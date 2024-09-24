https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/dijital-ekranli-kamyonetler-new-yorkta-dunya-besten-buyuktur-1088358564.html

Dijital ekranlı kamyonetler New York'ta: 'Dünya beşten büyüktür'

Dijital ekranlı kamyonetler New York'ta: 'Dünya beşten büyüktür'

Sputnik Türkiye

New York'ta, Times Meydanı gibi kalabalık bölgelere dijital ekranlı kamyonetler yerleştirildi. Yerleştirilen kamyonetlerde "Dünya beşten büyüktür" gibi pek çok... 24.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-24T01:28+0300

2024-09-24T01:28+0300

2024-09-24T01:28+0300

dünya

recep tayyip erdoğan

amerika

new york

birleşmiş milletler (bm)

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM’de reform çağrısı olan “Dünya beşten büyüktür” sözü New York sokaklarında görüldü.Şehrin en kalabalık noktalarına yerleştirilen dijital ekranlı kamyonetlerde, “Dünya beşten büyüktür”, ''Türkiye: İnsani yardım ve sürdürülebilir kalkınmanın adresi'', ''Adil bir dünya için reforme edilmiş Birleşmiş Milletler '' şeklinde İngilizce ifadeler yer aldı

amerika

new york

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, amerika, new york, birleşmiş milletler (bm)