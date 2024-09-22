https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/bakanliktan-evlilik-kredisi-icin-ozel-internet-sitesi-1088304462.html

Bakanlıktan 'evlilik kredisi' için özel internet sitesi

Bakanlıktan 'evlilik kredisi' için özel internet sitesi

Sputnik Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile ve Gençlik Fonu Projesi kapsamında gençlerin evlilik kredisine daha hızlı ve kolay başvurabilmeleri için özel internet... 22.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-22T16:03+0300

2024-09-22T16:03+0300

2024-09-22T16:03+0300

ekonomi

evlilik

kredi

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

aile ve sosyal politikalar bakanlığı

evlenmek

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Evlenecek gençlere yönelik hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu Projesi kapsamındaki çalışmalar sürüyor.Deprem bölgesindeki bazı illerde pilot uygulaması başlayan, ardından yurt genelinde doğurganlık hızının en düşük olduğu üç şehre son olarak Osmaniye'nin eklenmesiyle genişleyen proje kapsamında yeni bir çalışma daha yapıldı.Bakanlık, evlenecek gençlerin evlilik kredisine daha hızlı ve kolay başvurabilmeleri için "ailegenclikfonu.aile.gov.tr" internet sitesini hizmete aldı.Hazırlanan internet sitesinde, evlilik kredisine ilişkin haberler, görseller, başvuru kılavuzu, duyurular yer alıyor, desteğe nasıl başvuru yapılacağı uygulamalı gösteriliyor.Sitede, çiftlerin sahip olduğu her türlü kaynağı etkili şekilde yönetmesi ve karşılaşabilecekleri çeşitli risklere yönelik önlem almalarına katkıda bulunulması için eğitim içerikleri de bulunuyor.

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