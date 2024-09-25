https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/insanlardan-kule-olusturmak-insan-kulesi-festivali-1088407525.html
İnsanlardan kule oluşturmak: 'İnsan Kulesi Festivali'
İnsanlardan kule oluşturmak: 'İnsan Kulesi Festivali'
Sputnik Türkiye
İspanya, her yıl düzenlenen La Merce festivalinin kapanış etkinliği olarak "İnsan Kulesi Festivali"ne ev sahipliği yaptı. Etkinlikte, her yaştan katılımcı... 25.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-25T04:02+0300
2024-09-25T04:02+0300
2024-09-25T04:02+0300
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фото, fotoğraf, ispanya, insan, kule
фото, fotoğraf, ispanya, insan, kule
İnsanlardan kule oluşturmak: 'İnsan Kulesi Festivali'
İspanya, her yıl düzenlenen La Merce festivalinin kapanış etkinliği olarak "İnsan Kulesi Festivali"ne ev sahipliği yaptı. Etkinlikte, her yaştan katılımcı, sekiz farklı 'colla' adlı takımlarla kule yapmaya çalıştı.
© AA / Lorena Sopena
İspanya'nın Barselona şehri, La Merce festivalinin kapanış etkinliği olan ve 'Diada Castellera' olarak bilinen 'İnsan Kulesi Festivali'ne ev sahipliği yaptı.
İspanya'nın Barselona şehri, La Merce festivalinin kapanış etkinliği olan ve 'Diada Castellera' olarak bilinen 'İnsan Kulesi Festivali'ne ev sahipliği yaptı.
© AA / Lorena Sopena
Festival, her yaştan kadın, erkek ve çocuğu ağırladı.
Festival, her yaştan kadın, erkek ve çocuğu ağırladı.
© AA / Lorena Sopena
Şehirdeki sekiz farklı 'colla' adlı insan kule takımları, performanslarını sergiledi.
Şehirdeki sekiz farklı 'colla' adlı insan kule takımları, performanslarını sergiledi.
© AA / Lorena Sopena
İnsan Kulesi Festivali'nde katılımcılar, birbirlerinin üzerine çıkarak kule yapmaya çalışıyor.
İnsan Kulesi Festivali'nde katılımcılar, birbirlerinin üzerine çıkarak kule yapmaya çalışıyor.
© AA / Lorena Sopena
Festivalde, düşmeden bir insan kulesi inşa etmek hedeflenirken, bazı katılımcıların ise düştüğü gözlemlendi.
Festivalde, düşmeden bir insan kulesi inşa etmek hedeflenirken, bazı katılımcıların ise düştüğü gözlemlendi.