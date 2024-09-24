Dijital ekranlı kamyonetler New York'ta: 'Dünya beşten büyüktür'
© AA / İletişim BaşkanlığıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM’de reform çağrısı olan “Dünya Beşten Büyüktür” sözü New York sokaklarında görüldü. Times Meydanı gibi şehrin en kalabalık ve önemli noktalarında yan panellerinde “Dünya Beşten Büyüktür”, ''Türkiye: İnsani Yardım Ve Sürdürülebilir Kalkınmanın Adresi'', ''Adil Bir Dünya İçin Reforme Edilmiş Birleşmiş Milletler '' şeklinde İngilizce ifadelerin yer aldığı dijital ekranlı kamyonetler dolaştırıldı.
© AA / İletişim Başkanlığı
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New York'ta, Times Meydanı gibi kalabalık bölgelere dijital ekranlı kamyonetler yerleştirildi. Yerleştirilen kamyonetlerde "Dünya beşten büyüktür" gibi pek çok ifade yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM’de reform çağrısı olan “Dünya beşten büyüktür” sözü New York sokaklarında görüldü.
Şehrin en kalabalık noktalarına yerleştirilen dijital ekranlı kamyonetlerde, “Dünya beşten büyüktür”, ''Türkiye: İnsani yardım ve sürdürülebilir kalkınmanın adresi'', ''Adil bir dünya için reforme edilmiş Birleşmiş Milletler '' şeklinde İngilizce ifadeler yer aldı
© AA / İletişim BaşkanlığıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM’de reform çağrısı olan “Dünya Beşten Büyüktür” sözü New York sokaklarında görüldü. Times Meydanı gibi şehrin en kalabalık ve önemli noktalarında yan panellerinde “Dünya Beşten Büyüktür”, ''Türkiye: İnsani Yardım Ve Sürdürülebilir Kalkınmanın Adresi'', ''Adil Bir Dünya İçin Reforme Edilmiş Birleşmiş Milletler '' şeklinde İngilizce ifadelerin yer aldığı dijital ekranlı kamyonetler dolaştırıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM’de reform çağrısı olan “Dünya Beşten Büyüktür” sözü New York sokaklarında görüldü. Times Meydanı gibi şehrin en kalabalık ve önemli noktalarında yan panellerinde “Dünya Beşten Büyüktür”, ''Türkiye: İnsani Yardım Ve Sürdürülebilir Kalkınmanın Adresi'', ''Adil Bir Dünya İçin Reforme Edilmiş Birleşmiş Milletler '' şeklinde İngilizce ifadelerin yer aldığı dijital ekranlı kamyonetler dolaştırıldı.
© AA / İletişim Başkanlığı
© AA / İletişim BaşkanlığıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM’de reform çağrısı olan “Dünya Beşten Büyüktür” sözü New York sokaklarında görüldü. Times Meydanı gibi şehrin en kalabalık ve önemli noktalarında yan panellerinde “Dünya Beşten Büyüktür”, ''Türkiye: İnsani Yardım Ve Sürdürülebilir Kalkınmanın Adresi'', ''Adil Bir Dünya İçin Reforme Edilmiş Birleşmiş Milletler '' şeklinde İngilizce ifadelerin yer aldığı dijital ekranlı kamyonetler dolaştırıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM’de reform çağrısı olan “Dünya Beşten Büyüktür” sözü New York sokaklarında görüldü. Times Meydanı gibi şehrin en kalabalık ve önemli noktalarında yan panellerinde “Dünya Beşten Büyüktür”, ''Türkiye: İnsani Yardım Ve Sürdürülebilir Kalkınmanın Adresi'', ''Adil Bir Dünya İçin Reforme Edilmiş Birleşmiş Milletler '' şeklinde İngilizce ifadelerin yer aldığı dijital ekranlı kamyonetler dolaştırıldı.
© AA / İletişim Başkanlığı