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Arketipler ve imgeler: Kişinin kurumsal perspektifte kendisini keşfetmesi

Arketipler ve imgeler: Kişinin kurumsal perspektifte kendisini keşfetmesi

Sputnik Türkiye

Erdal Kaplanseren'in stüdyo konuğu Kurumsal Eğitmen ve “Kendimi Buldum - Arketiplerle Dönüşüm” kitabının yazarı Selmin Gök, kişinin kurumsal perspektifte... 25.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-25T15:04+0300

2024-09-25T15:04+0300

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Kurumsal eğitmen Selmin Gök, Carl Gustav Jung ekolünün ortaya koyduğu arketiplerin, kişinin kendini keşfetmesinde ve bunu kurumsal hayata uyarlamasında önemli bir rol oynadığını belirtti.Arketiplerin atalardan miras kaldığını ve imgelerle doğrudan ilintili olduğunu kaydeden Gök, insanların kendi bilinçleri kadar bir de kolektif bilinçdışına sahip olduğunu ifade etti. Toplumsal olarak hafızada bulunan bu kolektif bilinçdışındaki imgelerin, aslında insanın zaten içinde bulunan arketipler olduğunu dile getiren Selmin Gök, arketiplerin tek bir yanının ağır basması durumunda olumlu katkının yüksek olmayacağını söyledi. Selmin Gök’e göre arketipler arasında işbirliği ve arketiplerin dengeli olarak öne çıkartılması, bireye en çok katkıyı sağlayacak yöntem.Kuşaklar arasında kimi farklılıklar olsa da arketiplerin aynı olduğunun altını çizen Selmin Gök, yine de bazı jenerasyonlarda kimi arketiplerin daha sık görülebildiğini ve daha çok öne çıkabildiğini vurguladı.

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2024

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