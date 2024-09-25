https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/iett-halk-ozani-neset-ertasi-vefatinin-12-yilinda-aniyor-1-hafta-boyunca-hizmet-verecek-1088432820.html
İETT, halk ozanı Neşet Ertaş'ı vefatının 12. yılında anıyor: 1 hafta boyunca hizmet verecek
İETT, halk ozanı Neşet Ertaş'ı vefatının 12. yılında anıyor: 1 hafta boyunca hizmet verecek
Sputnik Türkiye
İstanbul'un ulaşım ağı İETT, vefatının 12. yılında, 'Bozkırın Tezenesi' olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş'ı, tasarlanan özel otobüs ile yad edecek. 25.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-25T16:53+0300
2024-09-25T16:53+0300
2024-09-25T16:53+0300
yaşam
türkiye
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
iett
istanbul elektrik tramvay ve tünel işletmeleri (iett)
neşet ertaş
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Bugün İstanbul trafiğine çıkan Neşet Ertaş tasarımlı otobüslerde, Ertaş'ın en çok akıllarda kalan türkü sözlerinden alıntılar yer alıyor.Şehrin hem Avrupa hem Anadolu yakasında yolcu taşıyan Neşet Ertaş tasarımlı otobüsler, 1 hafta boyunca İstanbullulara hizmet verecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20221221/neset-ertas-filmi-yapimcisinin-mahkeme-kararina-itirazi-reddedildi-1064817085.html
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türkiye, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), iett, istanbul elektrik tramvay ve tünel işletmeleri (iett), neşet ertaş
türkiye, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), iett, istanbul elektrik tramvay ve tünel işletmeleri (iett), neşet ertaş
İETT, halk ozanı Neşet Ertaş'ı vefatının 12. yılında anıyor: 1 hafta boyunca hizmet verecek
İstanbul'un ulaşım ağı İETT, vefatının 12. yılında, 'Bozkırın Tezenesi' olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş'ı, tasarlanan özel otobüs ile yad edecek.
Bugün İstanbul trafiğine çıkan Neşet Ertaş tasarımlı otobüslerde, Ertaş'ın en çok akıllarda kalan türkü sözlerinden alıntılar yer alıyor.
Şehrin hem Avrupa hem Anadolu yakasında yolcu taşıyan Neşet Ertaş tasarımlı otobüsler, 1 hafta boyunca İstanbullulara hizmet verecek.