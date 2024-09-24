'Örümcek Adam' Türkiye'yi geziyor: 'Burdur Gölü kurumasın'

Salih Ayaz Koç, 'Örümcek Adam' kostümüyle Türkiye'yi gezme hayalini gerçekleştirmek için yola çıktı ve Burdur'a ulaştı.
Salih Ayaz Koç, 'Örümcek Adam' kostümüyle Türkiye'yi gezme hayalini gerçekleştirmek için yola çıktı ve Burdur'a ulaştı.
6 Şubat depremlerinin ardından deprem bölgelerine giderek çocuklara ücretsiz gösteriler sunan Koç, Burdur'da vatandaşlarla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.
6 Şubat depremlerinin ardından deprem bölgelerine giderek çocuklara ücretsiz gösteriler sunan Koç, Burdur'da vatandaşlarla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.
Kuruma tehdidi altındaki Burdur Gölü'nün kıyısına giden Koç, gölün durumuna üzüldüğünü belirterek 'göl kurumasın"' mesajı verdi.
Kuruma tehdidi altındaki Burdur Gölü'nün kıyısına giden Koç, gölün durumuna üzüldüğünü belirterek 'göl kurumasın"' mesajı verdi.
Burdur'da Cumhuriyet Meydanı'nın yanı sıra tarihi Ulu Cami ve saat kulesini de gezerek kostümüyle gösteri sergiledi.
Burdur'da Cumhuriyet Meydanı'nın yanı sıra tarihi Ulu Cami ve saat kulesini de gezerek kostümüyle gösteri sergiledi.
Yolculuğunu otostopla yaptığını kaydeden Koç, "Örümcek adamı yolda gören çoğu sürücü alıyor, artık beni tanıyorlar. Bezen yolda kuyruk oluşuyor, 'Örümcek adam gel bizim aracımıza bin.' diyorlar. Kostümüm biraz eskidi, iş insanları ve hayırseverlerden destek istiyorum" diye konuştu.
Yolculuğunu otostopla yaptığını kaydeden Koç, "Örümcek adamı yolda gören çoğu sürücü alıyor, artık beni tanıyorlar. Bezen yolda kuyruk oluşuyor, 'Örümcek adam gel bizim aracımıza bin.' diyorlar. Kostümüm biraz eskidi, iş insanları ve hayırseverlerden destek istiyorum" diye konuştu.