İnsanlardan kule oluşturmak: 'İnsan Kulesi Festivali'

İspanya, her yıl düzenlenen La Merce festivalinin kapanış etkinliği olarak "İnsan Kulesi Festivali"ne ev sahipliği yaptı. Etkinlikte, her yaştan katılımcı, sekiz farklı 'colla' adlı takımlarla kule yapmaya çalıştı.