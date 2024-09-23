Hablemitoğlu suikastında sır video

'Ara karardan bir yıl sonra mahkeme, inceleme yapması için bir bilirkişi görevlendirdi. Alışveriş merkezindeki görüntülerde Necip Hablemitoğlu'nu takip ettiği söylenen iki kişinin varlığından haberdardık. Bilirkişi, 22 yıl sonra Necip Hablemitoğlu'nu takip eden iki değil üç kişi var dedi. Sonra da konferans görüntülerinde beş ayrı şüpheli tespit etti ve bu şüphelilerin, alışveriş merkezindeki üç şüpheli ile eşleşebileceğinden söz etti.'