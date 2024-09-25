GSM operatörlerine yapılan zamlar cep yakıyor: 'Rekabet Kurumu'nun devreye girmesi lazım'

BTK'nın özelliği telekomünikasyon sektörünü düzenleyip denetlemek. Yani fiyatları da artışları da denetleyebilir, iptal de edebilir. Bu kadar artış söz konusu değilken nasıl oluyor da 4-5 şirket aynı anda zam yapabiliyorlar? Burada Rekabet Kurumu’nun devreye girmesi lazım, 4054 sayılı kanuna göre. Bu ülkede enflasyona yüzde 40 diyorsak, yüzde 300-400 artışa BTK’nın kontrolünde olan bir yapıda nasıl müsaade ediliyor? Kirada da aynısını yaşadık, BTK müdahale etmeye başlayınca fiyatlarda durulmalar yaşandı. Bu bir fırsatçılıktır. Çünkü hükümet asgari ücrete temmuzda zam yapmadı. Burada aynen gıdada, kirada olduğu gibi bir fırsatçılık kopyası var. Burada önemli olan devletin sesi. Çünkü BTK bunu engelleyebilir. Rekabet Kurumu soruşturma açabilir. Hükümetlerin burada son derece önemli bir rolü var. Tüketici Evrensel Hukuku’nda 1. Madde, ‘Tüketicilerin temel ihtiyaçlarının karşılanması hakkı vardır’ diyor. Bizim Anayasa’mızda bunun karşılığında 5369 sayılı ‘Evrensel Hizmet Yasası’yla sınırlandırılmıştır.