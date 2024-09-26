https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/1088452869.html

Miyobun en düşük olduğu ülkelerden biri Paraguay

Miyobun en düşük olduğu ülkelerden biri Paraguay

Sputnik Türkiye

Çin'de yapılan bir araştırma miyobun Asya'da daha yaygın olduğunu ve 2050 yılına kadar yaklaşık 740 milyon çocuğun miyoptan etkileneceğini ortaya koydu... 26.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-26T07:06+0300

2024-09-26T07:06+0300

2024-09-26T10:14+0300

seyir hali

radyo

radyo

miyopluk

asya

göz hastalıkları

tedavi

araştırma

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Miyobun en düşük olduğu ülkelerden biri Paraguay Sputnik Türkiye Ali Çağatay'la Seyir Hali'nde bugünün konu başlıkları: Sayıştay raporları Ankara’daki üniversitelerin usulsüzlüklerini gözler önüne serdi Ergin Ataman’ın özrü yetmedi: Fenerbahçe, milli takıma basketbolcu göndermeyecek Çiftlik Bank davasında yeni gelişme BDDK Başkan Yardımcısı evlendi, bankalar takı kuyruğuna girdi Günün öne çıkan haber başlıkları

Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında değerlendirmelerde bulunan gazeteci Ali Çağatay, Çin’de bir üniversitede yapılan araştırmayı dinleyicilerle paylaştı.Yapılan araştırmaya göre dünya genelinde üç çocuktan biri uzağı görme bozukluğuna sahip. Araştırma dünya genelinde 50 ülkeden beş milyondan fazla kişiyi kapsıyor. Bilim insanları 2050 yılına kadar yaklaşık 740 milyon çocuğun miyoptan etkileneceğini ortaya koydu.En düşük olduğu ülkelerden biri ParaguayÇağatay, “276 ayrı araştırmanın sonuçları bir araya getirilmiş durumda” dedi.Miyobun Asya’da daha yaygın olduğunu belirten Çağatay, “Japonya’daki miyop oranı yüzde 85, Güney Kore’de yüzde 73, Çin ve Rusya’da yüzde 40. Avrupa’da ise daha düşük. En düşük olduğu ülkelerden biri ise Latin Amerika ülkesi Paraguay: Yüzde 1.” diye konuştu.İngiltere, İrlanda ve Amerika’da oranın yüzde 15 civarı olduğunu söyleyen Ali Çağatay, miyopinin engellenebilmesi için çocukların 9 yaşına kadar güneş ışınlarıyla temas ettirilmesi gerektiğini de ekledi.Miyop nedir?Miyop, yakınınızdaki nesnelerin net, ancak uzaktaki nesnelerin bulanık görüldüğü yaygın bir görme kusurdur.Miyop göz kusuru olan kişilerde göz küresinin şekli, şık ışınlarının yanlış bir şekilde kırılmasına neden olarak görüntülerin retina yerine retina önünde odaklanmasına yol açar.Miyop neden olur?Miyop, genetik faktörler, akıllı telefonlar, tabletler, gün ışığından yararlanamayan yaşam tarzının neden olduğu durumlardan dolayı görülür.Miyop belirtileri nelerdir?Miyop hastalığının en belirgin belirtisi uzağı görememek olarak bilinir. Bunun yanında net şekilde görememekten kaynaklı olarak gözü kısma, baş ağrısı ve gece araç kullanırken görememek de miyop belirtileri arasında sayılır.

asya

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2024

Ali Çağatay https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

Ali Çağatay https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

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paraguay, miyop, göz hastalıkları, asya