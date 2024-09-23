https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/bursada-egitim-ucagi-dustu-2-pilot-hayatini-kaybetti-1088319795.html

Bursa'da eğitim uçağı düştü: 2 pilot hayatını kaybetti

Bursa'da eğitim uçağı düştü: 2 pilot hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Bursa'nın Yenişehir İlçesi'nde havalimanı apron kısmına bir eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti. 23.09.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

bursa

son dakika

eğitim uçağı

eğitim uçağı

kaza

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Bursa'da eğitim uçağı düştü.Valilikten yapılan açıklamada, Yenişehir Havalimanı apron kısmında sabah 08.10 sıralarında meydana gelen kazada, özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağının düştüğü bildirildi.2 pilot hayatını kaybettiKazada 2 pilotun hayatını kaybettiği, olay yerine ambulans, itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildiği öğrenildi.Olayla ilgili idari soruşturma başlatıldı.

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