Bakanlıktan 'evlilik kredisi' için özel internet sitesi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Bilal Erdoğan: EYT Büyük bir felaketti, kandırıldık
07:40
1 dk
SESLİ HABER
Genel Sağlık Sigortası prim borcu için yapılması gerekenler
08:13
1 dk
SESLİ HABER
‘Meta’nın Türkiye temsilcisi yargıçlara hesap vermeli’
08:36
2 dk
SESLİ HABER
Gürcü siyasteçi: 2008'de savaşı dış talimatla başlattılar
09:07
1 dk
ÖZEL HABER
Gülen’in ‘oğlu’ Avustralya turunda: FETÖ okulunda ölen öğrenciyi hatırlamadılar
09:23
6 dk
ÖZEL HABER
Instagram ve Facebook kişisel verileri nasıl sattı?
09:43
2 dk
SESLİ HABER
Sekiz ayda nüfusun iki katı yolcu taşındı
10:08
3 dk
ÖZEL HABER
Instagram ve Facebook, Gazze'deki katliamı nasıl örttü?
10:41
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Araştırmaya göre göz renginiz, sağlığınız ve kişiliğiniz üzerinde rol oynuyor
11:31
3 dk
SESLİ HABER
Yakıt tasarrufunda dikkat edilmesi gereken 5 temel kural nedir?
11:47
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Fransa’da PKK propagandası: Fransız bakan cevap veremedi
12:21
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:32
22 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
Instagram'ın patronu Mark Zuckerberg kimden özür dilemişti?
16:14
4 dk
SESLİ HABER
Küresel ısınma kapımızda
16:47
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:01
22 dk
SESLİ HABER
Yakıt tasarrufunda dikkat edilmesi gereken 5 temel kural nedir?
09:48
4 dk
ÖZEL HABER
Instagram'ın patronu Mark Zuckerberg kimden özür dilemişti?
10:18
4 dk
SESLİ HABER
Gürcü siyasteçi: 2008'de savaşı dış talimatla başlattılar
10:40
1 dk
SESLİ HABER
Araştırmaya göre göz renginiz, sağlığınız ve kişiliğiniz üzerinde rol oynuyor
10:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
SESLİ HABER
Genel Sağlık Sigortası prim borcu için yapılması gerekenler
11:09
1 dk
ÖZEL HABER
Gülen’in ‘oğlu’ Avustralya turunda: FETÖ okulunda ölen öğrenciyi hatırlamadılar
11:21
6 dk
ÖZEL HABER
Instagram ve Facebook kişisel verileri nasıl sattı?
11:35
2 dk
MODERN HALK OZANI
Barış Manço ile arasını açan kadın kimdi?
11:46
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
SESLİ HABER
Sekiz ayda nüfusun iki katı yolcu taşındı
12:20
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:04
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:04
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:04
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
‘Meta’nın Türkiye temsilcisi yargıçlara hesap vermeli’
18:21
2 dk
SESLİ HABER
'Kara liste' gün geçtikçe kabarıyor: Kara liste nedir? Kimler kara listeye alınır?
19:05
5 dk
SESLİ HABER
Küresel ısınma kapımızda
19:44
2 dk
SESLİ HABER
Bilal Erdoğan: EYT Büyük bir felaketti, kandırıldık
20:41
1 dk
ÖZEL HABER
Instagram ve Facebook, Gazze'deki katliamı nasıl örttü?
21:32
5 dk
SESLİ HABER
Küresel ısınma kapımızda
22:38
2 dk
SESLİ HABER
Fransa’da PKK propagandası: Fransız bakan cevap veremedi
23:04
1 dk
ÖZEL HABER
Instagram ve Facebook, Gazze'deki katliamı nasıl örttü?
23:28
5 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/bakanliktan-evlilik-kredisi-icin-ozel-internet-sitesi-1088304462.html
Bakanlıktan 'evlilik kredisi' için özel internet sitesi
Bakanlıktan 'evlilik kredisi' için özel internet sitesi
Sputnik Türkiye
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile ve Gençlik Fonu Projesi kapsamında gençlerin evlilik kredisine daha hızlı ve kolay başvurabilmeleri için özel internet... 22.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-22T16:03+0300
2024-09-22T16:03+0300
ekonomi
evlilik
kredi
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
aile ve sosyal politikalar bakanlığı
evlenmek
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/16/1081011266_34:0:1266:693_1920x0_80_0_0_9deca2874f9d27a6ae35f0f64f2a44bc.jpg
Evlenecek gençlere yönelik hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu Projesi kapsamındaki çalışmalar sürüyor.Deprem bölgesindeki bazı illerde pilot uygulaması başlayan, ardından yurt genelinde doğurganlık hızının en düşük olduğu üç şehre son olarak Osmaniye'nin eklenmesiyle genişleyen proje kapsamında yeni bir çalışma daha yapıldı.Bakanlık, evlenecek gençlerin evlilik kredisine daha hızlı ve kolay başvurabilmeleri için "ailegenclikfonu.aile.gov.tr" internet sitesini hizmete aldı.Hazırlanan internet sitesinde, evlilik kredisine ilişkin haberler, görseller, başvuru kılavuzu, duyurular yer alıyor, desteğe nasıl başvuru yapılacağı uygulamalı gösteriliyor.Sitede, çiftlerin sahip olduğu her türlü kaynağı etkili şekilde yönetmesi ve karşılaşabilecekleri çeşitli risklere yönelik önlem almalarına katkıda bulunulması için eğitim içerikleri de bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/yargitay-karari-kredi-borcunu-odeyemeyen-emeklilerin-maasi-haczedilemez-1088290095.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/16/1081011266_188:0:1112:693_1920x0_80_0_0_01da377e81d4a48e7d4ca6fdb2620c70.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
evlilik parası ne kadar 2024?, yeni evlenenlere devlet yardımı nasıl başvurulur?, evlilik kredisi hangi illerde var?, ziraat evlilik kredisi ne kadar?, evlilik kredisi,
evlilik parası ne kadar 2024?, yeni evlenenlere devlet yardımı nasıl başvurulur?, evlilik kredisi hangi illerde var?, ziraat evlilik kredisi ne kadar?, evlilik kredisi,

Bakanlıktan 'evlilik kredisi' için özel internet sitesi

16:03 22.09.2024
© İHA / ÖMER AKKOYUNçift - evlilik
çift - evlilik - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2024
© İHA / ÖMER AKKOYUN
Abone ol
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile ve Gençlik Fonu Projesi kapsamında gençlerin evlilik kredisine daha hızlı ve kolay başvurabilmeleri için özel internet sitesi hazırladı.
Evlenecek gençlere yönelik hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu Projesi kapsamındaki çalışmalar sürüyor.

Deprem bölgesindeki bazı illerde pilot uygulaması başlayan, ardından yurt genelinde doğurganlık hızının en düşük olduğu üç şehre son olarak Osmaniye'nin eklenmesiyle genişleyen proje kapsamında yeni bir çalışma daha yapıldı.

Bakanlık, evlenecek gençlerin evlilik kredisine daha hızlı ve kolay başvurabilmeleri için "ailegenclikfonu.aile.gov.tr" internet sitesini hizmete aldı.
Hazırlanan internet sitesinde, evlilik kredisine ilişkin haberler, görseller, başvuru kılavuzu, duyurular yer alıyor, desteğe nasıl başvuru yapılacağı uygulamalı gösteriliyor.

Sitede, çiftlerin sahip olduğu her türlü kaynağı etkili şekilde yönetmesi ve karşılaşabilecekleri çeşitli risklere yönelik önlem almalarına katkıda bulunulması için eğitim içerikleri de bulunuyor.
Ek zam emekli maaşı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2024
EKONOMİ
Yargıtay kararı: 'Kredi borcunu ödeyemeyen emeklilerin maaşı haczedilemez'
Dün, 17:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала