https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/para-sayma-goruntuleri-sorusturmasinda-yargi-sureci-basladi-1088426203.html

Para sayma görüntüleri soruşturmasında yargı süreci başladı

Para sayma görüntüleri soruşturmasında yargı süreci başladı

Sputnik Türkiye

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği iddia edilen para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada yargılama başladı. İstanbul Adalet Sarayı’nda görülen... 25.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-25T13:59+0300

2024-09-25T13:59+0300

2024-09-25T13:59+0300

politika

chp

para

canan kaftancıoğlu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/0e/1081681419_0:0:832:468_1920x0_80_0_0_5eacfb0e301be611cffc3c5c67c5787f.jpg

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin aralarında eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da bulunduğu 22 sanığın yargılanmasına başlandı. Sanık Canan Kaftancıoğlu'nun avukatı, müvekkilinin rahatsızlığı sebebiyle duruşmaya katılamadığını ve mazeret sunduklarını belirtti. Ara kararını açıklayan mahkeme, Anayasa Mahkemesi'ne yazı yazılarak 2019 yılı mali denetim raporunun yayınlanıp yayınlanmadığını, yayınlanmışsa buna ilişkin raporun istenilmesine karar verdi.Sosyal medyada Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen ‘para sayma' görüntülerine ilişkin aralarında eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın da bulunduğu 22 sanığın yargılanmasına başlandı. İstanbul 59.Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Doğan Kılıç, Ercan Konak, Melih Morsünbül, Mustafa Can Poyraz, Onur Öksel ve Özgür Nas hazır bulundu. Duruşmaya CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de izleyici olarak katıldı.Kaftancıoğlu mazeret sunduKimlik tespitlerinin ardından söz alan sanık Canan Kaftancıoğlu'nun avukatı, müvekkilinin rahatsızlığı sebebiyle duruşmaya katılamadığını ve mazeret sunduklarını belirtti. Sanık avukatı, Anayasa Mahkemesi'ne yazı yazılarak 2019 yılı denetim raporunun yayınlanıp yayınlanmadığını, yayınlanmışsa dava konusu suç isnatlarına ilişkin raporda herhangi bir suç unsuru olup olmadığının tespit edilmesini talep etti. Bu gerçekleşene kadar da yargılamanın durmasını istedi.'Yasada bana itham edilen hiçbir suçu gerçekleştirmedim, bağışta da bulunmadım'Sanık Melih Morsünbül savunmasında önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, "Maltepe Belediye Başkanı o tarihlerde benim idari amirimdi. Onun özel ricası sonucunda parayı teslim ettim. Yasada bana itham edilen hiçbir suçu gerçekleştirmedim, bağışta da bulunmadım. Yasa dışı faaliyetle elde edilen bir görüntü üzerinden 6 ay boyunca hedef gösterildim. Satın alma sürecine dahil olmadım. Ayrıca soruşturmanın gizlilik içinde yürütüldüğü bildirilmesine rağmen tüm kişisel bilgilerimiz kamuoyundadır. KVKK'yı ihlal eden görüntülerin peydahlanması, üretilmesi ve yayınlanması konusunda da şikayetçiyim" şeklinde konuştu.'O tarihte yaptığım şeyi yadırgamadım'Sanıklardan Onur Öksel ise savunmasında, "Parti adına para toplamadım. O tarihlerde makbuz verildi, verilmedi, bağış süreci hakkında bir tespitim olmadı çünkü o tarihte yaptığım şeyi yadırgamadım. Yasa dışı elde edilen görüntü üzerinden dava açılmıştır" ifadelerini kullandı.Diğer sanıklar da önceki savunmalarını tekrar ettiklerini söylediler.Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, gelinen aşamada durma talebinin reddine ve eksik hususların giderilmesine karar verilmesini talep etti.Anayasa Mahkemesi'ne yazı yazılacakAra kararını açıklayan mahkeme, Anayasa Mahkemesi'ne yazı yazılarak 2019 yılı mali denetim raporunun yayınlanıp yayınlanmadığını, yayınlanmışsa buna ilişkin raporun istenilmesine karar verdi.1 sanığa zorla getirmeMahkeme ayrıca, sanık Serkan Çebi'nin zorla getirilmesine ve eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

chp, para, canan kaftancıoğlu