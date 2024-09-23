https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/1088349163.html
Hablemitoğlu suikastında sır video
Hablemitoğlu suikastında sır video
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programında bugün Hablemitoğlu suikastındaki sır video, Kalyon Holding'e verilen teşvikin miktarı ve Hopa'da ağaç kesimine karşı... 23.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-23T17:33+0300
2024-09-23T17:33+0300
2024-09-24T10:44+0300
mustafa hoş ile yol arkadaşi
mustafa hoş
necip hablemitoğlu
deniz yavuzyılmaz
kalyon holding
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Hablemitoğlu suikastında sır video
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programında bugün Hablemitoğlu suikastındaki sır video, Kalyon Holding'e verilen teşvikin miktarı ve Hopa'da ağaç kesimine karşı verilen direnişteki son durum konuşulacak. Avukat Ersan Barkın, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ve çevre aktivisti Gökhan Genç konuk olacak.
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları iklim aktivisti Gökhan Genç, Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ve Avukat Ersan Barkın oldu. Yavuzyılmaz, Saray'ın günlük harcamaları ve termik santrallere verilen devasa teşvikler hakkında konuştu. Genç ise Artvin'de ağaç kesimine karşı protestolar sırasında katledilen Reşit Kibar isimli vatandaşın ölümüne gösterdiği tepki sonrası gözaltına alınan Dursun Ali Koyuncu'nun, Artvin'deki bir cezaevinden Kars'taki bir cezaevine gönderildiğini açıkladı. Sır videoda ne vardı? Avukat Ersan Barkın ise, Hablemitoğlu'nun çekilen son görüntüleri olarak bilinen, bir markette çekilen görüntülerden ve Hablemitoğlu suikastı davasında yeni ortaya çıkan sır videodan bahsetti. Hablemitoğlu'nun son konferansı sırasında çekilen videoda üçüncü bir şüphelinin tespit edildiğini söyleyen Barkın şu ifadeleri kullandı:
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Mustafa Hoş
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Mustafa Hoş
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аудио, mustafa hoş, necip hablemitoğlu, deniz yavuzyılmaz, kalyon holding
аудио, mustafa hoş, necip hablemitoğlu, deniz yavuzyılmaz, kalyon holding
Hablemitoğlu suikastında sır video
17:33 23.09.2024 (güncellendi: 10:44 24.09.2024)
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programında bugün Hablemitoğlu suikastındaki sır video, Kalyon Holding'e verilen teşvikin miktarı ve Hopa'da ağaç kesimine karşı verilen direnişteki son durum konuşuldu. Programa avukat Ersan Barkın, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ve çevre aktivisti Gökhan Genç konuk oldu.
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları iklim aktivisti Gökhan Genç, Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ve Avukat Ersan Barkın oldu. Yavuzyılmaz, Saray'ın günlük harcamaları ve termik santrallere verilen devasa teşvikler hakkında konuştu. Genç ise Artvin'de ağaç kesimine karşı protestolar sırasında katledilen Reşit Kibar isimli vatandaşın ölümüne gösterdiği tepki sonrası gözaltına alınan Dursun Ali Koyuncu'nun, Artvin'deki bir cezaevinden Kars'taki bir cezaevine gönderildiğini açıkladı.
Avukat Ersan Barkın ise, Hablemitoğlu'nun çekilen son görüntüleri olarak bilinen, bir markette çekilen görüntülerden ve Hablemitoğlu suikastı davasında yeni ortaya çıkan sır videodan bahsetti. Hablemitoğlu'nun son konferansı sırasında çekilen videoda üçüncü bir şüphelinin tespit edildiğini söyleyen Barkın şu ifadeleri kullandı:
'Ara karardan bir yıl sonra mahkeme, inceleme yapması için bir bilirkişi görevlendirdi. Alışveriş merkezindeki görüntülerde Necip Hablemitoğlu'nu takip ettiği söylenen iki kişinin varlığından haberdardık. Bilirkişi, 22 yıl sonra Necip Hablemitoğlu'nu takip eden iki değil üç kişi var dedi. Sonra da konferans görüntülerinde beş ayrı şüpheli tespit etti ve bu şüphelilerin, alışveriş merkezindeki üç şüpheli ile eşleşebileceğinden söz etti.'