'Örümcek Adam' Türkiye'yi geziyor: 'Burdur Gölü kurumasın'

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Yolculuğunu otostopla yaptığını kaydeden Koç, "Örümcek adamı yolda gören çoğu sürücü alıyor, artık beni tanıyorlar. Bezen yolda kuyruk oluşuyor, 'Örümcek adam gel bizim aracımıza bin.' diyorlar. Kostümüm biraz eskidi, iş insanları ve hayırseverlerden destek istiyorum" diye konuştu.