https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/1088430806.html
Arketipler ve imgeler: Kişinin kurumsal perspektifte kendisini keşfetmesi
Arketipler ve imgeler: Kişinin kurumsal perspektifte kendisini keşfetmesi
Sputnik Türkiye
Erdal Kaplanseren'in stüdyo konuğu Kurumsal Eğitmen ve “Kendimi Buldum - Arketiplerle Dönüşüm” kitabının yazarı Selmin Gök, kişinin kurumsal perspektifte... 25.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-25T15:04+0300
2024-09-25T15:04+0300
2024-09-27T10:34+0300
ekonomi panorama
radyo
radyo
radyo sputnik
psikiyatri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1a/1088455954_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_1885e295e40b61918390addec22d0848.jpg
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
Sputnik Türkiye
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
Kurumsal eğitmen Selmin Gök, Carl Gustav Jung ekolünün ortaya koyduğu arketiplerin, kişinin kendini keşfetmesinde ve bunu kurumsal hayata uyarlamasında önemli bir rol oynadığını belirtti.Arketiplerin atalardan miras kaldığını ve imgelerle doğrudan ilintili olduğunu kaydeden Gök, insanların kendi bilinçleri kadar bir de kolektif bilinçdışına sahip olduğunu ifade etti. Toplumsal olarak hafızada bulunan bu kolektif bilinçdışındaki imgelerin, aslında insanın zaten içinde bulunan arketipler olduğunu dile getiren Selmin Gök, arketiplerin tek bir yanının ağır basması durumunda olumlu katkının yüksek olmayacağını söyledi. Selmin Gök’e göre arketipler arasında işbirliği ve arketiplerin dengeli olarak öne çıkartılması, bireye en çok katkıyı sağlayacak yöntem.Kuşaklar arasında kimi farklılıklar olsa da arketiplerin aynı olduğunun altını çizen Selmin Gök, yine de bazı jenerasyonlarda kimi arketiplerin daha sık görülebildiğini ve daha çok öne çıkabildiğini vurguladı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Erdal Kaplanseren
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0c/07/1064297095_95:0:539:444_100x100_80_0_0_5e2c61fa252c6eb025b015dbf4f7b226.jpg
Erdal Kaplanseren
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0c/07/1064297095_95:0:539:444_100x100_80_0_0_5e2c61fa252c6eb025b015dbf4f7b226.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1a/1088455954_400:0:1600:900_1920x0_80_0_0_586adc2a2626a601a2ef358d5bd1abf8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Erdal Kaplanseren
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0c/07/1064297095_95:0:539:444_100x100_80_0_0_5e2c61fa252c6eb025b015dbf4f7b226.jpg
аудио, radyo, radyo, radyo sputnik, psikiyatri
аудио, radyo, radyo, radyo sputnik, psikiyatri
Arketipler ve imgeler: Kişinin kurumsal perspektifte kendisini keşfetmesi
15:04 25.09.2024 (güncellendi: 10:34 27.09.2024)
Erdal Kaplanseren'in stüdyo konuğu Kurumsal Eğitmen ve “Kendimi Buldum - Arketiplerle Dönüşüm” kitabının yazarı Selmin Gök, kişinin kurumsal perspektifte kendisini bulmasında arketiplerin, imgelerin ve sembollerin öneminden bahsetti.
Kurumsal eğitmen Selmin Gök, Carl Gustav Jung ekolünün ortaya koyduğu arketiplerin, kişinin kendini keşfetmesinde ve bunu kurumsal hayata uyarlamasında önemli bir rol oynadığını belirtti.
Arketiplerin atalardan miras kaldığını ve imgelerle doğrudan ilintili olduğunu kaydeden Gök, insanların kendi bilinçleri kadar bir de kolektif bilinçdışına sahip olduğunu ifade etti. Toplumsal olarak hafızada bulunan bu kolektif bilinçdışındaki imgelerin, aslında insanın zaten içinde bulunan arketipler olduğunu dile getiren Selmin Gök, arketiplerin tek bir yanının ağır basması durumunda olumlu katkının yüksek olmayacağını söyledi. Selmin Gök’e göre arketipler arasında işbirliği ve arketiplerin dengeli olarak öne çıkartılması, bireye en çok katkıyı sağlayacak yöntem.
Kuşaklar arasında kimi farklılıklar olsa da arketiplerin aynı olduğunun altını çizen Selmin Gök, yine de bazı jenerasyonlarda kimi arketiplerin daha sık görülebildiğini ve daha çok öne çıkabildiğini vurguladı.