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Gece Müzeciliği konserlerinin ilki Efes Antik Kenti'nde düzenlendi
Gece Müzeciliği konserlerinin ilki Efes Antik Kenti'nde düzenlendi
Sputnik Türkiye
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce düzenlenen Gece Müzeciliği Konser Serisi'nin ilki, Efes Antik Kenti'nde sanatseverlerle buluştu. 23.09.2024, Sputnik Türkiye
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efes, efes antik kenti, efes harabeleri, efes antik kenti, izmir büyükşehir belediye başkanlığı, aydın, konser, фото
efes, efes antik kenti, efes harabeleri, efes antik kenti, izmir büyükşehir belediye başkanlığı, aydın, konser, фото

Gece Müzeciliği konserlerinin ilki Efes Antik Kenti'nde düzenlendi

16:25 23.09.2024
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce düzenlenen Gece Müzeciliği Konser Serisi'nin ilki, Efes Antik Kenti'nde sanatseverlerle buluştu.
© Mahmut Serdar Alakuş

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce düzenlenen Gece Müzeciliği Konser Serisi'nin ilki, Efes Antik Kenti'nde sanatseverlerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce düzenlenen Gece Müzeciliği Konser Serisi&#x27;nin ilki, Efes Antik Kenti&#x27;nde sanatseverlerle buluştu. - Sputnik Türkiye
1/5
© Mahmut Serdar Alakuş

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce düzenlenen Gece Müzeciliği Konser Serisi'nin ilki, Efes Antik Kenti'nde sanatseverlerle buluştu.

© Mahmut Serdar Alakuş

Celsus Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen konserde İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, solist olarak barok müziğin başarılı keman sanatçılarından Andres Gabetta ile sahne aldı.

Celsus Kütüphanesi&#x27;nde gerçekleştirilen konserde İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, solist olarak barok müziğin başarılı keman sanatçılarından Andres Gabetta ile sahne aldı. - Sputnik Türkiye
2/5
© Mahmut Serdar Alakuş

Celsus Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen konserde İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, solist olarak barok müziğin başarılı keman sanatçılarından Andres Gabetta ile sahne aldı.

© Mahmut Serdar Alakuş

Konserde ayrıca barok dönemin sevilen bestecilerinden Antonio Vivaldi'nin "Mevsimler" başlıklı keman konçertosu beğeniye sunuldu.

Konserde ayrıca barok dönemin sevilen bestecilerinden Antonio Vivaldi&#x27;nin &quot;Mevsimler&quot; başlıklı keman konçertosu beğeniye sunuldu. - Sputnik Türkiye
3/5
© Mahmut Serdar Alakuş

Konserde ayrıca barok dönemin sevilen bestecilerinden Antonio Vivaldi'nin "Mevsimler" başlıklı keman konçertosu beğeniye sunuldu.

© Mahmut Serdar Alakuş

Yazın sıcak hava nedeniyle başlayan Efes gece müzeciliği saat 10.30'a kadar sürüyor.

Yazın sıcak hava nedeniyle başlayan Efes gece müzeciliği saat 10.30&#x27;a kadar sürüyor. - Sputnik Türkiye
4/5
© Mahmut Serdar Alakuş

Yazın sıcak hava nedeniyle başlayan Efes gece müzeciliği saat 10.30'a kadar sürüyor.

© Mahmut Serdar Alakuş

Yaz boyunca da birçok etkinliğin düzenlendiği Efes, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Yaz boyunca da birçok etkinliğin düzenlendiği Efes, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. - Sputnik Türkiye
5/5
© Mahmut Serdar Alakuş

Yaz boyunca da birçok etkinliğin düzenlendiği Efes, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

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