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Ukrayna ordusu sivilleri hedef aldı: 1'i çocuk 3 ölü

Ukrayna ordusu sivilleri hedef aldı: 1'i çocuk 3 ölü

Sputnik Türkiye

Çatışmaların başından beri ayrım gözetmeksizin saldırılar düzenleyen Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya sınırındaki bölgelerde yaşayan sivilleri vurmaya devam... 23.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-23T17:23+0300

2024-09-23T17:23+0300

2024-09-23T17:23+0300

ukrayna krizi

rusya

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ukrayna silahlı kuvvetleri

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Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun Belgorod Bölgesi'nin Şebekino kentine bağlı Arhangelskoye köyüne düzenlediği saldırı düzenlediğini duyurdu.Saldırıda 1'i çocuk 3 sivilin hayatını kaybettiğini belirten Gladkov, 1'i çocuk 2 sivilin de yaralandığını bildirdi.Yaralıların hastaneye nakledildiğini belirten Gladkov, acil durum ekiplerinin saldırıda hedef alınan noktada çalışma yürüttüğünü kaydetti.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sivil hedeflere yönelik saldırılarına yanıt olarak, Rus ordusu düzenli olarak askeri personel, teçhizat ve yabancı paralı askerlerin bulunduğu alanların yanı sıra Ukrayna altyapısına (enerji, savunma sanayii, askeri komuta ve iletişim tesisleri) saldırılar gerçekleştiriyor.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun sivil konutları ve sosyal kuruluş binalarını hedef almadığını defalarca vurgulamıştı.

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