https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/bakanliktan-evlilik-kredisi-icin-ozel-internet-sitesi-1088304462.html
Bakanlıktan 'evlilik kredisi' için özel internet sitesi
Bakanlıktan 'evlilik kredisi' için özel internet sitesi
Sputnik Türkiye
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile ve Gençlik Fonu Projesi kapsamında gençlerin evlilik kredisine daha hızlı ve kolay başvurabilmeleri için özel internet... 22.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-22T16:03+0300
2024-09-22T16:03+0300
2024-09-22T16:03+0300
ekonomi
evlilik
kredi
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
aile ve sosyal politikalar bakanlığı
evlenmek
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Evlenecek gençlere yönelik hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu Projesi kapsamındaki çalışmalar sürüyor.Deprem bölgesindeki bazı illerde pilot uygulaması başlayan, ardından yurt genelinde doğurganlık hızının en düşük olduğu üç şehre son olarak Osmaniye'nin eklenmesiyle genişleyen proje kapsamında yeni bir çalışma daha yapıldı.Bakanlık, evlenecek gençlerin evlilik kredisine daha hızlı ve kolay başvurabilmeleri için "ailegenclikfonu.aile.gov.tr" internet sitesini hizmete aldı.Hazırlanan internet sitesinde, evlilik kredisine ilişkin haberler, görseller, başvuru kılavuzu, duyurular yer alıyor, desteğe nasıl başvuru yapılacağı uygulamalı gösteriliyor.Sitede, çiftlerin sahip olduğu her türlü kaynağı etkili şekilde yönetmesi ve karşılaşabilecekleri çeşitli risklere yönelik önlem almalarına katkıda bulunulması için eğitim içerikleri de bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/yargitay-karari-kredi-borcunu-odeyemeyen-emeklilerin-maasi-haczedilemez-1088290095.html
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evlilik parası ne kadar 2024?, yeni evlenenlere devlet yardımı nasıl başvurulur?, evlilik kredisi hangi illerde var?, ziraat evlilik kredisi ne kadar?, evlilik kredisi,
evlilik parası ne kadar 2024?, yeni evlenenlere devlet yardımı nasıl başvurulur?, evlilik kredisi hangi illerde var?, ziraat evlilik kredisi ne kadar?, evlilik kredisi,
Bakanlıktan 'evlilik kredisi' için özel internet sitesi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile ve Gençlik Fonu Projesi kapsamında gençlerin evlilik kredisine daha hızlı ve kolay başvurabilmeleri için özel internet sitesi hazırladı.
Evlenecek gençlere
yönelik hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu Projesi kapsamındaki
çalışmalar sürüyor.
Deprem bölgesindeki bazı illerde pilot
uygulaması başlayan, ardından yurt genelinde doğurganlık hızının en düşük olduğu üç şehre son olarak Osmaniye'nin eklenmesiyle genişleyen proje kapsamında yeni bir çalışma daha yapıldı.
Bakanlık, evlenecek gençlerin evlilik kredisine daha hızlı ve kolay başvurabilmeleri için "ailegenclikfonu.aile.gov.tr
" internet sitesini hizmete aldı.
Hazırlanan internet sitesinde, evlilik kredisine ilişkin haberler, görseller, başvuru kılavuzu, duyurular yer alıyor, desteğe nasıl başvuru yapılacağı uygulamalı gösteriliyor.
Sitede, çiftlerin sahip olduğu her türlü kaynağı etkili şekilde yönetmesi ve karşılaşabilecekleri çeşitli risklere yönelik önlem almalarına katkıda bulunulması için eğitim içerikleri de bulunuyor.