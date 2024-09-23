https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/1088337030.html

Çeneden ses gelmesi birçok sorunun başlangıcı olabilir

Çeneden ses gelmesi birçok sorunun başlangıcı olabilir

Sputnik Türkiye

Yeni Şeyler Rehberi’nde Serhat Ayan’ın konuğu olan Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hacer Fulya Üçem, Çene ekleminden gelen seslere birçok... 23.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-23T14:05+0300

2024-09-23T14:05+0300

2024-09-23T16:32+0300

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Çeneden ses gelmesi birçok sorunun başlangıcı olabilir Sputnik Türkiye Çeneden ses gelmesi birçok sorunun başlangıcı olabilir

Çene ekleminden gelen seslerin, zamanla çene ve eklem rahatsızlıklarına neden olabileceğini belirten uzmanlar, bu problemin günlük yaşam kalitesini düşürebileceğini söylüyor.“Sorun ilerledikçe yemek yerken ve konuşurken dahi zorluklarla karşılaşılır.” diyen Üçem, şöyle devam etti:Konuşmak bile zorlaşabilirÇene ekleminden gelen seslerin bir kusur olarak görülebileceği gibi normal bir durum olarak da görülebileceğini belirten Üçem, dedi.En büyük nedeni yüze alınan darbelerÇene kaymasının genellikle bir yaralanmanın sonucu olduğunu ifade eden Üçem, “Kişi düşerek yüzünü incittiğinde veya bir araç kazası geçirdiğinde çene kayması görülebilir. Bazen, yemek yerken, esnerken veya diş tedavisi görürken ağızlarını çok geniş açtıklarında olabilir.” dedi.Çene kaymasının, çene ekleminin normal hizasından çıkması sonucu ortaya çıkan bir durum olduğunu aktaran Fulya Üçem, şöyle devam etti:Çene kayması doğuştan da olabilirÇene kaymasının nedenleri arasında travmalar, çeneye alınan darbe ve yaralar, ani hareketler, çene kaslarının aşırı gerilmesi veya zayıflığı gibi faktörlerin yer aldığını vurgulayan Üçem, açıklamasını yaptı.

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2024

Serhat Ayan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg

Serhat Ayan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg

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