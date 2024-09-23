https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/gece-muzeciligi-konserlerinin-ilki-efes-antik-kentinde-duzenlendi--1088342248.html
Gece Müzeciliği konserlerinin ilki Efes Antik Kenti'nde düzenlendi
Gece Müzeciliği konserlerinin ilki Efes Antik Kenti'nde düzenlendi
Sputnik Türkiye
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce düzenlenen Gece Müzeciliği Konser Serisi'nin ilki, Efes Antik Kenti'nde sanatseverlerle buluştu. 23.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-23T16:25+0300
2024-09-23T16:25+0300
2024-09-23T16:25+0300
efes
efes antik kenti
efes harabeleri
efes antik kenti
izmir büyükşehir belediye başkanlığı
aydın
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efes harabeleri
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Gece Müzeciliği konserlerinin ilki Efes Antik Kenti'nde düzenlendi
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce düzenlenen Gece Müzeciliği Konser Serisi'nin ilki, Efes Antik Kenti'nde sanatseverlerle buluştu.
© Mahmut Serdar Alakuş
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce düzenlenen Gece Müzeciliği Konser Serisi'nin ilki, Efes Antik Kenti'nde sanatseverlerle buluştu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce düzenlenen Gece Müzeciliği Konser Serisi'nin ilki, Efes Antik Kenti'nde sanatseverlerle buluştu.
© Mahmut Serdar Alakuş
Celsus Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen konserde İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, solist olarak barok müziğin başarılı keman sanatçılarından Andres Gabetta ile sahne aldı.
Celsus Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen konserde İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, solist olarak barok müziğin başarılı keman sanatçılarından Andres Gabetta ile sahne aldı.
© Mahmut Serdar Alakuş
Konserde ayrıca barok dönemin sevilen bestecilerinden Antonio Vivaldi'nin "Mevsimler" başlıklı keman konçertosu beğeniye sunuldu.
Konserde ayrıca barok dönemin sevilen bestecilerinden Antonio Vivaldi'nin "Mevsimler" başlıklı keman konçertosu beğeniye sunuldu.
© Mahmut Serdar Alakuş
Yazın sıcak hava nedeniyle başlayan Efes gece müzeciliği saat 10.30'a kadar sürüyor.
Yazın sıcak hava nedeniyle başlayan Efes gece müzeciliği saat 10.30'a kadar sürüyor.
© Mahmut Serdar Alakuş
Yaz boyunca da birçok etkinliğin düzenlendiği Efes, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.
Yaz boyunca da birçok etkinliğin düzenlendiği Efes, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.