun en düşük olduğu ülkelerden biri Paraguay
Sputnik Türkiye
Çin'de yapılan bir araştırma miyobun Asya'da daha yaygın olduğunu ve 2050 yılına kadar yaklaşık 740 milyon çocuğun miyoptan etkileneceğini ortaya koydu... 26.09.2024, Sputnik Türkiye
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seyir hali
radyo
radyo
miyopluk
asya
göz hastalıkları
tedavi
araştırma
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Miyobun en düşük olduğu ülkelerden biri Paraguay
Sputnik Türkiye
Ali Çağatay'la Seyir Hali'nde bugünün konu başlıkları: Sayıştay raporları Ankara’daki üniversitelerin usulsüzlüklerini gözler önüne serdi Ergin Ataman’ın özrü yetmedi: Fenerbahçe, milli takıma basketbolcu göndermeyecek Çiftlik Bank davasında yeni gelişme BDDK Başkan Yardımcısı evlendi, bankalar takı kuyruğuna girdi Günün öne çıkan haber başlıkları
Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında değerlendirmelerde bulunan gazeteci Ali Çağatay, Çin’de bir üniversitede yapılan araştırmayı dinleyicilerle paylaştı.Yapılan araştırmaya göre dünya genelinde üç çocuktan biri uzağı görme bozukluğuna sahip. Araştırma dünya genelinde 50 ülkeden beş milyondan fazla kişiyi kapsıyor. Bilim insanları 2050 yılına kadar yaklaşık 740 milyon çocuğun miyoptan etkileneceğini ortaya koydu.En düşük olduğu ülkelerden biri ParaguayÇağatay, “276 ayrı araştırmanın sonuçları bir araya getirilmiş durumda” dedi.Miyobun Asya’da daha yaygın olduğunu belirten Çağatay, “Japonya’daki miyop oranı yüzde 85, Güney Kore’de yüzde 73, Çin ve Rusya’da yüzde 40. Avrupa’da ise daha düşük. En düşük olduğu ülkelerden biri ise Latin Amerika ülkesi Paraguay: Yüzde 1.” diye konuştu.İngiltere, İrlanda ve Amerika’da oranın yüzde 15 civarı olduğunu söyleyen Ali Çağatay, miyopinin engellenebilmesi için çocukların 9 yaşına kadar güneş ışınlarıyla temas ettirilmesi gerektiğini de ekledi.Miyop nedir?Miyop, yakınınızdaki nesnelerin net, ancak uzaktaki nesnelerin bulanık görüldüğü yaygın bir görme kusurdur.Miyop göz kusuru olan kişilerde göz küresinin şekli, şık ışınlarının yanlış bir şekilde kırılmasına neden olarak görüntülerin retina yerine retina önünde odaklanmasına yol açar.Miyop neden olur?Miyop, genetik faktörler, akıllı telefonlar, tabletler, gün ışığından yararlanamayan yaşam tarzının neden olduğu durumlardan dolayı görülür.Miyop belirtileri nelerdir?Miyop hastalığının en belirgin belirtisi uzağı görememek olarak bilinir. Bunun yanında net şekilde görememekten kaynaklı olarak gözü kısma, baş ağrısı ve gece araç kullanırken görememek de miyop belirtileri arasında sayılır.
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paraguay, miyop, göz hastalıkları, asya
paraguay, miyop, göz hastalıkları, asya

Miyobun en düşük olduğu ülkelerden biri Paraguay

07:06 26.09.2024 (güncellendi: 10:14 26.09.2024)
SEYİR HALİ
Miyobun en düşük olduğu ülkelerden biri Paraguay
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Ali Çağatay - Sputnik Türkiye
Ali Çağatay
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Çin'de yapılan bir araştırma miyobun Asya'da daha yaygın olduğunu ve 2050 yılına kadar yaklaşık 740 milyon çocuğun miyoptan etkileneceğini ortaya koydu. Gazeteci Ali Çağatay, Seyir Hali programında araştırmayı değerlendirdi, "En düşük olduğu ülkelerden biri ise Latin Amerika ülkesi Paraguay: Yüzde 1" dedi.
Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında değerlendirmelerde bulunan gazeteci Ali Çağatay, Çin’de bir üniversitede yapılan araştırmayı dinleyicilerle paylaştı.
Yapılan araştırmaya göre dünya genelinde üç çocuktan biri uzağı görme bozukluğuna sahip. Araştırma dünya genelinde 50 ülkeden beş milyondan fazla kişiyi kapsıyor. Bilim insanları 2050 yılına kadar yaklaşık 740 milyon çocuğun miyoptan etkileneceğini ortaya koydu.

En düşük olduğu ülkelerden biri Paraguay

Çağatay, “276 ayrı araştırmanın sonuçları bir araya getirilmiş durumda” dedi.
Miyobun Asya’da daha yaygın olduğunu belirten Çağatay, “Japonya’daki miyop oranı yüzde 85, Güney Kore’de yüzde 73, Çin ve Rusya’da yüzde 40. Avrupa’da ise daha düşük. En düşük olduğu ülkelerden biri ise Latin Amerika ülkesi Paraguay: Yüzde 1.” diye konuştu.
İngiltere, İrlanda ve Amerika’da oranın yüzde 15 civarı olduğunu söyleyen Ali Çağatay, miyopinin engellenebilmesi için çocukların 9 yaşına kadar güneş ışınlarıyla temas ettirilmesi gerektiğini de ekledi.

Miyop nedir?

Miyop, yakınınızdaki nesnelerin net, ancak uzaktaki nesnelerin bulanık görüldüğü yaygın bir görme kusurdur.
Miyop göz kusuru olan kişilerde göz küresinin şekli, şık ışınlarının yanlış bir şekilde kırılmasına neden olarak görüntülerin retina yerine retina önünde odaklanmasına yol açar.

Miyop neden olur?

Miyop, genetik faktörler, akıllı telefonlar, tabletler, gün ışığından yararlanamayan yaşam tarzının neden olduğu durumlardan dolayı görülür.

Miyop belirtileri nelerdir?

Miyop hastalığının en belirgin belirtisi uzağı görememek olarak bilinir. Bunun yanında net şekilde görememekten kaynaklı olarak gözü kısma, baş ağrısı ve gece araç kullanırken görememek de miyop belirtileri arasında sayılır.
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