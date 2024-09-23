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Teknoloji alanında yaşanan tüm gelişmeler, trendler ve teknolojinin günlük hayata yansımaları, Serhat Ayan'ın hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi'nde.
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Çeneden ses gelmesi birçok sorunun başlangıcı olabilir
Çeneden ses gelmesi birçok sorunun başlangıcı olabilir
Sputnik Türkiye
Yeni Şeyler Rehberi’nde Serhat Ayan’ın konuğu olan Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hacer Fulya Üçem, Çene ekleminden gelen seslere birçok... 23.09.2024, Sputnik Türkiye
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Çeneden ses gelmesi birçok sorunun başlangıcı olabilir
Sputnik Türkiye
Çeneden ses gelmesi birçok sorunun başlangıcı olabilir
Çene ekleminden gelen seslerin, zamanla çene ve eklem rahatsızlıklarına neden olabileceğini belirten uzmanlar, bu problemin günlük yaşam kalitesini düşürebileceğini söylüyor.“Sorun ilerledikçe yemek yerken ve konuşurken dahi zorluklarla karşılaşılır.” diyen Üçem, şöyle devam etti:Konuşmak bile zorlaşabilirÇene ekleminden gelen seslerin bir kusur olarak görülebileceği gibi normal bir durum olarak da görülebileceğini belirten Üçem, dedi.En büyük nedeni yüze alınan darbelerÇene kaymasının genellikle bir yaralanmanın sonucu olduğunu ifade eden Üçem, “Kişi düşerek yüzünü incittiğinde veya bir araç kazası geçirdiğinde çene kayması görülebilir. Bazen, yemek yerken, esnerken veya diş tedavisi görürken ağızlarını çok geniş açtıklarında olabilir.” dedi.Çene kaymasının, çene ekleminin normal hizasından çıkması sonucu ortaya çıkan bir durum olduğunu aktaran Fulya Üçem, şöyle devam etti:Çene kayması doğuştan da olabilirÇene kaymasının nedenleri arasında travmalar, çeneye alınan darbe ve yaralar, ani hareketler, çene kaslarının aşırı gerilmesi veya zayıflığı gibi faktörlerin yer aldığını vurgulayan Üçem, açıklamasını yaptı.
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Çeneden ses gelmesi birçok sorunun başlangıcı olabilir

14:05 23.09.2024 (güncellendi: 16:32 23.09.2024)
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Çeneden ses gelmesi birçok sorunun başlangıcı olabilir
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Serhat Ayan - Sputnik Türkiye
Serhat Ayan
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Yeni Şeyler Rehberi’nde Serhat Ayan’ın konuğu olan Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hacer Fulya Üçem, Çene ekleminden gelen seslere birçok faktörün neden olabileceğini dile getirdi.
Çene ekleminden gelen seslerin, zamanla çene ve eklem rahatsızlıklarına neden olabileceğini belirten uzmanlar, bu problemin günlük yaşam kalitesini düşürebileceğini söylüyor.
“Sorun ilerledikçe yemek yerken ve konuşurken dahi zorluklarla karşılaşılır.” diyen Üçem, şöyle devam etti:
“Tedavi edilmediği takdirde, çene eklemlerinde bozulmalara, ağzı tam kapatamama ve yemekleri yeterli seviyede öğütememe sorunlarına yol açar. Bu problem, günlük yaşam kalitesinin düşmesine neden olur. Sürekli olarak çeneden seslerin gelmesi sorunu, kişileri günlük yaşamda rahatsız eder. Ağız içinde diş eksikliği ya da çene problemleri çene ekleminden ‘klik’ sesi gelmesi sorununa neden olabilir. Kişinin dişlerini sıkma ya da gıcırdatma alışkanlığı varsa da çenede anlam verilemeyen sesler duyulabilir. Aynı zamanda stres tüm rahatsızlıklarda baş sorumlu olabilmektedir. Yaşanan çene rahatsızlığının da buna bağlı olup olmadığı iyice tahlil edilmelidir.”

Konuşmak bile zorlaşabilir

Çene ekleminden gelen seslerin bir kusur olarak görülebileceği gibi normal bir durum olarak da görülebileceğini belirten Üçem,
“Herkes tarafından bu sesin neden geldiği merak edilir. Çeneden ses gelmesi durumu çenede bulunan eklem ve dişlerin yapısıyla alakalı bir durumdur. Yemek yerken çeneden ses gelmesi en çok yaşanan durumlardan bir tanesidir. Kıt kıt şeklinde nitelendirilen bu ses, kişileri her ağız aktivitesinde rahatsız eden ve zorlayan bir durumdur. Tedavi edilmediği takdirde, çene eklemlerinde bozulmalara, ağzı tam kapatamama sorunlarına ve yemekleri yeterli seviyede öğütememe sorunlarına yol açar. Sorun ilerledikçe yemek yerken ve konuşurken dahi zorluklarla karşılaşılır.”
dedi.

En büyük nedeni yüze alınan darbeler

Çene kaymasının genellikle bir yaralanmanın sonucu olduğunu ifade eden Üçem, “Kişi düşerek yüzünü incittiğinde veya bir araç kazası geçirdiğinde çene kayması görülebilir. Bazen, yemek yerken, esnerken veya diş tedavisi görürken ağızlarını çok geniş açtıklarında olabilir.” dedi.
Çene kaymasının, çene ekleminin normal hizasından çıkması sonucu ortaya çıkan bir durum olduğunu aktaran Fulya Üçem, şöyle devam etti:
“Çene kayması, çenenin kafatasına bağlı olduğu iki eklemden birinin ya da ikisinin birden normal pozisyonundan ayrılması ile meydana gelen bir durumdur. Çeneyi kafatasına bağlı tutan, biri sağda biri de solda olmak üzere iki adet eklem vardır. Eklemlerin olağan konumlarından farklı yönlere ilerlemesi durumunda çene kayması meydana gelir.”

Çene kayması doğuştan da olabilir

Çene kaymasının nedenleri arasında travmalar, çeneye alınan darbe ve yaralar, ani hareketler, çene kaslarının aşırı gerilmesi veya zayıflığı gibi faktörlerin yer aldığını vurgulayan Üçem,
“Ayrıca, dişlerin yanlış hizalanması veya bruksizm (diş sıkma ve gıcırdatma) gibi alışkanlıklar da çene kaymasına yol açabilir. Bazı durumlarda, eklem iltihapları veya bağ dokusu hastalıkları da bu soruna sebep olabilir. Diğer yandan eklem ve kas sorunları da etken olabilmektedir.”
açıklamasını yaptı.
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