Fatih Erbakan: Bir daha asla AK Parti'yle beraber olmayız, iktidarın uygulamalarını gören gençler ateist oluyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:01
22 dk
SESLİ HABER
Yakıt tasarrufunda dikkat edilmesi gereken 5 temel kural nedir?
09:48
4 dk
ÖZEL HABER
Instagram'ın patronu Mark Zuckerberg kimden özür dilemişti?
10:18
4 dk
SESLİ HABER
Gürcü siyasteçi: 2008'de savaşı dış talimatla başlattılar
10:40
1 dk
SESLİ HABER
Araştırmaya göre göz renginiz, sağlığınız ve kişiliğiniz üzerinde rol oynuyor
10:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
SESLİ HABER
Genel Sağlık Sigortası prim borcu için yapılması gerekenler
11:09
1 dk
ÖZEL HABER
Gülen’in ‘oğlu’ Avustralya turunda: FETÖ okulunda ölen öğrenciyi hatırlamadılar
11:21
6 dk
ÖZEL HABER
Instagram ve Facebook kişisel verileri nasıl sattı?
11:35
2 dk
MODERN HALK OZANI
Barış Manço ile arasını açan kadın kimdi?
11:46
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
SESLİ HABER
Sekiz ayda nüfusun iki katı yolcu taşındı
12:20
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:04
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:04
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:04
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
‘Meta’nın Türkiye temsilcisi yargıçlara hesap vermeli’
18:21
2 dk
SESLİ HABER
'Kara liste' gün geçtikçe kabarıyor: Kara liste nedir? Kimler kara listeye alınır?
19:05
5 dk
SESLİ HABER
Küresel ısınma kapımızda
19:44
2 dk
SESLİ HABER
Bilal Erdoğan: EYT Büyük bir felaketti, kandırıldık
20:41
1 dk
ÖZEL HABER
Instagram ve Facebook, Gazze'deki katliamı nasıl örttü?
21:32
5 dk
SESLİ HABER
Küresel ısınma kapımızda
22:38
2 dk
SESLİ HABER
Fransa’da PKK propagandası: Fransız bakan cevap veremedi
23:04
1 dk
ÖZEL HABER
Instagram ve Facebook, Gazze'deki katliamı nasıl örttü?
23:28
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Türkiye'de demiryolu bağlantısı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Sayıştay'ın 2023 raporu
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Stüdyo konuğumuz müzisyen Bekir Ünlüataer
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türk şirketleri buluta çıkabilmek için Microsoft engeline takılıyor
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/fatih-erbakan-bir-daha-asla-ak-partiyle-braber-olmayiz-iktidarin-uygulamalarini-goren-gencler-1088322456.html
Fatih Erbakan: Bir daha asla AK Parti'yle beraber olmayız, iktidarın uygulamalarını gören gençler ateist oluyor
Fatih Erbakan: Bir daha asla AK Parti'yle beraber olmayız, iktidarın uygulamalarını gören gençler ateist oluyor
Sputnik Türkiye
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AK Parti'yi 'şekilci bir Müslümanlık' iddiası ile suçlayarak 'bir daha AK Parti ile beraber olmayız'... 23.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-23T11:03+0300
2024-09-23T11:07+0300
politika
fatih erbakan
yeniden refah partisi
islam
ateist
ak parti
cumhur ittifakı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/06/1079385850_0:89:3324:1959_1920x0_80_0_0_4d79b55610936f12a7051827401507c7.jpg
Yeniden Refah Partisi (YRP) lideri Fatih Erbakan, gündeme dair açıklamalar yaptı.T24'ten Cansu Çamlıbel'e konuşan Erbakan, “AK Parti’ninki şekilci bir Müslümanlık, ekonomi politikası adaletsiz paylaşıma dayalı" ifadesini kullanarak geçmişteki Başkanlık seçimlerinde ittifak oluşturduğu Cumhur İttifakı'na yönelik eleştiriler getirdi. 'Bir daha AK Parti ile asla'AK Parti ile Yeniden Refah Partisi'nin ittifakının bittiğini açıklayan Erbakan, "Evet, ittifak bitmiştir diyebiliriz. Çünkü bizim çok samimi yaklaşımımıza, fedakarlığımıza ve ortada milletin huzurunda imzalanan bir mutabakat olmasına rağmen bunların hepsi hiçe sayıldı. Bu da bizim güvenimizi tamamen sarstı. O nedenle de bundan sonrası için bir birliktelik olması ihtimalini görmüyoruz." diye konuştu.Din ve İmam Hatipler hakkında da yorumlar yapan YRF lideri, "Bugün maalesef iktidarın uygulamaları bizim dindar olmayan iktidarlar döneminde eleştirdiğimiz uygulamaların aynısı. Burada bir çarpıklık var. Bu görüntüyü gören genç insanlar İmam Hatip'te okuduğu halde deist olmaya karar veriyor, ateist olabiliyor. Veya başı örtülüyse başını açıyor. Şekilden ibaret bir anlayışla maalesef toplumun önüne çıkılmış, iktidar olunmuş. Ama asıl değerlerimiz, asıl savunduğumuz ilkeler uygulanmıyor, hayata geçirilmiyor. Dolayısıyla da maalesef gençler üzerinde ciddi olumsuz bir etkisi oluyor bu durumun" ifadelerini kullandı 'Artık Cumhurbaşkanı yoruldu, yaşlandı, yıprandı'AK Parti ve MHP'nin gündeminde olan anayasa değişikliği paketi üzerine de konuşan Erbakan, şunları söyledi: 'Erken seçim 2025 sonbaharında ya da 2026 ilkbaharında olmalı'CHP'nin erken seçim çağrısı ardından konuşan YRF Genel Başkanı, 2028'de gerçekleşmesi beklenen seçim için ise, "2026 yılının ilkbaharında veya 2025'in sonbaharında bir erken seçim olabilir. Bir, bir buçuk sene içerisinde bir erken seçimde bir değişim olmasının Türkiye'nin faydasına olacaktır. Milletin de beklentisi bu yönde." diye konuştu. 'Erdoğan bugün IMF’den alacağından daha çok borç alıyor'IMF konusunda da konuşan Erbakan, devletin 250 milyar dolar borcu olduğunu ve ekonominin git gide kötüye gittiğini belirtti. Erbakan, IMF'den alınan borcun arttığını da söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/erdogan-sangay-isbirligi-teskilati-brics-aseanla-diyalog-zemininizi-guclendirmekte-kararliyiz-1088317160.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/06/1079385850_297:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_9d0b655a260b472a834d4f5eed88a984.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fatih erbakan, yeniden refah partisi, islam, ateist, ak parti, cumhur ittifakı
fatih erbakan, yeniden refah partisi, islam, ateist, ak parti, cumhur ittifakı

Fatih Erbakan: Bir daha asla AK Parti'yle beraber olmayız, iktidarın uygulamalarını gören gençler ateist oluyor

11:03 23.09.2024 (güncellendi: 11:07 23.09.2024)
© AA / Didem MenteFatih Erbakan
Fatih Erbakan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2024
© AA / Didem Mente
Abone ol
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AK Parti'yi 'şekilci bir Müslümanlık' iddiası ile suçlayarak 'bir daha AK Parti ile beraber olmayız' açıklaması yaptı.
Yeniden Refah Partisi (YRP) lideri Fatih Erbakan, gündeme dair açıklamalar yaptı.
T24'ten Cansu Çamlıbel'e konuşan Erbakan, “AK Parti’ninki şekilci bir Müslümanlık, ekonomi politikası adaletsiz paylaşıma dayalı" ifadesini kullanarak geçmişteki Başkanlık seçimlerinde ittifak oluşturduğu Cumhur İttifakı'na yönelik eleştiriler getirdi.

'Bir daha AK Parti ile asla'

AK Parti ile Yeniden Refah Partisi'nin ittifakının bittiğini açıklayan Erbakan, "Evet, ittifak bitmiştir diyebiliriz. Çünkü bizim çok samimi yaklaşımımıza, fedakarlığımıza ve ortada milletin huzurunda imzalanan bir mutabakat olmasına rağmen bunların hepsi hiçe sayıldı. Bu da bizim güvenimizi tamamen sarstı. O nedenle de bundan sonrası için bir birliktelik olması ihtimalini görmüyoruz." diye konuştu.
Din ve İmam Hatipler hakkında da yorumlar yapan YRF lideri, "Bugün maalesef iktidarın uygulamaları bizim dindar olmayan iktidarlar döneminde eleştirdiğimiz uygulamaların aynısı. Burada bir çarpıklık var. Bu görüntüyü gören genç insanlar İmam Hatip'te okuduğu halde deist olmaya karar veriyor, ateist olabiliyor. Veya başı örtülüyse başını açıyor. Şekilden ibaret bir anlayışla maalesef toplumun önüne çıkılmış, iktidar olunmuş. Ama asıl değerlerimiz, asıl savunduğumuz ilkeler uygulanmıyor, hayata geçirilmiyor. Dolayısıyla da maalesef gençler üzerinde ciddi olumsuz bir etkisi oluyor bu durumun" ifadelerini kullandı

'Artık Cumhurbaşkanı yoruldu, yaşlandı, yıprandı'

AK Parti ve MHP'nin gündeminde olan anayasa değişikliği paketi üzerine de konuşan Erbakan, şunları söyledi:

Artık onlarla ortak bir noktada buluşmamız mümkün gözükmüyor. Bu söylediklerinizin benzeri, hatta daha geniş çaplı bir versiyonu zaten 14 Mayıs mutabakatında vardı. O mutabakattaki maddelerin bir tanesi bile uygulanmadığı gibi pek çoğunda tam aksi istikamette hareket ettiler. Durum buyken bizim artık güvenmemiz mümkün değil.

Bir de bizim Yeniden Refah Partisi olarak artık düşüncemiz şu; Türkiye'de bir değişim olması gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı yaşlandı, yoruldu, yıprandı. Kadrosu yıprandı, yoruldu. Metal yorgunluğu konusunu yıllar önce söylemişti, şimdi artık metaller çok daha fazla yoruldu. Artık aktörlerin değişmesi gerektiğine, iktidarın değişmesi gerektiğine inanıyoruz. Millete verebilecek herhangi bir şeyleri kalmadı. Son şanslarını da maalesef ellerinin tersiyle ittiler. Bizim yaptığımız fedakarlığı maalesef değerlendirmediler.

Bundan sonra artık bir fedakârlık daha yapmamız, tekrardan aynı masada onlarla oturmamız bizden beklenmemelidir. Perşembenin gelişi çarşambadan belli. Yaptıklarınız yapacaklarınızın teminatı. Dolayısıyla Türkiye'de artık mevcut iktidarla bir yere varılması mümkün değil. Bir değişim gerekiyor. Halk da artık aktörlerin de anlayışın da bu kadronun da değişmesi gerektiğini düşünüyor. 2028’e kadar ne milletin ne iktidarın dayanabileceğini düşünüyoruz.

'Erken seçim 2025 sonbaharında ya da 2026 ilkbaharında olmalı'

CHP'nin erken seçim çağrısı ardından konuşan YRF Genel Başkanı, 2028'de gerçekleşmesi beklenen seçim için ise, "2026 yılının ilkbaharında veya 2025'in sonbaharında bir erken seçim olabilir. Bir, bir buçuk sene içerisinde bir erken seçimde bir değişim olmasının Türkiye'nin faydasına olacaktır. Milletin de beklentisi bu yönde." diye konuştu.

'Erdoğan bugün IMF’den alacağından daha çok borç alıyor'

IMF konusunda da konuşan Erbakan, devletin 250 milyar dolar borcu olduğunu ve ekonominin git gide kötüye gittiğini belirtti. Erbakan, IMF'den alınan borcun arttığını da söyledi.

IMF'den çok daha fazla borç alıp çok daha yüksek faizle borç alıyor. Maalesef 8 trilyon lirayı merkezi yönetim borcu aşmış, geldiklerinde 130 milyar dolar civarında bir devlet borcu varken şimdi 250 milyar dolara yaklaştı. 14 Mayıs'tan sonra çok büyük ümitle getirdikleri ekonomi yönetimi, bırakın iyiye götürmeyi, verileri sabit bile tutamıyor, daha da kötüye gidiyor. Enflasyon %38'den %75'e çıktı. Akaryakıt 20 liradan 45 liraya çıktı. Döviz kuru 18 liradan 34 liraya çıktı. Yaşama maliyeti arttı. Faizler yüzde 8,5'den yüzde 50'ye çıktı.

Öte yandan, 22 senelik AK Parti iktidarında D-8 de âtıl kaldı. Amerika'nın ve İsrail'in Orta Doğu'daki planlarının yürümemesi bakımından D-8'in kurulması önemliydi. Tüm bunlara baktığımızda, 28 Şubat'ın dış güçlerin asıl amaçları bakımından başarıya ulaştığını görüyoruz. Türkiye borç faizi ödemeye devam ediyor. İsrail'in planları istedikleri gibi yürüyor. Yani 28 Şubat’ta mesele başörtüsü, imam hatip konusu değildi.

Rahmetli Prof. Arif Ersoy Hoca’yı anacağım burada. “Mesele paylaşım ve yönetim konusu. Paylaşıma ve yönetime müdahale etmezseniz, isterseniz çarşafa girin, isterseniz dizinize kadar sakal bırakın sorun değil. Ama paylaşıma ve yönetime müdahale eder, ‘Büyük İsrail'in kurulmasını istemiyorum, Amerika'nın planlarının yürümesine engel olacağım’ derseniz müdahale ederler.” Yani aslında rahmetli Erbakan Hoca'nın başbakan olduğu dönemde paylaşım ve yönetimle ilgili attığı atımlar aslında 28 Şubat'a sebep oldu. Ama o gün bunu işte “Laiklik elden gidiyor, şeriat geliyor” gibi birtakım tiyatrolarla gösterdiler.

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) akşam yemeği - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2024
TÜRKİYE
Erdoğan: Şangay İşbirliği Teşkilatı, BRICS, ASEAN'la diyalog zemininizi güçlendirmekte kararlıyız
09:24

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала