İETT, halk ozanı Neşet Ertaş'ı vefatının 12. yılında anıyor: 1 hafta boyunca hizmet verecek

© AA / İBB İstanbul'un ulaşım ağı İETT, vefatının 12. yılında, "Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş'ı, tasarlanan özel otobüs ile yad ediyor. Şehrin hem Avrupa hem Anadolu yakasında yolcu taşıyan Neşet Ertaş tasarımlı otobüsler, 1 hafta boyunca İstanbullulara hizmet verecek