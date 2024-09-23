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Bursa'da eğitim uçağı düştü: 2 pilot hayatını kaybetti
Bursa'da eğitim uçağı düştü: 2 pilot hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Bursa'nın Yenişehir İlçesi'nde havalimanı apron kısmına bir eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti. 23.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-23T09:37+0300
2024-09-23T09:37+0300
2024-09-23T09:45+0300
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Bursa'da eğitim uçağı düştü.Valilikten yapılan açıklamada, Yenişehir Havalimanı apron kısmında sabah 08.10 sıralarında meydana gelen kazada, özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağının düştüğü bildirildi.2 pilot hayatını kaybettiKazada 2 pilotun hayatını kaybettiği, olay yerine ambulans, itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildiği öğrenildi.Olayla ilgili idari soruşturma başlatıldı.
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bursa uçak düştü, bursa eğitim uçağı, bursa son dakika, bursa son dk, bursa eğitim uçağı düştü
bursa uçak düştü, bursa eğitim uçağı, bursa son dakika, bursa son dk, bursa eğitim uçağı düştü
Bursa'da eğitim uçağı düştü: 2 pilot hayatını kaybetti
09:37 23.09.2024 (güncellendi: 09:45 23.09.2024)
Ayrıntılar geliyor
Bursa'nın Yenişehir İlçesi'nde havalimanı apron kısmına bir eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.
Bursa'da eğitim uçağı düştü.
Valilikten yapılan açıklamada, Yenişehir Havalimanı apron kısmında sabah 08.10 sıralarında meydana gelen kazada, özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağının düştüğü bildirildi.
2 pilot hayatını kaybetti
Kazada 2 pilotun hayatını kaybettiği, olay yerine ambulans, itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildiği öğrenildi.
Olayla ilgili idari soruşturma başlatıldı.