https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/nihat-kahveciden-mourinhoya-sert-elestiriler-tartisilir-hale-geldi--1088299088.html

Nihat Kahveci'den Mourinho'ya sert eleştiriler: 'Tartışılır hale geldi'

Nihat Kahveci'den Mourinho'ya sert eleştiriler: 'Tartışılır hale geldi'

Sputnik Türkiye

Futbol yorumcusu Kahveci, Mourinho'nun çıktığı ilk derbide 1-3 yenilmesi ardından teknik direktör hakkında 'Bekleneni veremedi' ifadelerini kullandı. 22.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-22T12:04+0300

2024-09-22T12:04+0300

2024-09-22T12:04+0300

spor

nihat kahveci

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Eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, Fenerbahçe’nin sahasında Galatasaray’a 3-1 mağlup olduğu derbi sonrası açıklamalarda bulundu. Kahveci, Fenerbahçe'nin kötü performansını eleştirirken, Galatasaray'ın haklı bir galibiyet aldığını söyledi.'Fenerbahçe yok gibiydi'Kahveci, derbiyi değerlendirirken, “İlk yarıda Maximin’i çıkarsak, Fenerbahçe rakip kaleye bile gidemezdi. Tribündeki 50 bin taraftarın sesi bile yetmezdi. Fenerbahçe, hem hücumda hem de savunmada sınıfta kaldı. İlk yarıda Tadic, Dzeko, İsmail sahada yok gibiydi, Fred de bildiğimiz performanstan uzaktı" ifadelerini kullandı.Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Davinson Sánchez'e övgüde bulunan Kahveci, “Davinson çok farklı bir oyuncu. Etrafındaki herkesi oynatıyor. Galatasaray ise çok rahat bir şekilde hücuma çıktı. Livakovic gollerde hatalı değildi. Özellikle Torreira görevini mükemmel şekilde yerine getirdi” diye konuştu.Hakem konusunda ise Atilla Karaoğlan’ın yönetimi hakkında da konuşan Kahveci, “Sarı kartlar tartışılabilir belki ama sonuca etki edecek bir karar yoktu. Fenerbahçe’nin kazandığı penaltı doğru bir karardı. Genel olarak hakemin iyi bir maç yönettiğini söyleyebilirim” dedi.'Fenerbahçe en iyi maçında bile elenmişti' Nihat Kahveci, Fenerbahçe’nin genel performansını da eleştirerek, “Fenerbahçe, Maximin'e bel bağladı. Galatasaray, maça beraberlik için çıkmadı. Fenerbahçe zaten kazanırken de iyi oynamıyordu. En iyi maçlarından biri Lille karşısında elendikleri turda oynadıklarıydı” şeklinde konuştu.Muorinho hakkında konuştu Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’deki performansını yetersiz bulan Kahveci, “Mourinho’nun takıma katkı sağlamasını beklerdim. Taraftarlar da büyük beklenti içindeydi, ancak karşılığını alamadılar. Bu kadar güçlü bir kadroya rağmen oyun bekleneni veremedi. Mourinho’nun bazı oyunculara ısrarla forma vermesini anlamıyorum. Özellikle Szymanski ısrarını çözemedim” dedi.Derbideki oyunu ağır bir dille eleştiren Kahveci, "Orta sahaların bu kadar kolay geçildiği bir maç görmedim. Hayatımda böyle bir oyun izlemedim" diyerek sözlerini noktaladı.

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nihat kahveci