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Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemin nabzını tutuyoruz.Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini Gün Ortası’nda konuşuyoruz.
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GSM operatörlerine yapılan zamlar cep yakıyor: 'Rekabet Kurumu'nun devreye girmesi lazım'
GSM operatörlerine yapılan zamlar cep yakıyor: 'Rekabet Kurumu'nun devreye girmesi lazım'
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GSM operatörlerinin müşterilerine yaptığı yüzde 300'e varan zamlara tepkiler sürüyor. Okan Aslan'ın konuğu olan Tüketici Birliği Derneği Antalya Şube Başkanı... 25.09.2024, Sputnik Türkiye
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GSM operatörlerine yapılan zamlar cep yakıyor: 'Rekabet Kurumu'nun devreye girmesi lazım'
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Okan Aslan'la Gün Ortası'nda bugünün konu başlıkları: Erdoğan BM Genel Kurulu'ndan seslendi TÜRK-İŞ'ten ülke genelinde ''Zordayız geçinemiyoruz'' eylemi İmamoğlu'ndan 'ahmak davası' açıklaması Deprem yardımlarını satışa çıkarmışlar GSM ve internet ücretleri cep yakıyor Yüzde 400’e varan zamlar nasıl belirleniyor? Günün öne çıkan haber başlıkları
GSM operatörlerinin sözleşmeleri sona eren müşterilerine yaptığı yüzde 300’e varan zamlar tepki topladı. Sosyal medyada konuya ilişkin “operatör soygunu”etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı, konu Meclis’e taşındı.Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan’ın konuğu olan Tüketici Birliği Derneği Antalya Şube Başkanı Mehmet Neşet Gündüz, konuya ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.Tüketici Birliği'ne gelen şikayetlerde en başta GSM operatörlerinin bulunduğunu söyleyen Mehmet Neşet Gündüz, şunları söyledi:'Rekabet Kurumu'nun devreye girmesi lazım'Bilişim Teknoloji Kurumu'nun (BTK) bu konuda düzenleme yetkisinin bulunduğunu belirten Gündüz, Rekabet Kurumu'nun da devreye girmesi gerektiğini ekledi:Vatandaşlar ne yapabilir?Boykot yoluna başvurmak istemediklerini söyleyen Gündüz, daha önce bu konuda adımlar atıp olumlu sonuçlar aldıklarını da açıkladı. GSM operatörlerini geri adım atmaya çağıran Gündüz, şöyle devam etti:
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gsm, gsm operatörleri, zam, tüketici birliği derneği, tüketici, rekabet kurumu, btk
gsm, gsm operatörleri, zam, tüketici birliği derneği, tüketici, rekabet kurumu, btk

GSM operatörlerine yapılan zamlar cep yakıyor: 'Rekabet Kurumu'nun devreye girmesi lazım'

12:05 25.09.2024 (güncellendi: 13:59 26.09.2024)
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
GSM operatörlerine yapılan zamlar cep yakıyor: 'Rekabet Kurumu'nun devreye girmesi lazım'
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GSM operatörlerinin müşterilerine yaptığı yüzde 300'e varan zamlara tepkiler sürüyor. Okan Aslan'ın konuğu olan Tüketici Birliği Derneği Antalya Şube Başkanı Mehmet Neşet Gündüz, konuyla ilgili olarak BTK ve Rekabet Kurumu'nu adım atmaya çağırdı.
GSM operatörlerinin sözleşmeleri sona eren müşterilerine yaptığı yüzde 300’e varan zamlar tepki topladı. Sosyal medyada konuya ilişkin “operatör soygunu”etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı, konu Meclis’e taşındı.
Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan’ın konuğu olan Tüketici Birliği Derneği Antalya Şube Başkanı Mehmet Neşet Gündüz, konuya ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.
Tüketici Birliği'ne gelen şikayetlerde en başta GSM operatörlerinin bulunduğunu söyleyen Mehmet Neşet Gündüz, şunları söyledi:
Dünyada ve ülkemizde bir pandemi süreci yaşandı, bunun akabinde de birçok sağlayıcı kuruluşlar ve firmalar sıkıntılar yaşadı. Bunlar zamanla aşıldı, fakat Türkiye’de nedense bunu bir türlü aşamıyoruz. Bu GSM operatörleri ne zaman patlayacak derken, hep gizli gizli zam yaptılar ve sonunda yüzde 300’e varan zammı patlattılar.

'Rekabet Kurumu'nun devreye girmesi lazım'

Bilişim Teknoloji Kurumu'nun (BTK) bu konuda düzenleme yetkisinin bulunduğunu belirten Gündüz, Rekabet Kurumu'nun da devreye girmesi gerektiğini ekledi:

BTK'nın özelliği telekomünikasyon sektörünü düzenleyip denetlemek. Yani fiyatları da artışları da denetleyebilir, iptal de edebilir. Bu kadar artış söz konusu değilken nasıl oluyor da 4-5 şirket aynı anda zam yapabiliyorlar? Burada Rekabet Kurumu’nun devreye girmesi lazım, 4054 sayılı kanuna göre. Bu ülkede enflasyona yüzde 40 diyorsak, yüzde 300-400 artışa BTK’nın kontrolünde olan bir yapıda nasıl müsaade ediliyor? Kirada da aynısını yaşadık, BTK müdahale etmeye başlayınca fiyatlarda durulmalar yaşandı. Bu bir fırsatçılıktır. Çünkü hükümet asgari ücrete temmuzda zam yapmadı. Burada aynen gıdada, kirada olduğu gibi bir fırsatçılık kopyası var. Burada önemli olan devletin sesi. Çünkü BTK bunu engelleyebilir. Rekabet Kurumu soruşturma açabilir. Hükümetlerin burada son derece önemli bir rolü var. Tüketici Evrensel Hukuku’nda 1. Madde, ‘Tüketicilerin temel ihtiyaçlarının karşılanması hakkı vardır’ diyor. Bizim Anayasa’mızda bunun karşılığında 5369 sayılı ‘Evrensel Hizmet Yasası’yla sınırlandırılmıştır.

Vatandaşlar ne yapabilir?

Boykot yoluna başvurmak istemediklerini söyleyen Gündüz, daha önce bu konuda adımlar atıp olumlu sonuçlar aldıklarını da açıkladı. GSM operatörlerini geri adım atmaya çağıran Gündüz, şöyle devam etti:
Bir gıda marketini ve akaryakıt istasyonunu boykot ettik, başarılı olduk. Bu konuda da eğer kendilerine çekidüzen vermezlerse biz diğer tüketici dernekleriyle beraber ortak bir görüş sağlar ve boykot ederiz. O zaman A firması rekabete uymak zorunda kalacak. Biz boykotu medeni bir çözüm olarak görmüyoruz ama bu konuda tüketiciyi daha fazla zorlamasınlar.
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