https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/ukrayna-ordusu-sivilleri-hedef-aldi-1i-cocuk-3-olu-1088346388.html
Ukrayna ordusu sivilleri hedef aldı: 1'i çocuk 3 ölü
Ukrayna ordusu sivilleri hedef aldı: 1'i çocuk 3 ölü
Sputnik Türkiye
Çatışmaların başından beri ayrım gözetmeksizin saldırılar düzenleyen Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya sınırındaki bölgelerde yaşayan sivilleri vurmaya devam... 23.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-23T17:23+0300
2024-09-23T17:23+0300
2024-09-23T17:23+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
belgorod
vyaçeslav gladkov
ukrayna
ukrayna silahlı kuvvetleri
ukrayna krizi
ukrayna ordusu
sivil can kaybı
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Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun Belgorod Bölgesi'nin Şebekino kentine bağlı Arhangelskoye köyüne düzenlediği saldırı düzenlediğini duyurdu.Saldırıda 1'i çocuk 3 sivilin hayatını kaybettiğini belirten Gladkov, 1'i çocuk 2 sivilin de yaralandığını bildirdi.Yaralıların hastaneye nakledildiğini belirten Gladkov, acil durum ekiplerinin saldırıda hedef alınan noktada çalışma yürüttüğünü kaydetti.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sivil hedeflere yönelik saldırılarına yanıt olarak, Rus ordusu düzenli olarak askeri personel, teçhizat ve yabancı paralı askerlerin bulunduğu alanların yanı sıra Ukrayna altyapısına (enerji, savunma sanayii, askeri komuta ve iletişim tesisleri) saldırılar gerçekleştiriyor.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun sivil konutları ve sosyal kuruluş binalarını hedef almadığını defalarca vurgulamıştı.
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rusya, rusya savunma bakanlığı, belgorod, vyaçeslav gladkov, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, sivil can kaybı, sivil kayıp, sivil ölümü, rus ordusu, rusya ordusu, dmitriy peskov
Ukrayna ordusu sivilleri hedef aldı: 1'i çocuk 3 ölü
Çatışmaların başından beri ayrım gözetmeksizin saldırılar düzenleyen Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya sınırındaki bölgelerde yaşayan sivilleri vurmaya devam ediyor.
Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun Belgorod Bölgesi'nin Şebekino kentine bağlı Arhangelskoye köyüne düzenlediği saldırı düzenlediğini duyurdu.
Saldırıda 1'i çocuk 3 sivilin hayatını kaybettiğini belirten Gladkov, 1'i çocuk 2 sivilin de yaralandığını bildirdi.
Yaralıların hastaneye nakledildiğini belirten Gladkov, acil durum ekiplerinin saldırıda hedef alınan noktada çalışma yürüttüğünü kaydetti.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sivil hedeflere yönelik saldırılarına yanıt olarak, Rus ordusu düzenli olarak askeri personel, teçhizat ve yabancı paralı askerlerin bulunduğu alanların yanı sıra Ukrayna altyapısına (enerji, savunma sanayii, askeri komuta ve iletişim tesisleri) saldırılar gerçekleştiriyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun sivil konutları ve sosyal kuruluş binalarını hedef almadığını defalarca vurgulamıştı.