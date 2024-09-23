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OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemin nabzını tutuyoruz.Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini Gün Ortası’nda konuşuyoruz.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/1088332504.html
Bekir Ünlüataer, Radyo Sputnik'in konuğu oldu
Bekir Ünlüataer, Radyo Sputnik'in konuğu oldu
Sputnik Türkiye
Müzisyen Bekir Ünlüataer, Radyo Sputnik'te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan'ın konuğu oldu. 23.09.2024, Sputnik Türkiye
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Bekir Ünlüataer, Radyo Sputnik'in konuğu oldu
Sputnik Türkiye
Okan Aslan'la Gün Ortası'nda bugünün konu başlıkları: Suriye Cumhurbaşkanı Esad, genel af ilan etti Bakanlık hızlı tren için düğmeye bastı Kartla taksitsiz harcama katlandı Tüp fiyatlarına temmuz ayının ardından bir kez daha zam geldi Günün öne çıkan haber başlıkları Konuk: 12.30-13.30 Müzisyen Bekir Ünlüataer (Stüdyo konuğu)
Ünlü sanatçı Bekir Ünlüataer, Radyo Sputnik'te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan'ın konuğu oldu. Ünlüataer, müzik kariyerinden özel hayatına, yeni çıkacak albümüne kadar pek çok konuyu Radyo Sputnik dinleyicileri ile paylaştı.Bekir Ünlüataer kimdir?Müzisyen Bekir Ünlüataer, 1976'da İstanbul'da dünyaya geldi. Ünlüataer, babasının mesleği dolayısıyla ilk ve orta öğrenimini Nevşehir'de tamamladı. 1990 yılında ailesi ile birlikte tekrar İstanbul'a yerleşen ünlü sanatçı, lise eğitimini İstanbul'da tamamladı.Bekir Ünlüataer, 1992 yılında Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne katıldı. Dört yıl boyunca değerli hocalardan musiki dersleri aldı. 1996 ve 1997 yıllarında meslek hayatına, TRT Gençlik Korosu'nda Tenör olarak devam etti. 1997 yılında, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarını kazandı ve burada ses eğitimini birincilikle tamamladı. Bekir Ünlüataer, 1999 yılında TRT'nin düzenlemiş olduğu ses yarışmasında İstanbul Bölge Birinciliği başarısını elde etti. Aynı dönemde TRT İstanbul radyosunda konser ve cd çalışmalarına başlayan Ünlüataer, 2003 yılında mezun olarak eğitimini tamamladı.Ünlüataer, 2000'lerin başında Ahmet Özhan ve Emel Sayın'ın sunduğu alaturka beste yarışmasında yine birinciliğe layıkgörüldü. Bu birincilik Ünlüataer'in yıldızının parlamasında en önemli faktör oldu. Adının daha geniş kitlelere duyurması; Emel Sayın'ın sunduğu 'Mavi Boncuk' adlı programa katılması ve ardından Beyaz Show'a çıkması ile gerçekleşti. 2005 yılında TRT'nin düzenlediği "Alaturka Beste Yarışması"nda seslendirdiği eser de birincilik kazandı.Bekir Ünlüataer, 2015 yılında dans hocası Elif Ömüriş ile evlendi.
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аудио, radyo, radyo, sanatçı, müzisyen
аудио, radyo, radyo, sanatçı, müzisyen

Bekir Ünlüataer, Radyo Sputnik'in konuğu oldu

12:05 23.09.2024 (güncellendi: 12:33 24.09.2024)
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Bekir Ünlüataer, Radyo Sputnik'in konuğu oldu
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Okan Aslan
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Müzisyen Bekir Ünlüataer, Radyo Sputnik'te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan'ın konuğu oldu.
Ünlü sanatçı Bekir Ünlüataer, Radyo Sputnik'te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan'ın konuğu oldu. Ünlüataer, müzik kariyerinden özel hayatına, yeni çıkacak albümüne kadar pek çok konuyu Radyo Sputnik dinleyicileri ile paylaştı.

Bekir Ünlüataer kimdir?

Müzisyen Bekir Ünlüataer, 1976'da İstanbul'da dünyaya geldi. Ünlüataer, babasının mesleği dolayısıyla ilk ve orta öğrenimini Nevşehir'de tamamladı. 1990 yılında ailesi ile birlikte tekrar İstanbul'a yerleşen ünlü sanatçı, lise eğitimini İstanbul'da tamamladı.
Bekir Ünlüataer, 1992 yılında Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne katıldı. Dört yıl boyunca değerli hocalardan musiki dersleri aldı. 1996 ve 1997 yıllarında meslek hayatına, TRT Gençlik Korosu'nda Tenör olarak devam etti. 1997 yılında, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarını kazandı ve burada ses eğitimini birincilikle tamamladı. Bekir Ünlüataer, 1999 yılında TRT'nin düzenlemiş olduğu ses yarışmasında İstanbul Bölge Birinciliği başarısını elde etti. Aynı dönemde TRT İstanbul radyosunda konser ve cd çalışmalarına başlayan Ünlüataer, 2003 yılında mezun olarak eğitimini tamamladı.
Ünlüataer, 2000'lerin başında Ahmet Özhan ve Emel Sayın'ın sunduğu alaturka beste yarışmasında yine birinciliğe layıkgörüldü. Bu birincilik Ünlüataer'in yıldızının parlamasında en önemli faktör oldu. Adının daha geniş kitlelere duyurması; Emel Sayın'ın sunduğu 'Mavi Boncuk' adlı programa katılması ve ardından Beyaz Show'a çıkması ile gerçekleşti. 2005 yılında TRT'nin düzenlediği "Alaturka Beste Yarışması"nda seslendirdiği eser de birincilik kazandı.
Bekir Ünlüataer, 2015 yılında dans hocası Elif Ömüriş ile evlendi.
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