https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/soyuz-ms-25-uc-murettebatiyla-dunyaya-dogru-yola-cikti-1088336544.html

Soyuz MS-25, üç mürettebatıyla atmosfere girdi

Soyuz MS-25, üç mürettebatıyla atmosfere girdi

Sputnik Türkiye

Soyuz MS-25 mekiği ve üç kişilik ekibi, bugün Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (ISS) başarıyla ayrılarak Dünya’ya doğru yola çıkmıştı. Soyuz, başarıyla... 23.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-23T14:49+0300

2024-09-23T14:49+0300

2024-09-23T14:51+0300

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NASA astronutu Tracy C. Dyson ile Roscosmos kozmonotları Oleg Kononenko veNikolai Chub’ı taşıyan Soyuz MS-25, bugün ISS’ten başarıyla ayrıldı. Programa göre sorunsuz ilerleyen Soyuz, Kazakistan'a inmek üzere atmosfere giriş yaptı. Kononenko ve Chub, 374 günle rekor kırdıSoyuz MS-25 komutanı Kononenko ve Chub, istasyonda 374 gün geçirerek ISS'de kalma rekorlarını kırdı. 371 günlük önceki rekor, Eylül 2022'den Eylül 2023'e kadar ISS'de bulunan NASA'nın Frank Rubio ve kozmonotlar Sergei Prokopyev ve Dmitry Petelin tarafından kırılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/cin-disisleri-bakanligi-abd-cini-cevreleme-saplantisindan-vazgecmeli-1088335809.html

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soyuz, soyuz-ms, uluslararası uzay istasyonu (iss), baykonur uzay üssü, kazakistan, roscosmos, nasa