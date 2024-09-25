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İnsanlardan kule oluşturmak: 'İnsan Kulesi Festivali'
İnsanlardan kule oluşturmak: 'İnsan Kulesi Festivali'
Sputnik Türkiye
İspanya, her yıl düzenlenen La Merce festivalinin kapanış etkinliği olarak "İnsan Kulesi Festivali"ne ev sahipliği yaptı. Etkinlikte, her yaştan katılımcı... 25.09.2024, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, ispanya, insan, kule
фото, fotoğraf, ispanya, insan, kule

İnsanlardan kule oluşturmak: 'İnsan Kulesi Festivali'

04:02 25.09.2024
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İspanya, her yıl düzenlenen La Merce festivalinin kapanış etkinliği olarak "İnsan Kulesi Festivali"ne ev sahipliği yaptı. Etkinlikte, her yaştan katılımcı, sekiz farklı 'colla' adlı takımlarla kule yapmaya çalıştı.
© AA / Lorena Sopena

İspanya'nın Barselona şehri, La Merce festivalinin kapanış etkinliği olan ve 'Diada Castellera' olarak bilinen 'İnsan Kulesi Festivali'ne ev sahipliği yaptı.

İspanya&#x27;nın Barselona şehri, La Merce festivalinin kapanış etkinliği olan ve &#x27;Diada Castellera&#x27; olarak bilinen &#x27;İnsan Kulesi Festivali&#x27;ne ev sahipliği yaptı. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Lorena Sopena

İspanya'nın Barselona şehri, La Merce festivalinin kapanış etkinliği olan ve 'Diada Castellera' olarak bilinen 'İnsan Kulesi Festivali'ne ev sahipliği yaptı.

© AA / Lorena Sopena

Festival, her yaştan kadın, erkek ve çocuğu ağırladı.

Festival, her yaştan kadın, erkek ve çocuğu ağırladı. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Lorena Sopena

Festival, her yaştan kadın, erkek ve çocuğu ağırladı.

© AA / Lorena Sopena

Şehirdeki sekiz farklı 'colla' adlı insan kule takımları, performanslarını sergiledi.

Şehirdeki sekiz farklı &#x27;colla&#x27; adlı insan kule takımları, performanslarını sergiledi. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Lorena Sopena

Şehirdeki sekiz farklı 'colla' adlı insan kule takımları, performanslarını sergiledi.

© AA / Lorena Sopena

İnsan Kulesi Festivali'nde katılımcılar, birbirlerinin üzerine çıkarak kule yapmaya çalışıyor.

İnsan Kulesi Festivali&#x27;nde katılımcılar, birbirlerinin üzerine çıkarak kule yapmaya çalışıyor. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Lorena Sopena

İnsan Kulesi Festivali'nde katılımcılar, birbirlerinin üzerine çıkarak kule yapmaya çalışıyor.

© AA / Lorena Sopena

Festivalde, düşmeden bir insan kulesi inşa etmek hedeflenirken, bazı katılımcıların ise düştüğü gözlemlendi.

Festivalde, düşmeden bir insan kulesi inşa etmek hedeflenirken, bazı katılımcıların ise düştüğü gözlemlendi. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Lorena Sopena

Festivalde, düşmeden bir insan kulesi inşa etmek hedeflenirken, bazı katılımcıların ise düştüğü gözlemlendi.

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