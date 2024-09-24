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'Örümcek Adam' Türkiye'yi geziyor: 'Burdur Gölü kurumasın'
'Örümcek Adam' Türkiye'yi geziyor: 'Burdur Gölü kurumasın'
Sputnik Türkiye
'Örümcek Adam' kostümü ile Türkiye'yi gezme hayali olan kişi, kuruma tehditi altındaki Burdur gölüne dikkat çekti. 24.09.2024, Sputnik Türkiye
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фото, örümcek adam, türkiye, burdur, burdur gölü, fotoğraf
фото, örümcek adam, türkiye, burdur, burdur gölü, fotoğraf

'Örümcek Adam' Türkiye'yi geziyor: 'Burdur Gölü kurumasın'

03:09 24.09.2024 (güncellendi: 03:10 24.09.2024)
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'Örümcek Adam' kostümü ile Türkiye'yi gezme hayali olan kişi, kuruma tehditi altındaki Burdur gölüne dikkat çekti.
© AA / Bilal Altıok

Salih Ayaz Koç, 'Örümcek Adam' kostümüyle Türkiye'yi gezme hayalini gerçekleştirmek için yola çıktı ve Burdur'a ulaştı.

Salih Ayaz Koç, &#x27;Örümcek Adam&#x27; kostümüyle Türkiye&#x27;yi gezme hayalini gerçekleştirmek için yola çıktı ve Burdur&#x27;a ulaştı. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Bilal Altıok

Salih Ayaz Koç, 'Örümcek Adam' kostümüyle Türkiye'yi gezme hayalini gerçekleştirmek için yola çıktı ve Burdur'a ulaştı.

© AA / Bilal Altıok

6 Şubat depremlerinin ardından deprem bölgelerine giderek çocuklara ücretsiz gösteriler sunan Koç, Burdur'da vatandaşlarla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

6 Şubat depremlerinin ardından deprem bölgelerine giderek çocuklara ücretsiz gösteriler sunan Koç, Burdur&#x27;da vatandaşlarla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Bilal Altıok

6 Şubat depremlerinin ardından deprem bölgelerine giderek çocuklara ücretsiz gösteriler sunan Koç, Burdur'da vatandaşlarla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

© AA

Kuruma tehdidi altındaki Burdur Gölü'nün kıyısına giden Koç, gölün durumuna üzüldüğünü belirterek 'göl kurumasın"' mesajı verdi.

Kuruma tehdidi altındaki Burdur Gölü&#x27;nün kıyısına giden Koç, gölün durumuna üzüldüğünü belirterek &#x27;göl kurumasın&quot;&#x27; mesajı verdi. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA

Kuruma tehdidi altındaki Burdur Gölü'nün kıyısına giden Koç, gölün durumuna üzüldüğünü belirterek 'göl kurumasın"' mesajı verdi.

© AA / Bilal Altıok

Burdur'da Cumhuriyet Meydanı'nın yanı sıra tarihi Ulu Cami ve saat kulesini de gezerek kostümüyle gösteri sergiledi.

Burdur&#x27;da Cumhuriyet Meydanı&#x27;nın yanı sıra tarihi Ulu Cami ve saat kulesini de gezerek kostümüyle gösteri sergiledi. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Bilal Altıok

Burdur'da Cumhuriyet Meydanı'nın yanı sıra tarihi Ulu Cami ve saat kulesini de gezerek kostümüyle gösteri sergiledi.

© AA / Bilal Altıok

Yolculuğunu otostopla yaptığını kaydeden Koç, "Örümcek adamı yolda gören çoğu sürücü alıyor, artık beni tanıyorlar. Bezen yolda kuyruk oluşuyor, 'Örümcek adam gel bizim aracımıza bin.' diyorlar. Kostümüm biraz eskidi, iş insanları ve hayırseverlerden destek istiyorum" diye konuştu.

Yolculuğunu otostopla yaptığını kaydeden Koç, &quot;Örümcek adamı yolda gören çoğu sürücü alıyor, artık beni tanıyorlar. Bezen yolda kuyruk oluşuyor, &#x27;Örümcek adam gel bizim aracımıza bin.&#x27; diyorlar. Kostümüm biraz eskidi, iş insanları ve hayırseverlerden destek istiyorum&quot; diye konuştu. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Bilal Altıok

Yolculuğunu otostopla yaptığını kaydeden Koç, "Örümcek adamı yolda gören çoğu sürücü alıyor, artık beni tanıyorlar. Bezen yolda kuyruk oluşuyor, 'Örümcek adam gel bizim aracımıza bin.' diyorlar. Kostümüm biraz eskidi, iş insanları ve hayırseverlerden destek istiyorum" diye konuştu.

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