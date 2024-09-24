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Yargıtay'dan dikkat çeken karar: Sık sık iş seyahatine çıkan ve karısını götürmeyen kocayı 'kusurlu' buldu
Yargıtay'dan dikkat çeken karar: Sık sık iş seyahatine çıkan ve karısını götürmeyen kocayı 'kusurlu' buldu
Sputnik Türkiye
Yargıtay, bir boşanma davasında işi nedeniyle sık sık seyahate giden kocanın, eşini ve çocuklarını ilgisiz bırakmasını, özel günleri kutlamamasını ve... 24.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-24T12:11+0300
2024-09-24T12:11+0300
yaşam
yargıtay
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boşanma davası
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manevi tazminat
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Manisa'da karşılıklı açılan boşanma davasında kadın, işi nedeniyle sık sık yurt içi ve yurt dışına seyahatlere giden voleybol yöneticisi kocasının, kendisini ve çocuğunu ihmal ettiğini savundu.Karşılıklı tazminat istedilerKocasının ailesini ihmal ettiğini, kendisiyle sosyal ortamlara da girmediğini belirten kadın, boşanmanın yanı sıra 50 bin lira manevi tazminata hükmedilmesini istedi. Koca ise eşinin, küçük bir sorunda dahi evi terk etmeyi ve ortak yaşamı sonlandırmayı alışkanlık haline getirdiğini, ailesiyle görüşmeyip ortak konuta gelmelerini istemediğini öne sürdü. Eşinin kıskançlık nedeniyle evde sinir krizleri geçirdiğini, kendisine hakaret ettiğini de iddia eden koca, 20 bin lira manevi tazminat istedi.Yerel mahkeme iki tarafı da kusurlu bulduManisa 1. Aile Mahkemesi, işi nedeniyle eşini ve çocuğunu ilgisiz bırakan, yurt içi ve yurt dışı seyahatlerine nadiren eşini götüren ve özel kutlamalarda eşini yalnız bırakan kocayı, ağır kusurlu buldu.Mahkeme, kadını da eşinin işi ve çevreden duyduğu dedikodular nedeniyle kıskançlık yapması, hakaret içeren, eşini evde istemediğine dair mesajlar atması ve geçerli bir sebebi bulunmamasına rağmen eşinin ailesiyle uzun süredir görüşmemesi nedeniyle kusurlu saydı.Boşanmaya sebebiyet veren olaylarda kadının hafif, erkeğin ağır kusurlu olduğuna karar veren mahkeme, boşanma sebebiyle kişilik hakları saldırıya uğrayan kadın yararına aylık 2 bin 500 lira tedbir ve yoksulluk nafakası ile 50 bin lira manevi tazminata hükmetti.Yargıtay son noktayı koyduTarafların itiraz etmesi üzerine dosyaya bakan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararının usul ve kanuna uygun olduğu gerekçesiyle istinaf başvurusunu esastan reddetti.Temyiz edilen davada nihai kararı veren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi de kocayı ağır kusurlu sayan yerel mahkeme kararını onadı.
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yargıtay, boşanma, boşanma davası, nafaka, tazminat, manevi tazminat
yargıtay, boşanma, boşanma davası, nafaka, tazminat, manevi tazminat

Yargıtay'dan dikkat çeken karar: Sık sık iş seyahatine çıkan ve karısını götürmeyen kocayı 'kusurlu' buldu

12:11 24.09.2024
© AAEvlilik yüzüğü
Evlilik yüzüğü - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2024
© AA
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Yargıtay, bir boşanma davasında işi nedeniyle sık sık seyahate giden kocanın, eşini ve çocuklarını ilgisiz bırakmasını, özel günleri kutlamamasını ve seyahatlerine nadiren eşini götürmesini kusur sayan yerel mahkemenin kararını onadı.
Manisa'da karşılıklı açılan boşanma davasında kadın, işi nedeniyle sık sık yurt içi ve yurt dışına seyahatlere giden voleybol yöneticisi kocasının, kendisini ve çocuğunu ihmal ettiğini savundu.

Karşılıklı tazminat istediler

Kocasının ailesini ihmal ettiğini, kendisiyle sosyal ortamlara da girmediğini belirten kadın, boşanmanın yanı sıra 50 bin lira manevi tazminata hükmedilmesini istedi. Koca ise eşinin, küçük bir sorunda dahi evi terk etmeyi ve ortak yaşamı sonlandırmayı alışkanlık haline getirdiğini, ailesiyle görüşmeyip ortak konuta gelmelerini istemediğini öne sürdü. Eşinin kıskançlık nedeniyle evde sinir krizleri geçirdiğini, kendisine hakaret ettiğini de iddia eden koca, 20 bin lira manevi tazminat istedi.

Yerel mahkeme iki tarafı da kusurlu buldu

Manisa 1. Aile Mahkemesi, işi nedeniyle eşini ve çocuğunu ilgisiz bırakan, yurt içi ve yurt dışı seyahatlerine nadiren eşini götüren ve özel kutlamalarda eşini yalnız bırakan kocayı, ağır kusurlu buldu.
Mahkeme, kadını da eşinin işi ve çevreden duyduğu dedikodular nedeniyle kıskançlık yapması, hakaret içeren, eşini evde istemediğine dair mesajlar atması ve geçerli bir sebebi bulunmamasına rağmen eşinin ailesiyle uzun süredir görüşmemesi nedeniyle kusurlu saydı.
Boşanmaya sebebiyet veren olaylarda kadının hafif, erkeğin ağır kusurlu olduğuna karar veren mahkeme, boşanma sebebiyle kişilik hakları saldırıya uğrayan kadın yararına aylık 2 bin 500 lira tedbir ve yoksulluk nafakası ile 50 bin lira manevi tazminata hükmetti.

Yargıtay son noktayı koydu

Tarafların itiraz etmesi üzerine dosyaya bakan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararının usul ve kanuna uygun olduğu gerekçesiyle istinaf başvurusunu esastan reddetti.
Temyiz edilen davada nihai kararı veren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi de kocayı ağır kusurlu sayan yerel mahkeme kararını onadı.
Yargıtay - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2024
TÜRKİYE
Yargıtay kararı: Yeni eşi, ölen eşle kıyaslamak boşanma nedeni
18 Haziran , 22:28
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